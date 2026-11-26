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F1 | Haas, il "caso" Bearman ha un lieto fine: ufficiale il rinnovo anche per il 2027

Dopo settimane di trattative e qualche intoppo, l'inglese ha trovato l'accordo per proseguire con Haas anche nel 2027. Il britannico, cresciuto nella Ferrari Driver Academy, è diventato il punto di riferimento della squadra americana e il prossimo anno sarà al fianco del debuttante Rafael Camara.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 26 nov 2026, 09:24

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Dopo delle trattative che si sono protratte più del previsto, alla fine è arrivata l'ufficialità: Oliver Bearman continuerà la sua avventura con Haas anche nel 2027. La scuderia americana ha infatti annunciato il rinnovo del britannico, che il prossimo anno affiancherà il debuttante Rafael Camara rappresentando l’elemento di continuità dato che il brasiliano prenderà il posto di Esteban Ocon.

Il pilota inglese, cresciuto nell'Academy Ferrari, è diventato negli ultimi due anni il punto di riferimento per la Haas, contribuendo a una buona fetta del bottino di punti conquistato dalla scuderia durante gli ultimi due anni. Soprattutto, ha mostrato una crescita importante, in particolare da metà della scorsa stagione in poi, dove pian piano è riuscito a ritagliarsi una sorta di ruolo di leader per il team.

Tuttavia, il protrarsi delle negoziazioni aveva iniziato a creare un certo nervosismo attorno alla vicenda. A Las Vegas, appena una settimana fa, Bearman aveva ammesso tutta la sua frustrazione dato che non aveva ancora un contratto firmato per il prossimo anno, anche se l’accordo sembrava vicino.

Anche nell'annata in corso il suo contributo è stato determinante. Bearman ha infatti conquistato 23 dei 30 punti totali raccolti dalla squadra, permettendo alla Haas di presentarsi nel finale di stagione ancora in lotta con Audi per il settimo posto nel mondiale Costruttori. Quest’anno, inoltre, è giunto il suo miglior risultato è stato finora il quinto posto ottenuto nel Gran Premio della Cina, dopo tra l’altro aver duellato a lungo con Max Verstappen.

Considerando che in Ferrari al momento le porte sono chiuse, dato che i due piloti hanno un contratto anche per il prossimo anno, la scelta di restare in Haas ancora un’altra stagione è sembrata logica, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a lungo termine. L’ambizione è quella di fare uno step e salire nel team del Cavallino nel 2028, che ha scommesso su di lui sin dalle categorie propedeutiche.

“Non è un segreto che sia felice di continuare con Haas nel 2027. Questa squadra ha avuto un ruolo fondamentale nel mio sviluppo e ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutti”, ha commentato il pilota britannico.

“Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo continuare a fare passi avanti. Sono entusiasta di guidare questo percorso e di continuare a costruire su quanto abbiamo ottenuto finora. Abbiamo ancora dei conti in sospeso".

Naturalmente, anche il Team Principal Ayao Komatsu ha mostrato soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo, perché è consapevole di avere in squadra un pilota che, nonostante sia solo alla seconda stagione in F1, si è dimostrato solido e, soprattutto, veloce. "Proseguire con Ollie nel 2027 è stata una decisione naturale", ha spiegato Komatsu.

"Abbiamo visto la sua crescita, il suo impegno e la qualità che porta alla squadra sia dentro che fuori dalla pista. Ha una straordinaria etica del lavoro e una forte volontà di migliorare sé stesso e il team. Non credo ci sia persona migliore per guidare questa squadra verso il futuro".

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