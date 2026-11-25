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F1 | Budget Cap 2025: Williams supera il limite di 627.000 sterline. Penalità anche per Alpine

La FIA ha concluso la verifica dei bilanci relativi al 2025, riscontrando due irregolarità. La Williams ha superato il tetto dello 0,48%, mentre Alpine ha commesso una violazione procedurale. Il team di Grove pagherà una sanzione economica e una riduzione dell'1,5% delle ore di sviluppo aero. Tutti e cinque i motoristi sono risultati in regola.

Roberto Chinchero

Modificato: 25 nov 2026, 16:48

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Dettaglio tecnico Williams FW48

Foto di: AG Galli

La FIA ha completato il processo di verifica del rispetto del Budget Cap relativo alla stagione 2025. Un'indagine durata quasi otto mesi, al termine della quale sono emerse due irregolarità riguardanti Williams e Alpine. Le altre otto squadre hanno superato i controlli senza rilievi, così come tutti e cinque i costruttori di power unit.

La violazione più significativa riguarda la Williams, che ha superato il limite di spesa previsto dal regolamento finanziario di 627.000 sterline, equivalenti allo 0,48% del tetto consentito. Una cifra che rientra nella categoria delle infrazioni minori (Minor Overspend Breach), alla quale si è aggiunta una violazione procedurale.

Il caso è stato risolto attraverso un Accepted Breach Agreement (ABA), un accordo raggiunto tra la squadra e la FIA lo scorso 23 novembre. La sanzione prevede una penalità economica, il cui importo non è specificato nella comunicazione diffusa dalla Williams, e una riduzione dell'1,5% dell'attività di sviluppo aerodinamico consentita in galleria del vento e attraverso le simulazioni CFD per i prossimi dodici mesi.

Alexander Albon, Williams

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Williams: l'infrazione da una diversa interpretazione dei costi

La squadra di Grove ha chiarito che il superamento del limite di spesa non è riconducibile ad attività di sviluppo della monoposto, ma a costi amministrativi sostenuti nell'ambito di una riorganizzazione della struttura societaria.

Secondo quanto spiegato dalla Williams, il team riteneva che queste spese non dovessero rientrare nel perimetro del Budget Cap. Una valutazione non condivisa dalla FIA, che ha invece stabilito come gli importi in questione dovessero essere conteggiati tra i costi soggetti al limite finanziario.

“Abbiamo superato involontariamente il tetto di spesa di 627.000 sterline, pari allo 0,48% del Budget Cap 2025 - ha precisato la squadra - la violazione riguarda costi amministrativi sostenuti per apportare modifiche alla nostra struttura societaria. Ritenevamo che queste spese fossero escluse dal limite, ma dopo le discussioni con la FIA abbiamo concordato di risolvere la questione secondo la sua interpretazione”.

Un aspetto sottolineato sia dalla squadra sia dalla Federazione riguarda l'assenza di vantaggi derivanti dall'infrazione. La FIA ha infatti riconosciuto che la Williams non ha ottenuto alcun beneficio sportivo o finanziario, né ha cercato di conseguirlo attraverso il superamento del limite di spesa.

È un elemento importante nella valutazione del caso, perché distingue la violazione da un eventuale investimento aggiuntivo destinato a migliorare le prestazioni della monoposto.

Resta comunque la responsabilità della squadra nel garantire la corretta classificazione delle spese, principio sul quale si basa l'applicazione del regolamento finanziario.

La Williams ha inoltre ribadito il proprio sostegno al sistema del Budget Cap, sottolineando come la sua efficacia dipenda proprio dalla precisione e dal rigore dei controlli.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Manuel Eletto

Alpine, violazione soltanto procedurale

La seconda irregolarità emersa dalla verifica riguarda Alpine Racing Ltd. Nel caso della squadra francese, la FIA ha identificato esclusivamente una violazione procedurale, senza segnalare alcun superamento del limite di spesa.

Anche questa posizione è stata risolta attraverso un Accepted Breach Agreement, sottoscritto lo scorso 11 novembre. Nella comunicazione della Federazione non vengono precisati né la natura dell'irregolarità, né i termini della sanzione concordata.

La FIA ha sottolineato la complessità del processo di controllo, che ha richiesto quasi otto mesi di lavoro da parte della Cost Cap Administration (CCA).

L'attività non si è limitata all'analisi della documentazione finanziaria presentata dalle squadre, ma ha comportato anche approfondimenti tecnici sulle attività di sviluppo svolte dai team e dai costruttori di power unit, con particolare attenzione alla corretta attribuzione dei relativi costi.

La Federazione ha inoltre evidenziato la piena collaborazione ricevuta da tutte le realtà coinvolte. Secondo la CCA, sia le dieci squadre sia i cinque motoristi hanno operato in buona fede, fornendo le informazioni richieste e mantenendo un atteggiamento collaborativo durante l'intero procedimento.

Il bilancio conclusivo della verifica relativa al 2025 vede quindi nove squadre conformi al limite di spesa, compresa Alpine che non ha registrato sforamenti ma soltanto un'infrazione procedurale, e una sola squadra, la Williams, responsabile di un superamento del Budget Cap.

Per quanto riguarda i costruttori di power unit, invece, il risultato è netto: tutti e cinque hanno rispettato integralmente le disposizioni del regolamento finanziario. Con gli accordi sottoscritti da Alpine e Williams, la FIA considera chiusi entrambi i procedimenti.

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