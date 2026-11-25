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Formula 1 Las Vegas

F1 | Perché Leclerc ha la grande occasione di fare sua la Ferrari (e non ci sta riuscendo)

A Las Vegas il secondo contatto in tre gare ha riportato a galla una questione rimasta aperta dopo il Messico. Charles Leclerc ha ancora il credito di chi è cresciuto a Maranello e per anni ne è stato fedele: è il modo in cui prova a difendere quel ruolo che, però, rischia di indebolirlo.

Beatrice Frangione

Pubblicato: 25 nov 2026, 11:17

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Nell' "Orlando furioso", il paladino capisce che qualcosa è cambiato quando trova i nomi di Angelica e Medoro incisi sugli alberi. Li legge, li rilegge e cerca una spiegazione che gli permetta di credere ancora a ciò che credeva prima. Ludovico Ariosto racconta quanto possa costare anche a un uomo sicuro della propria forza il sospetto di aver perso il posto che pensava di occupare. Da quel sospetto si può partire per leggere la stagione di Charles Leclerc e per capire perché, a Las Vegas, un duello per il sesto posto sia diventato una questione di autorità dentro la Ferrari.

È curioso notare che il caos sia scoppiato negli ultimi mesi: cinque episodi, tutti nella seconda metà della stagione. Si parte da Zandvoort, con il monegasco che resta in pista un giro in più malgrado il richiamo ai box, mentre Hamilton, su gomme più fresche, gli arriva sotto. A Monza, Lewis lo attacca alla prima variante e Charles, difendendo l'interno, lo accompagna nella ghiaia. A Singapore, le parti si invertono: il muretto chiama ai box entrambe le Ferrari sotto Virtual Safety Car, ma Lewis resta fuori e scommette sulla sosta unica, la carta che gli consente di tenersi Charles alle spalle in quel momento. Leclerc lo ripasserà con gomme fresche.

Poi, il contatto in Messico con una vittoria alla portata della Ferrari, il chiarimento voluto da Vasseur in Brasile e infine Las Vegas. A cambiare, da una domenica all'altra, è chi forza la mano. Da Zandvoort in poi, stare davanti all'altro sembra contare sempre di più. Perché proprio da metà stagione? Una lettura è che, mentre il 2026 si avvicina alla fine, entrambi stiano cercando di orientare il 2027. Chi avrà più peso quando si tratterà di scegliere la direzione della prossima macchina? A quale dei due si affiderà la squadra quando le indicazioni dal box divergeranno?

È soprattutto Hamilton ad avere fretta di dare una risposta a queste domande. A 41 anni, ogni stagione pesa. E Lewis ha scelto di muoversi all'attacco anche fuori dall'abitacolo. È entrato nello stesso box di Charles con il peso di sette titoli mondiali, con una personalità abituata a occupare il centro della scena e con la convinzione di poter cambiare il modo in cui la Scuderia ha lavorato e lavora. Fin dal primo anno, ha messo per iscritto proposte sulla vettura e sull'organizzazione della squadra, scegliendo di dirlo pubblicamente.

Mentre Leclerc conosce Maranello dall'interno, Hamilton ci ha portato il metro con cui giudica una squadra che vuole vincere, maturato alla McLaren e alla Mercedes. Ma è proprio questa volontà di incidere sui meccanismi della Ferrari, di metterne in discussione alcune abitudini e di suggerire un diverso modo di intendere il lavoro di una squadra, a rendere più complessa la costruzione del rapporto tra l'inglese e l'ambiente di Maranello. Al di là della bontà delle sue osservazioni, chi propone di cambiare un sistema deve mettere in conto anche le resistenze di chi di quel sistema fa parte da anni. E il fatto che alcune di queste riflessioni siano state condivise pubblicamente non necessariamente ha agevolato il percorso di Lewis.

È in questa dinamica che si apre, per Leclerc, un'opportunità che forse il monegasco non sta riuscendo a cogliere fino in fondo. Charles ha dalla sua il credito di chi è cresciuto in Ferrari, di chi le è rimasto fedele e per anni è stato il pilota a cui la squadra si è aggrappata nelle stagioni più difficili. Conosce le persone, ne condivide il vissuto professionale e può contare su un'affinità con l'ambiente che Hamilton deve ancora costruire. È ragionevole pensare che, in una fase in cui Lewis sta cercando di ridefinire alcuni equilibri interni, una parte della squadra trovi più naturale riconoscersi nella figura del monegasco.

È un patrimonio che Charles potrebbe far fruttare senza nemmeno avere la necessità di alimentare il confronto con il compagno. Potrebbe diventare il riferimento attorno al quale la Ferrari sceglie spontaneamente di costruire il proprio futuro, facendo leva su un consenso maturato negli anni e che nessun curriculum, per quanto straordinario, può garantire al momento dell'ingresso in una nuova realtà. Una parte di quel credito viene anche dal modo in cui Leclerc ha saputo difendere le proprie ragioni senza trasformare ogni disaccordo in un problema che il team dovesse risolvere.

E i fatti di Città del Messico e della città del peccato assumono un peso particolare proprio perché hanno incrinato questo punto di forza. Il confronto si è fatto più scomodo con la SF-26: il feeling che Charles cercava ha tardato ad arrivare e ci sono stati fine settimana in cui l'eptacampione ha saputo ricavare di più dalla stessa macchina. È lecito chiedersi se, in quei momenti, Leclerc abbia sentito meno saldo il ruolo che per anni gli era venuto naturale. Quando il compagno di squadra è Lewis, anche un sabato passato a rincorrerlo può assumere un significato che va oltre il cronometro. E quando la domenica te lo ritrovi davanti, diventa facile chiedere a un sorpasso di rispondere a troppe domande.

A Las Vegas è successo alla curva 7. Risultato: Hamilton settimo, Leclerc decimo. Dopo la domenica messicana, Fred Vasseur aveva già riunito i due a San Paolo. E in Nevada, a gara finita, è stato ancora più esplicito. "Avevamo detto a Charles di non attaccare Lewis, è inaccettabile" e ha richiamato i piloti al rispetto per chi lavora a Maranello. Il primo avversario di Leclerc, dunque, diventa Leclerc stesso.

Si possono avere buone ragioni per pensare di essere più veloci e per chiedere al muretto la possibilità di andare a prendere gli avversari. Alla curva 7, è bastato forzare una staccata perché la discussione cambiasse. Fino a quel momento, Charles poteva chiedere conto alla Ferrari di come stesse gestendo la sua gara, ma dopo il contatto, era la squadra a chiedere conto a lui di un errore che era costato punti.

Il paradosso è che, mentre Hamilton deve ancora conquistare la piena fiducia di un ambiente di cui vorrebbe cambiare alcuni aspetti, Leclerc si trova nelle condizioni di poter consolidare quella che gli è stata accordata negli anni. Eppure, sono proprio alcune delle sue scelte a mettere Vasseur nella condizione di dover richiamare all'ordine il pilota che, per storia e rapporto con la squadra, avrebbe tutte le carte in regola per diventarne la guida.

Ogni volta che questo accade, Charles offre indirettamente forza alle ragioni del suo compagno, anche quando il terreno sul quale si sviluppa il confronto potrebbe essergli favorevole. Lewis, dal canto suo, sta tessendo la sua tela per il 2027. Ha messo sul tavolo le sue idee, ha chiesto regole più chiare dopo Monza e a Las Vegas ha rimandato alla Ferrari la responsabilità di decidere come gestire il confronto.

Leclerc rischia di restarci impigliato ogni volta che lascia all’inglese il potere di dettargli l'urgenza di una mossa. Può affrontarlo con tutta la durezza che serve e scegliere lui il momento. Può chiedere una vettura che gli permetta di esprimersi, pretendere chiarezza quando una strategia lo penalizza e far valere il suo giudizio. Può anche permettersi di lasciare che sia Hamilton a misurarsi con le difficoltà che comporta il tentativo di cambiare la Ferrari, senza avvertire la necessità di riaffermare la propria centralità a ogni occasione.

L'Orlando del poeta reggiano, continua a leggere quei nomi perché vorrebbe che gli restituissero una certezza. Leclerc, a differenza del paladino, ha ancora molte delle ragioni per credere nella solidità del posto che occupa. Può scegliere quanto chiedere a un duello con Hamilton. Las Vegas conta perché ha mostrato quanto facilmente possa spendere quel credito per una posizione: una staccata può metterlo davanti a Lewis, il modo in cui sceglie di farla decide quanto peserà la sua voce quando tornerà nel box...

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