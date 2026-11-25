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Formula 1 Qatar

F1 | La sfida nascosta di Qatar e Abu Dhabi: così la crisi geopolitica ha complicato la logistica dei team

Dietro le ultime tappe del Mondiale si nasconde un rebus organizzativo. Data l'incertezza attorno alla regione, sono stati studiati diversi piani per raggiungere e trasportare il materiale necessario per team e Pirelli in Medio Oriente, con delle ipotesi di riserva per ogni opzione. Un vero e proprio tour de force coordinato dietro le quinte da DHL

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 nov 2026, 17:55

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Partenza del GP del Qatar

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Dopo mesi di incertezze, alla fine la Formula 1 si recherà in Medio Oriente per le ultime due tappe della stagione, correndo sia in Qatar che ad Abu Dhabi. Una conferma che va ben oltre la semplice presenza di due gare extra in calendario, perché dietro le quinte cela una sfida ben più complessa: riuscire a trasportare nel Golfo tonnellate di materiale in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni sul piano geopolitico.

Considerando che il trasporto dei materiali rientra anche nel budget cap, è facile comprendere il perché i team pianifichino gli spostamenti con largo anticipo. Ma in un contesto geopolitico delicato come quello attuale, organizzare la trasferta in Medio Oriente si è però rivelato un esercizio ben più articolato di quanto potesse apparire, costringendo squadre e fornitori a molteplici opzioni logistiche e piani di emergenza.

In un'intervista esclusiva a Motorsport.com dello scorso luglio, il direttore di Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, aveva raccontato come la prospettiva di chiudere il mondiale in Medio Oriente trasformasse la pianificazione logistica in un autentico rebus. Le maggiori preoccupazioni non riguardavano infatti la produzione degli pneumatici, tema su cui Pirelli lavora rapidamente, bensì la loro spedizione verso la regione.

DHL pack down

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Le maggiori preoccupazioni riguardavano infatti le rotte marittime verso il Golfo. Da un lato lo Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il commercio mondiale ma da mesi esposto alle tensioni che interessano la regione. Dall'altro il Mar Rosso, dove la minaccia rappresentata dagli attacchi degli Houthi alle navi commerciali ha reso la pianificazione dei trasporti molto più complessa e meno prevedibile.

Una delle alternative sul tavolo era rappresentata dal passaggio attraverso il Canale di Suez e da un successivo trasferimento terrestre attraverso l'Arabia Saudita. Tutto ciò naturalmente sempre a condizione che la situazione sul territorio consentisse di percorrere quel tragitto in modo efficiente, perché negli ultimi mesi gli attacchi hanno in qualche modo inevitabilmente complicato anche questa rotta.

Tra le opzioni valutate vi era persino quella di circumnavigare l'Africa per raggiungere il Golfo, una rotta decisamente più lunga rispetto a quelle abitualmente impiegate dalla Formula 1. Una possibilità estrema, ma sufficiente a comprendere quanto fosse fondamentale pianificare ogni mossa con largo anticipo, considerando che decisioni di questo tipo richiedono settimane di preparazione e coordinamento.

Bandiera del Qatar al tramonto

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Nel peggiore degli scenari il trasporto avrebbe richiesto fino a 15 settimane di preavviso, oltre tre mesi, mentre nelle condizioni più favorevoli sarebbe stato possibile completare le operazioni di spedizione in circa sei settimane. Ed è proprio questo l'aspetto che rende particolarmente delicata la logistica della Formula 1, organizzata dal partner DHL e che viaggia in parallelo sia per Pirelli che per i team.

C'era un piano B per ogni opzione, anche in tempi brevi

In sostanza, se non ci fosse DHL a supportare i team nelle spedizioni e l'organizzazione della logistica, non ci sarebbe Formula 1, né nel Medio Oriente né altrove. Tuttavia, individuare una rotta non era sufficiente, perché l’evoluzione della situazione nella regione ha richiesto a DHL una continua una continua rivalutazione dei piani logistici. Di fatto, per ogni piano A serviva una soluzione di riserva nel caso in cui le condizioni cambiassero.

Alcuni prevedevano rotte marittime alternative, altri prendevano in considerazione il ricorso al trasporto aereo, ma il problema principale era assicurarsi che tutto arrivasse entro i tempi previsti, conciliando le richieste logistiche internazionali con il bisogno di mantenere una sufficiente flessibilità per adattarsi all'evoluzione della situazione.

Ecco, questa è stata la vera sfida, molto più complessa di quanto possa apparire, perché negli ultimi mesi lo scenario ha continuato a evolversi molto rapidamente. Non è un caso che, in un contesto così mutevole, si sia deciso di prendere del margine e che parte dei materiali necessari sia arrivato con un certo anticipo rispetto ai GP.

La partenza del GP di Abu Dhabi

Foto di: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

È la macchina "invisibile" senza cui non ci sarebbe la F1

Un altro esempio riguarda i materiali già arrivati in Bahrain a inizio anno per i test e il GP. C'è stato un periodo in cui i materiali erano rimasti bloccati per le restrizioni imposte a livello locale e, anche su quel fronte, è stato necessario uno sforzo coordinato tra DHL, Formula 1 e i team per recuperare, riposizionare e ridistribuire le merci entro tempistiche molto strette, a supporto del calendario di gara rivisto.

C'è da ricordare, infatti, che i kit che erano rimasti inizialmente bloccati in Bahrain erano necessari per disputare altre gare, viaggiando per tutto il mondo. Del resto, i piani di emergenza non riguardavano soltanto le rotte verso il Medio Oriente. Nel caso in cui la Formula 1 avesse optato per Imola in sostituzione di Qatar e Abu Dhabi, ipotesi rimasta sul tavolo per diversi mesi fino a poche settimane fa, anche Pirelli aveva già predisposto una soluzione alternativa, coordinata insieme a DHL e F1.

Poiché la gara italiana avrebbe utilizzato le stesse mescole già assegnate ad altri appuntamenti del calendario, il produttore avrebbe potuto fare affidamento sul trasporto aereo per recapitare rapidamente gli pneumatici in Italia, evitando così le criticità e le tempistiche tipiche delle spedizioni marittime.

Un esempio che rende bene l'idea di quanto il 2026 sia stato caratterizzato da una costante attività di pianificazione dietro le quinte. La sfida, infatti, non era soltanto trovare il modo migliore per raggiungere Qatar e Abu Dhabi, ma assicurarsi la flessibilità necessaria per reagire a qualsiasi eventualità, da una modifica dell'ultimo momento al calendario fino a un improvviso deterioramento delle principali rotte commerciali. È questa macchina "invisibile" che rende possibile la F1.

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