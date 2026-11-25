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F1 | Vasseur fa il paciere: "Vogliamo portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture”

Il team principal della Ferrari sembra aver voltato pagina dopo le polemiche di Las Vegas e guarda avanti. Le simulazioni del Qatar dicono che la SF-26 potrebbe essere competitiva: "Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi".

Franco Nugnes

Pubblicato: 25 nov 2026, 15:05

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Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Clive Mason/Getty Images

“I due piloti hanno fatto pace e c’è Fred Vasseur che ha parlato, questo è già più che sufficiente”, parola di Benedetto Vigna. Il CEO della Ferrari ha voluto spegnere le violente polemiche che hanno accompagnato l’ennesimo contatto fra Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel GP di Las Vegas. Il team principal aveva promesso dei provvedimenti, ma al momento da Maranello non arriva alcun segnale, mentre a Lusail si prepara il penultimo appuntamento della stagione 2026.

La Scuderia non vede l’ora di tornare in pista e voltare pagina: le simulazioni del Qatar dicono che la SF-26 dovrebbe trovare un terreno favorevole alle sue caratteristiche tecniche, ragione per cui, anche se nessuno fa proclami è chiaro che l’aspettativa è di tornare a conquistare punti pesanti.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Vasseur nel lancio della gara nel Golfo Persico non si azzarda a entrare nel post Las Vegas, ma alla sua maniera, sempre molto impersonale, vuole dare un messaggio di unità: “Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi. Lusail presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità”.

“Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia. Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture”.

Se le parole hanno un peso, è interessante registrare che l’aspettativa del team principal transalpino è quella di puntare a guardare la classifica in alto, mettendo in evidenza che al traguardo ci debbano essere due rosse, scongiurando che i due piloti possano tornare a darsele di santa ragione. A Maranello, quindi, c’è un celato ottimismo...

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