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F1 | Alpine: il podio era a un passo, ma l'effetto scia ha costretto a tagliare potenza per salvare la PU

A Las Vegas l’Alpine ha conquistato 18 punti e il miglior risultato dell’anno, ma nella gioia per questo risultato c'è anche un pizzico di rammarico per un podio accarezzato ma sfumato. Nella “gara ciclistica” delle scie la A526 ha patito il surriscaldamento del motore, dovendo scendere di potenza e seguire traiettorie diverse.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 24 nov 2026, 11:46

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Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Ci sono due modi di leggere il miglior risultato stagionale dell’Alpine. Da una parte un quinto e un sesto posto che hanno permesso di portare in cascina ben 18 punti, il bottino più alto dell’anno. Dall’altra, dietro le giuste parole di entusiasmo emerge una nota stonata, di rammarico, perché se si chiude a meno di un secondo e mezzo dal podio, c’è l’ambizione di sognare qualcosa in più ma sfumato per un problema di temperature.

Un po’ come a Monza, la A526 ben digerisce queste piste a basso carico dove l’elemento che conta più di tutti è l’efficienza. Molte squadre si sono presentate a Las Vegas con dei correttivi per il basso carico, tra cui Alpine stessa, che ha rispolverato la sua ala che si apre al contrario, trovando quella velocità sui rettilinei che ha aiutato a inserirsi stabilmente tra le prime posizioni.

Ma c’è un altro elemento che ha fatto la differenza: le temperature, nel bene e nel male. Quando l’asfalto è più fresco, Alpine tende a giovarne, riesce a surriscaldare meno gli pneumatici, trovando performance. Era un tema che anche Franco Colapinto aveva sottolineato alla vigilia e, in effetti, qui ha giocato a favore.

L'ala che si apre al contrario dell'Alpine

Foto di: Alex Slitz / Getty Images

Ma le temperature si sono trasformate anche in un limite, non tanto quelle delle gomme, bensì della PU. È vero che il freddo notturno di Las Vegas in realtà aiuta a tenere sotto controllo le temperature, ma per cercare efficienza aerodinamica tutti cercano di restare il quanto più chiusi possibile con la carrozzeria, riducendo quelle che sono le capacità di estrazione del calore.

C’è anche un altro problema su questo fronte. Rispetto allo scorso anno, i regolamenti 2026 hanno reso la scia ancora più impattante: più si resta dietro a un pilota, più si risparmia energia e si può ottenere un vantaggio in termini di tempo sul giro. Questo è il motivo per cui per tutti restare in scia era fondamentale per giocarsi un buon risultato e perché si è vista una corsa quasi “ciclistica”, di gruppo.

Il fatto è che restando così tanto in scia, si ha meno aria fresca a disposizione per raffreddare tutti i vari componenti della vettura, dalle centraline al motore, e questo nel caso dell’Alpine ha costretto i piloti a dover scendere su mappature meno spinte in termini di energia per salvaguardare l’affidabilità. Anni fa, la stessa Alpine, seppur ancora con il vecchio regolamento tecnico e una PU molto diversa, proprio qui a Las Vegas era stata costretta al ritiro dopo il cedimento del motore in scia.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Inizio dicendo che, come squadra, è stata la nostra miglior gara, e sicuramente ci porteremo a casa gli aspetti positivi. È stata anche una gara molto divertente da vivere e mi sono davvero goduto la battaglia nelle posizioni di vertice. Alla partenza stavamo volando”, ha raccontato Gasly dopo la corsa.

“Sono riuscito a risalire fino alla terza posizione. In quel momento sentivo davvero che avevamo il passo per poter lottare persino per la vittoria. Però, quando sono arrivato terzo, via radio mi hanno comunicato che la vettura si stava surriscaldando e che dovevo ridurre la potenza. E siamo rimasti con la potenza ridotta per 45 giri”.

In effetti, già al quarto giro l’ingegnere di pista ha chiesto più volte al francese di raffreddare il lato destro della vettura uscendo dalla scia, su ogni rettilineo, cambiando al contempo con continuità le mappe in modo da gestire non solo l’energia, ma proprio anche di cercare di contenere il problema del surriscaldamento.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

“Nel momento in cui sono passato alla modalità più aggressiva per raffreddare la macchina, ho perso posizioni fino a curva 5. Ho perso una posizione sul rettilineo opposto, quindi in un giro ne ho perse due. Da lì in poi ho continuato ad arretrare e abbiamo dovuto gestire le temperature”.

Il problema in questo caso è doppio. Non solo si perde qualcosa a livello di potenza, ma spesso si è poi anche costretti a dover prendere uno spazio per avere più aria fresca da mandare alle componenti della Power Unit e le varie centraline. Ciò ha pesato soprattutto nell’ultima parte di gara, quando pian piano i piloti di testa hanno iniziato a spingere sgranando il gruppo.

Forse il team radio più eloquente per capire la situazione è quello del penultimo giro, quando la voglia di Gasly di attaccare si è dovuta confrontare con le parole dell’ingegnere, che gli aveva indicato non solo di rimanere dove fosse in termini di mappature e posizione, ma anche di continuare a raffreddare la vettura, pure durante l’ultima tornata.

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Gasly è riuscito a sopravanzare Andrea Kimi Antonelli, in difficoltà con la batteria dopo una manovra nel giro precedente che ha mandato in confusione la Power Unit, ma ha poi perso di nuovo la posizione nei metri prima del traguardo. I piloti Alpine sono stati in realtà molto bravi nel gestire la situazione, molto più complicata di quanto possa apparire, ma rimane sempre quel pizzico di rammarico per un podio sfumato.

“Dovevo lasciare spazio. Avrei potuto rimanere incollato alla vettura davanti, ma ero costretto ad aprire il gap per raffreddare la macchina. Credo che il podio fosse alla nostra portata e continuavo a chiedere di poter tornare alla piena potenza, ma mi è stato consentito soltanto negli ultimi due giri.

“A un certo punto, quando utilizzavo la modalità più estrema, perdevo così tanto terreno che ho pensato sarei arretrato ancora di più. Stavo cercando di limitare i danni e passavamo continuamente tra quattro o cinque modalità diverse. Credo di aver utilizzato quella più estrema per circa dieci giri, che sono stati il momento più preoccupante della gara, perché con il vantaggio della scia le altre vetture riuscivano a seguirmi e a sfruttare il traino sul rettilineo per recuperare”.

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