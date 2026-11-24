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F1 | Motori 2030: un solo team cliente per ogni Costruttore e non si può andare al banco prima del 2028

L'accordo unanime che i Costruttori e le squadre hanno siglato con la FIA e la FOM per i propulsori V8 da 2,1 litri turbo, si porta dietro una serie di provvedimenti molto importanti. E' stato definito un budget cap scalare che partirà da 190 milioni di dollari fino al 2030 e che poi andrà a scendere fino a 160 milioni nel 2034. Ecco cosa cambia...

Franco Nugnes Filip Cleeren

Pubblicato: 24 nov 2026, 08:06

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Motore, Ford-Cosworth V8, GP di Francia del 1971

Foto di: Rainer W. Schlegelmilch

Il quadro politico della F1 del 2030, quando entreranno in vigore i motori V8, è destinato a cambiare molto. La FIA nel weekend di Las Vegas ha ufficializzato l’accordo unanime di team e Costruttori nell’anticipare di un anno l’introduzione del nuovo frazionamento da 2,1 litri con un turbo compressore e una MGU-K fino a 200 kW (100 da utilizzare liberamente e altri 100 solo per favorire la funzione del push to pass) e con i carburanti sostenibili, ma ci sono altre importanti decisioni che sono state taciute nella comunicazione.



Il legislatore, infatti, avrebbe ottenuto dai Costruttori anche la disponibilità a fornire solo due squadre, considerando, ovviamente il team ufficiale e lasciando, quindi, una sola dotazione per un team cliente.



La decisione sarebbe stata “benedetta” dai motoristi perché l’attuale budget di una fornitura annua è di 18 milioni di dollari, vale a dire una cifra sicuramente in perdita rispetto all’investimento del Costruttore.

Motore V8 Ferrari

Foto di: Franco Nugnes

In realtà, secondo quanto appreso da Motorsport.com, la mossa ha anche un altro obiettivo politicamente strategico che FIA e FOM vogliono condividere: rompere l’egemonia delle Case che riescono a creare una catena di influenze grazie ai team clienti: la Mercedes oggi appoggia tre squadre (McLaren, Alpine e Williams), mentre la Ferrari ne supporta due (Haas e Cadillac).



Red Bull Powertrains – Ford copre Red Bull Racing e Racing Bulls, mentre Audi, Honda fornitore ufficiale di Aston Martin e Cadillac avranno l’unico cliente nel team ufficiale.



Se Cadillac ritarda di un anno il debutto della propria power unit che, inizialmente era previsto nel 2029 (non ha senso spendere una cifra enorme per utilizzare un solo anno gli attuali propulsori), la Ferrari può mantenere il suo legame con la Haas senza avere nessuna ripercussione, la situazione di Mercedes è decisamente più complessa.

Mercedes High Performance Powertrains, la factory con sede a Brixworth, dovrà scegliere con chi proseguire la collaborazione fra McLaren, Williams e Alpine. Due team dovranno trovare un’altra soluzione se il Consiglio Mondiale della FIA dovesse promulgare la proposta che verrà votata a Shanghai il mese prossimo.

Possiamo pensare che il cambiamento di scenario potrebbe scatenare intrighi politici molto forti nel paddock, anche perché c’è chi teme che il progetto ispirato dalla FIA per l'utilizzo di motori non sostenuti da un Costruttore sia di fatto naufragato.

Il motore standard non è più appetibile

L’idea del motore standard da mettere a disposizione di chi non ha un legame ufficiale sembra tramontare perché, sebbene la tendenza è di andare incontro ad una riduzione dei costi, la spesa di partenza sarà comunque superiore a quella indispensabile a realizzare un’unità competitiva.



Con le power unit di Formula 1 che diventeranno meno complesse e costose entro il 2030, il presidente della FIA Ben Sulayem aveva avanzato l'idea di approvvigionarsi di motori standard, con marchio bianco, per attenuare ulteriormente le preoccupazioni sull'indipendenza dei team.



La Williams nutre la speranza di proseguire il legame di lunga data, mentre sulla McLaren c’erano voci che volesse diventare Costruttore, seguendo la strada aperta dalla Red Bull, ma l'amministratore delegato Zak Brown ha ammesso che questa opzione è ormai sfumata per il 2030, poiché il suo obiettivo è rimanere cliente Mercedes.



La FIA, vedendo come cambiano le situazioni rapidamente, ha trattato anche delle clausole di sicurezza nel caso che qualcuno dei sei Costruttori decidesse di uscire dai GP. Si è parlato di trasferire alla FIA la proprietà intellettuale del motorista uscente per assegnarla al marchio subentrante.

Questa ci sembra una soluzione velleitaria: non è facile pensare che un Costruttore decida di aprire il suo know how a un concorrente, anche a fronte di un importante risarcimento economico. La Federazione Internazionale avrà la facoltà di imporre a un motorista una terza fornitura qualora ci fosse un team che non riesce a garantirsi un accordo.

Dettaglio tecnico Mercedes W17

Foto di: AG Photo

Fissato il budget cap

Altra notizia importante passata in secondo piano è il valore del budget cap dei Costruttori: fino al 2030 resterà la cifra attuale di 190 milioni di dollari, mentre a seguire verrà decurtato di 7,5 milioni di dollari all’anno, fino a scendere alla cifra di 160 milioni nel 2034.



L’investimento sarà sostenibile perché nel 2028 le attuali power unit saranno congelate e fino alla stessa data ci sarà il divieto di effettuare dei test al banco con i V8, trovando una valida convergenza fra i due progetti. GM, non essendo impegnata nelle unità attuali ha sottoscritto un accordo economico per 170 milioni per i primi due anni.

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