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F1 | Stella difende lo sfogo di Piastri via radio: "A me in realtà è piaciuto. È il carattere che ti aspetti"

A Las Vegas Piastri ha chiuso con un ottimo 3° posto a Las Vegas in una rimonta a suon di sorpassi, ma a far discutere è stato il suo team radio "piccato" contro i continui richiami alla prudenza da parte team. Per Andrea Stella è il segno di un pilota che questa volta ha mostrato carattere.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 23 nov 2026, 14:34

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Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Jim Watson / AFP via Getty Images

Se avessero detto a Oscar Paistri che, in uno dei weekend che per caratteristiche del tracciato era tra i meno adatti a far emergere le qualità della MCL40, dopo essere scattato dal 17° posto in griglia per una penalità dovuta alla sostituzione del motore sarebbe riuscito a chiudere sul podio… beh, forse neanche l’australiano stesso ci avrebbe creduto.

Eppure, quella di Las Vegas si è rivelata esattamente come in tanti se la immaginavano: una gara matta, caotica, in cui tutto poteva succedere. Ed è lì che i due piloti McLaren hanno costruito con intelligenza la propria corsa, tra cui lo stesso Piastri, riuscito a rimontare fino al terzo posto a poco più di un secondo e mezzo dalla vittoria.

Non si può nascondere che il 2026 sia stato un anno difficile per l’australiano, che ha mal digerito questi regolamenti tecnici e che, dietro le quinte, ha provato e sta ancora provando a lavorare per emergere e, soprattutto, trovare quella continuità di rendimento mostrata quest’anno da Lando Norris. C’è però un elemento che, tuttavia, Andrea Stella ha voluto sottolineare: la mentalità di Piastri.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Jim Watson / AFP via Getty Images

Durante la corsa, infatti, l’ingegnere di pista aveva più volte ripetuto all’australiano di fare particolare attenzione ad evitare contatti con il compagno di squadra. Una richiesta in sé comprensibile, nel senso che per un team che si sta giocando il terzo posto nel mondiale costruttori è fondamentale portare dei punti a casa anche in un weekend difficile ed evitare un contatto come tra le due Ferrari, ancor di più in un fine settimana come quello di Las Vegas dove le vetture continuavano a scambiarsi posizioni.

Tuttavia, dopo che l’ingegnere di pista ha ripetuto un’altra volta questo concetto, la risposta di Piastri è stata tanto decisa quanto seccata: “Smettetela di dirmi di stare attento, caz**”. Come per una squadra è fondamentale portare punti a casa, dall’altra parte è anche logico che al pilota non serva sentirsi dire più volte via radio di prestare attenzione. Un pilota, in fondo, resta pur sempre un… pilota e certe cose le sa senza che il concetto venga ripetuto dall’ingegnere.

In una gara caratterizzata da lunghi trenini di vetture bloccate nella scia l'una dell'altra o impegnate in sorpassi e controsorpassi, Piastri aveva recuperato in fretta dal fondo della griglia, guadagnando cinque posizioni già nel primo giro. Quando al 19° giro è entrata la Safety Car per consentire la rimozione della Cadillac Sergio Perez, Piastri si trovava in nona posizione, proprio dietro Norris.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Il doppio pit-stop in regime di Safety Car è costato delle posizioni, aspetto inevitabile quando si fermano due vetture di seguito e c’è la pit lane piena, ma Oscar è stato in grado di risalire la classifica ritrovandosi ancora dietro al compagno di squadra quando è arrivata la chiamata dal muretto.

“In realtà, a me in realtà è piaciuto”, ha dichiarato Stella ai media, tra cui Motorsport.com, dopo la gara quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse del team radio di Piastri. Certo, è stata una risposta decisa, ma c’è anche una linea che separa cosa sia essere irrispettosi verso il team da, invece, cosa significhi mostrare carattere, come ha sottolineato Stella.

“Mi piace. È il carattere che ti aspetti da un pilota. Non è che Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, con cui ho lavorato in passato, fossero più facili. Erano campioni. È il carattere che vuoi vedere. Ed è anche ciò che devi fare dal muretto. Devi assicurarti che il pilota abbia un obiettivo chiaro in testa. E vuoi farlo fino al punto in cui il pilota ti fa capire: "Ho capito. Non andare oltre".

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“È esattamente il punto in cui vuoi trovarti dall'esterno dell'abitacolo. Quindi, in realtà, bravi al muretto e bravo Oscar per come si è sviluppata la situazione. È esattamente lì che vogliamo posizionare l'interazione tra il team e il pilota. Ed è ciò che abbiamo imparato attraverso alcune delle esperienze che abbiamo attraversato”.

Norris e Piastri hanno dovuto superare un deficit di velocità di punta rispetto ad altre monoposto per farsi strada nel gruppo, valutando con attenzione il gioco delle scie ed è anche questo che ha avuto un peso nella richiesta del team.

Carattere che per Stella si lega anche a un altro fattore, ossia il fatto che Piastri stia piano piano trovando la sua strada con queste vetture. È un percorso ricco di alti e bassi, come si è visto in Messico oppure in Brasile, dove Norris invece è riuscito a vincere, ma ciò che conta è progredire verso l’alto, in particolare in vista della prossima stagione.

“Qui è stato molto più chiaro che, oltre all'utilizzo della power unit e alla guida sul bagnato e a bassa aderenza, credo che Oscar abbia guidato con sicurezza e determinazione Il che significa che ora è in una certa misura in sintonia con la vettura. Può iniziare a usare il suo superpotere, che è questa capacità agonistica, questa concentrazione. È molto promettente per il finale di stagione e per ciò che ci porteremo dietro nella prossima”, ha detto Stella.

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