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Formula 1 Las Vegas

F1 | Live post GP: è Max Vegas! Poker di vittoria di Verstappen, Ferrari va in bankroll

Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della F1 a Las Vegas.

Beatrice Frangione

Pubblicato: 24 nov 2026, 16:05

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