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F1 | Ecco come Russell ha perso la possibilità di vincere e il podio a Las Vegas

L'attacco ad Antonelli sullo sporco, i detriti dell'ala di Hadjar e il punto di frenata errato hanno portato Russell a gettare al vento un podio quasi certo e la possibilità di vincere a Las Vegas. Lui, però, non si scompone: "Non mi pento, volevo vincere".

Giacomo Rauli

Pubblicato: 23 nov 2026, 14:11

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George Russell, Mercedes

Foto di: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Las Vegas ha permesso di rivedere un George Russell più incisivo rispetto alla maggior parte delle gare che hanno composto la stagione 2026 di Formula 1.

Il pilota della Mercedes, scattato in seconda posizione grazie alla penalità che ha dovuto scontare il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, è stato il grande rivale di Max Verstappen fino al momento clou della sua gara.

A 2 giri dalla fine, ovvero al giro 48 dei 50 previsti, Russell ha provato l'attacco nei confronti di Andrea Kimi Antonelli, tornato prepotentemente nelle parti nobili della classifica dopo una buona rimonta.

Questo è avvenuto nel medesimo punto in cui, diversi giri prima, si era rotta l'ala anteriore della Red Bull RB22 di Isack Hadjar. Non a caso, proprio il passaggio di Russell in quel tratto, ha spostato uno dei detriti più grandi rimasti sulla sede stradale e non tolto perché fuori traiettoria.

Russell, passando in quel tratto, è finito sullo sporco. Come se non bastasse, nel tentativo di superare Antonelli il pilota britannico è finito lungo in staccata. Questi fattori lo hanno portato al bloccaggio e a finire contro le barriere esterne. Fortunatamente per lui, l'impatto è stato talmente lieve che George è riuscito a ripartire e a chiudere in zona punti.

"Penso che George abbia tentato una manovra molto ambiziosa nella parte sporca della pista. Poi, ovviamente, ha mancato il punto di frenata ed è finito contro il muro. È stato un errore di valutazione", ha sentenziato Toto Wolff al termine della gara, dedicando davvero pochi istanti alla gara di Russell.

Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

George, invece, nel commentare l'accaduto ha tenuto a ribadire di non avere pentimenti. La sua intenzione era quella di avere la miglior posizione possibile per attaccare Verstappen all'ultimo giro e portare a casa una vittoria che lo avrebbe messo in una condizione migliore nella rincorsa al secondo posto nel Mondiale Piloti.

"Non me ne pento. Ho avuto la sensazione che dovessi provarci se volevo vincere la gara. In una corsa come questa era una situazione in cui il rischio era elevato, ma anche la ricompensa poteva esserlo. E, con due giri ancora da percorrere, volevo davvero trovarmi alle spalle di Max all'inizio dell'ultimo giro", ha detto Russell.

Il britannico ha confermato di avere sbagliato la frenata, arrivando al bloccaggio che lo ha poi spedito contro il muro, perdendo così non solo l'opportunità di lottare con Verstappen, ma anche di chiudere la gara a podio.

"Ovviamente ho sbagliato di pochissimo la frenata e, con il bloccaggio, l'impatto era inevitabile. Quindi sì, chiaramente sono deluso e un po' frustrato per quanto è successo, ma non è qualcosa di cui mi penta".

"Penso che nessuno sarebbe riuscito a prendere il largo. Credo che, a dire il vero, fosse più una questione di scia che di gestione dell'energia. Ma sì, è stata dura. Anche Kimi e io, per esempio, avevamo strategie di gestione dell'energia differenti".

"E, ovviamente, alla fine il risultato è stato tutt'altro rispetto a quello che desideravo. Ma sarei rimasto deluso anche se fossi qui davanti a voi in terza o quarta posizione, senza aver almeno provato a giocarmi la vittoria in quel momento".

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