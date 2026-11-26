Analisi
Formula 1 Qatar
F1 | Simulazione Megaride: a Lusail bisogna gestire l'elevato stress termo-meccanico delle gomme
La Pirelli per il GP del Qatar ha portato le tre mescole più dure (C1, C2 e C3), ma per le forti sollecitazioni che la pista genera sugli pneumatici è stato confermato il limite di 27 giri per ciascun set di coperture.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 26 nov 2026, 10:30
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Grafici MegaRide, GP Qatar
Foto di: MegaRide
La stagione di F1 entra nel suo ultimo rettilineo. Domenica si corre a Losail per il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 che sarà seguito dalla gara di chiusura una settimana dopo dal GP di Abu Dhabi.
Verstappen imperversa sulle McLaren
Il Gran Premio di Las Vegas, al contrario delle aspettative, è stato ricco di colpi di scena e continui cambi di leadership: una vera “yo-yo race”. A spuntarla alla fine è stato ancora Verstappen, capace di concretizzare la pole conquistata il sabato. A completare il podio i due piloti McLaren, risaliti nel finale fino alla seconda e terza posizione.
Antonelli ha chiuso quarto dopo alcuni problemi di deployment dell’energia nei giri finali, mentre Russell ha pagato caro un lungo nella parte conclusiva del Gran Premio, chiudendo soltanto nono. Tre sorprese nella top 10: Gasly e Colapinto, rispettivamente quinto e sesto, hanno conquistato punti importanti per Alpine. Ottima anche la prestazione di Sainz, ottavo.
Weekend amaro invece per Ferrari. In qualifica il deficit di potenza ha determinato l’esclusione dalla Q3; in gara, grazie all’effetto scia, i due piloti sono rimasti nel gruppo di testa fino a entrare in bagarre tra loro, arrivando a un contatto che è costato 10 secondi di penalità a Leclerc, decimo al traguardo. Hamilton, penalizzato in precedenza anche lui di 10 secondi per un taglio, ha chiuso settimo. Il clima in casa Ferrari resta pesante, anche dopo le dichiarazioni del team principal nel post gara.
Grafici MegaRide, GP Qatar
Per Lusail le mescole più dure
Il circuito di Losail, famoso per il suo layout a forma di corona, è uno dei tracciati più tecnici del Mondiale di Formula 1. Premia l’efficienza aerodinamica, la stabilità in curva e la gestione delle temperature degli pneumatici. Il setup aerodinamico richiede un carico elevato per ottimizzare la percorrenza dei curvoni veloci che caratterizzano il circuito.
Dal punto di vista sospensivo serve invece un compromesso tra il controllo dei movimenti di cassa, necessario per garantire la stabilità della piattaforma aerodinamica nei curvoni veloci, e la capacità di assorbire le asperità dei cordoli, limitando le variazioni di carico verticale sugli pneumatici.
Il tema centrale del weekend sarà sicuramente la gestione delle coperture. I lunghi curvoni veloci generano infatti carichi laterali elevati e, per far fronte alle forti sollecitazioni termo-meccaniche e contenere l’usura del battistrada, Pirelli mette a disposizione dei team le tre mescole più dure della gamma: C1, C2 e C3. Come lo scorso anno, anche nel 2026 la FIA ha stabilito un limite massimo di 27 giri per ciascun set di pneumatici, con l’obiettivo di evitare dei cedimenti strutturali.
Stress molto forte laterale sulle gomme
Le analisi degli ingegneri MegaRide evidenziano un elevato stress termo-meccanico degli pneumatici, riconducibile al prolungato impiego laterale, analogamente a quanto osservato a Suzuka e Silverstone. La prevalenza di curve destrorse determina inoltre una marcata asimmetria delle sollecitazioni, con gli pneumatici del lato sinistro, in particolare l’anteriore, maggiormente penalizzati.
Diversi i punti critici del tracciato. Curva 1 è una staccata importante subito dopo il rettilineo dei box ed è anche il principale punto di sorpasso.
La sequenza delle curve 12-14 rappresenta il tratto più impegnativo del circuito: il lungo curvone destrorso a triplo apice sottopone gli pneumatici a elevate sollecitazioni laterali per un intervallo di tempo prolungato. L’elevata dissipazione energetica all’interfaccia pneumatico-asfalto e i fenomeni isteretici all’interno della copertura contribuiscono all’incremento delle temperature superficiali e di bulk.
Importanti anche le curve 15-16, che immettono sul rettilineo finale: una buona uscita è fondamentale per massimizzare la velocità di punta.
Grafici MegaRide, GP Qatar
Sono imposte almeno due soste
Nonostante la limitata abrasività dell’asfalto, l’usura attesa a Losail è particolarmente elevata a causa della prolungata dissipazione energetica associata all’impiego laterale degli pneumatici. Una peculiarità del circuito è la possibilità di osservare un significativo consumo del battistrada a fronte di un degrado prestazionale relativamente contenuto, rendendo più complessa la gestione della vita utile dello pneumatico.
La strategia di gara, come già visto lo scorso anno, sarà inevitabilmente condizionata dal limite di giri imposto per ciascun set di pneumatici utilizzato. Saranno quindi necessarie almeno due soste per completare la gara. I sorpassi non sono impossibili, ma una buona qualifica e la gestione delle strategie ai box restano fondamentali.
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