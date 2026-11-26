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F1 | Norris: “A Las Vegas ci siamo divertiti, ma siamo stati in balia della batteria”

Il pilota della McLaren è tornato sul dibattito relativo alla spettacolare gara di Las Vegas, sottolineando come in alcune circostanze la gestione dell’energia abbia prevalso sulle capacità di guida. Lando ha anche promosso gli ultimi sviluppi della McLaren, indicando nella Red Bull la monoposto oggi più versatile.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 nov 2026, 14:38

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A cinque giorni dal Gran Premio di Las Vegas il dibattito su quanto visto nella gara americana continua a tenere banco nel paddock di Losail. Lando Norris, secondo sul traguardo alle spalle di Max Verstappen, ha offerto un’analisi interessante, evidenziando i pregi e i limiti di una corsa che ha regalato uno spettacolo straordinario, ma nella quale non sempre i piloti hanno avuto la sensazione di essere padroni del proprio destino.

“Credo che dovremmo dipendere un po’ meno dalla batteria. Quando utilizzi la modalità overtake hai a disposizione più energia e quindi più velocità. Il problema è che quando sei nelle prime posizioni non hai molte possibilità di risparmiare energia, perché raggiungi i limiti di recupero. Finisci per consumare più energia senza avere molta scelta, poi esci dall’ultima chicane e sei nei guai perché non hai più batteria. È qualcosa che sfugge al tuo controllo. Anche quando sorpassi qualcuno, magari quasi accidentalmente, non puoi fare nulla per evitare che il pilota che hai appena superato ti ripassi subito. Ci sono un po’ troppi momenti in cui sei in balia della batteria”.

Norris ha però sottolineato come l’elevato numero di sorpassi non sia stato esclusivamente una conseguenza della gestione dell’energia elettrica. Un ruolo determinante lo ha avuto anche l’aerodinamica attiva. “L’effetto scia in modalità straight è stato enorme. Anche senza energia nella batteria parliamo di un vantaggio di sette, otto decimi, superiore a quello che garantiva il DRS. Credo che anche con una monoposto tradizionale, ma dotata di straight mode, avremmo visto molti sorpassi”.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Una gara in stile ovali

Norris ha confermato come la dinamica della corsa di Las Vegas abbia avuto delle analogie con quanto si vede nelle gare sugli ovali, ovvero la possibilità di restare in corsa per la vittoria anche occupando posizioni lontane dalla testa del gruppo.

“Prima della safety car mi sono ritrovato intorno alla dodicesima posizione, a una decina di secondi dal leader. Ho iniziato a spingere e dopo quattro giri il distacco era sceso a quattro secondi. Non ho dovuto spingere tantissimo, è bastato frenare un po’ più al limite. Tutti sono rimasti in partita e da questo punto di vista è stata una gara simile a quelle sugli ovali”.

“Detto questo, era comunque necessario guidare bene. Max ha vinto perché ha guidato incredibilmente bene, io credo di essere arrivato secondo per lo stesso motivo, così come Oscar ha disputato un’ottima gara. Bisognava sapersi mettere nelle posizioni giuste, ma non è stata una corsa in cui come pilota ti sei ritrovato a guidare al limite ad ogni giro. Più eri davanti, più dovevi spingere. Sono sicuro che Max sia stato quasi sempre al massimo, mentre quando sei alle spalle di qualcuno puoi sfruttare la scia e correre meno rischi”.

“Mi sono divertito, ma non è stato sempre un confronto basato su chi fosse in grado di guidare meglio la monoposto. Ci sono state pochissime curve in cui ho realmente frenato al limite, forzando e prendendomi dei rischi. È stata una gara molto divertente, soprattutto vista dall’esterno, ma meno naturale di quanto vorremmo noi piloti”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto

Non serve il degrado per avere spettacolo

Un altro aspetto evidenziato da Norris è stato il ruolo degli pneumatici. Il basso degrado e l’assenza di problemi di surriscaldamento hanno consentito ai piloti di restare a lungo in scia, contribuendo a mantenere compatto il gruppo. Una considerazione che mette in discussione uno dei presupposti su cui si è basata la Formula 1 negli ultimi quindici anni.

“Se avessimo avuto una gara con un degrado elevato probabilmente il gruppo si sarebbe sgranato maggiormente. Il fatto che tutti potessero spingere ha consentito a più piloti di restare in partita, rendendo la corsa più caotica. Questo dimostra che non è necessario avere un degrado elevato e tre o quattro pit stop per avere delle belle gare. Per certi versi è quasi il contrario”.

Red Bull, oggi il pacchetto più completo

Norris ha confermato i passi avanti compiuti dalla McLaren grazie agli ultimi sviluppi, aggiornamenti che hanno consentito alla squadra di Woking di ritrovare una maggiore continuità di rendimento. A Las Vegas il limite della monoposto è stato soprattutto il compromesso tra velocità di punta e prestazioni in curva.

“Gli aggiornamenti stanno dando i risultati che ci aspettavamo. Nelle ultime gare siamo stati più costantemente sullo stesso livello di Mercedes e Ferrari, ma la Red Bull mi sembra la monoposto più competitiva in tutte le condizioni, sui circuiti tortuosi, su quelli veloci e su quelli lenti. In questo momento dispongono di un ottimo pacchetto. Non necessariamente il migliore ovunque, perché ci sono piste dove primeggia la Mercedes e altre in cui la Ferrari è altrettanto veloce, ma la Red Bull è molto costante”.

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