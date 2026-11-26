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F1 | Antonelli: “A Las Vegas ho mandato in tilt il sistema. Il 2027 sarà una lotta”

Il campione del mondo è tornato ad analizzare quanto accaduto nel finale della gara di Las Vegas, spiegando le ragioni del blackout energetico che gli è costato la chance di lottare per la vittoria. Kimi ha anche parlato della rimonta di Red Bull e McLaren nei confronti della Mercedes e del ruolo di Wolff nella gestione del rapporto con Russell.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 26 nov 2026, 14:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

La delusione di Las Vegas non è ancora del tutto smaltita. Kimi Antonelli aveva in mente un finale di stagione particolare: arrivare a quota dodici vittorie, come il numero che lo accompagna sulla sua monoposto. Un obiettivo sfumato sabato scorso, quando a tradire il campione del mondo nel duello con Max Verstappen è stata una delle peculiarità del regolamento tecnico 2026. Nel paddock di Losail Antonelli è tornato sull’episodio che ha caratterizzato il finale della sua gara, spiegando nel dettaglio cosa è accaduto e perché una scelta tattica apparentemente intelligente si sia rivelata un boomerang.

“È stato un peccato non potersela giocare fino alla fine, perché eravamo lì e avevamo qualcosa in mente per l’ultimo giro, una strategia per cercare di restare davanti a Max fino al traguardo. Purtroppo, pensando di fare qualcosa di intelligente, ho mandato un po’ in tilt tutto il sistema, che non si aspettava che io ad un certo punto alzassi il piede dall’acceleratore. Mi sono ritrovato senza energia, mi ha passato anche Gasly, ero praticamente fermo”.

La Mercedes aveva pianificato una diversa distribuzione dell’energia elettrica nell’ultima tornata, una strategia finalizzata a garantire ad Antonelli una maggiore velocità di punta nella parte conclusiva del tracciato. “L’obiettivo era utilizzare meno energia fino al secondo settore per poi sfruttarla tutta negli ultimi due rettilinei. Era una strategia che stava utilizzando anche George, ma quando ho rilasciato l’acceleratore ho mandato in tilt tutto. Non è stato il cambio di modalità a causare il problema. Il rammarico è che non solo non ho potuto lottare per la vittoria, ma ho perso anche il podio”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

L’episodio ha evidenziato ancora una volta quanto sia complesso per un pilota conciliare l’istinto che caratterizza un duello ruota a ruota con le esigenze di gestione delle attuali power unit. Una problematica che emerge soprattutto sui circuiti più esigenti sul fronte energetico.

“Su altre piste non avrei avuto grossi problemi, ma a Las Vegas l’energia già scarseggia e il sistema è molto sensibile a qualsiasi cosa tu faccia. Se improvvisamente fai qualcosa di diverso, il sistema non è pronto. È un peccato, perché solitamente è l’istinto a dirti cosa fare, mentre con questo regolamento, almeno per quest’anno e su determinate piste, devi stare più attento. Credo che dal prossimo anno sarà già molto diverso”.

Il livellamento delle prestazioni: un’anticipazione del 2027

Nelle prime dieci gare della stagione la Mercedes ha conquistato otto vittorie. Nelle successive undici il bottino della squadra di Brackley è stato di quattro successi, altrettanti ne ha ottenuti la Red Bull e tre la McLaren. Un cambiamento degli equilibri che non è sfuggito ad Antonelli, secondo il quale quanto emerso nella seconda metà del campionato potrebbe essere un’anticipazione dello scenario che caratterizzerà il mondiale 2027.

“Gli avversari sono migliorati tanto e noi abbiamo fatto un po’ più di fatica con il nuovo pacchetto, quindi è stato un insieme di cose. Bisogna anche considerare che con il regolamento attuale chi è più indietro in campionato ha a disposizione più ore di sviluppo in galleria del vento. È normale che, soprattutto tra i top team, si arrivi a un punto in cui le prestazioni sono abbastanza livellate”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Credo che quanto stiamo vedendo possa essere una piccola anticipazione del prossimo anno, con più squadre in lotta. Sarebbe bello e molto interessante, perché oggi non c’è più una monoposto superiore a tutte le altre, le prestazioni variano molto da pista a pista”.

Verstappen è il rivale più temibile in prospettiva 2027? Antonelli non circoscrive la sfida al pilota olandese. “Max, ma anche tutti gli altri. Se, come quest’anno, ci saranno piste in cui la McLaren sarà più forte, altre in cui lo sarà la Red Bull e altre ancora in cui saremo noi ad avere qualcosa in più, credo che sarà una lotta molto serrata tra tutti”.

Wolff e la lezione del 2016

Uno degli aspetti che hanno caratterizzato la stagione della Mercedes è stata la gestione del confronto interno tra Antonelli e George Russell. Nonostante la posta in palio, la rivalità tra i due piloti non è mai degenerata in una situazione tale da imporre alla squadra interventi drastici. Kimi ha riconosciuto i meriti di Toto Wolff, forte anche dell’esperienza maturata dieci anni fa nella gestione del confronto tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

“Toto è sempre stato molto diretto. Ha fatto una buona esperienza nel 2016, anche se io e George non siamo stati neanche lontanamente vicini al livello di scontro di quell’anno, neanche col binocolo! Già dal Canada, quando ci sono state le prime scintille, Toto è stato molto chiaro nei nostri confronti. Non ci ha detto che ci avrebbe impedito di correre, ma ci ha detto di usare la testa, altrimenti sarebbe arrivato il momento in cui via radio ci avrebbe imposto di smettere di lottare”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“L’obiettivo era evitare contatti, cose inutili che avrebbero potuto compromettere la gara e i punti per il mondiale costruttori. Fortunatamente adesso non abbiamo più questo problema, ma anche per l’immagine della squadra non è mai bello vedere due compagni che si buttano fuori a vicenda”.

Losail, una qualifica che vale ancora di più

In merito alle prospettive del weekend in Qatar, Antonelli è fiducioso. Le caratteristiche del circuito di Losail dovrebbero esaltare uno dei punti di forza dell’ultimo pacchetto aerodinamico introdotto dalla Mercedes, mentre il limite di 27 giri imposto per ogni set di pneumatici ridurrà sensibilmente le variabili strategiche.

“Credo che sotto il profilo della strategia sarà una gara molto semplice per tutti. Il degrado sarà basso, sarà una gara in cui si spingerà e per questo sarà ancora più difficile sorpassare. Con queste monoposto è sicuramente più facile seguire rispetto allo scorso anno, ma è la natura del circuito a rendere complicati i sorpassi. Ci sono ingressi di curva molto veloci, non ci sono vere staccate. Sarà fondamentale qualificarsi bene. Credo che la nostra monoposto possa andare bene qui, perché finora il nuovo pacchetto si è comportato bene nelle curve veloci”.

Restano due occasioni per incrementare il bottino stagionale. Meglio puntare alla decima vittoria in Qatar o ad Abu Dhabi? Antonelli sorride. “Sarebbe bello fare la decima qui e l’undicesima ad Abu Dhabi! Avrei voluto chiudere con dodici successi, infatti dopo Las Vegas ero un po’ dispiaciuto…”.

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