F1 | Ferrari: risolto il problema alla power unit e Leclerc ritrova la velocità a Spa

Al termine dell’ultima sessione di prove libere Charles Leclerc si è ritrovato in sesta posizione a 0”760 dal leader Kimi Antonelli. Nel corso dei sessanta minuti è emerso chiaramente dalle conversazioni radio la presenza di un problema che penalizzava Leclerc nel primo e terzo settore, ovvero sui lunghi rettilinei di Spa-Francorchamps. La squadra ha provato anche un cambio di ala posteriore, senza ottenere dei risultati. Poi, tra la Q1 e la Q2, l’anomalia è stata identificata.

“Era un problema presente sulla power unit che siamo riusciti a risolvere - ha spiegato Leclerc al termine delle qualifiche - per fortuna in qualifica abbiamo notato qualcosa e apportato delle modifiche: da quel momento siamo stati molto più in linea con le nostre aspettative. Abbiamo avuto un problema che era difficile da capire, perdevo tra i quattro decimi ed il mezzo secondo sui rettilinei, in tutti i giri”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ritrovata la velocità sul dritto, Charles ha cambiato passo. Il primo segnale è arrivato con il secondo tempo ottenuto in Q2. Poi, al primo tentativo della Q3, Leclerc ha ottenuto un tempo che gli sarebbe valso la prima fila, poiché Lando Norris (leader in quel momento) sconterà dieci posizioni sulla griglia di domani. Dieci minuti dopo la classifica finale ha confermato Leclerc quarto (al netto di Norris) davanti a Hamilton.

Il risultato conferma le previsioni della Ferrari alla vigilia del weekend, ma resta comunque un pizzico di rammarico. Nell'ultimo tentativo Leclerc ha incrociato una bandiera gialla esposta all'ingresso della pit-lane proprio mentre affrontava la chicane Bus Stop. Il riflesso istintivo di sollevare il piede dall'acceleratore gli è costato poco più di un decimo, un margine sufficiente per lasciargli il dubbio di poter precedere George Russell.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / Getty Images

“Sono un po' deluso per quell'ultimo giro perché c'era una bandiera gialla che era esposta per l'ingresso in pit-lane, ma secondo me era un po' troppo visibile, era proprio in mezzo alla pista. Credo mi sia costata una posizione, non avrei fatto un tempo sul giro molto migliore ma una posizione sarebbe stata alla portata”.

Hamilton scatterà dalla quinta posizione. Un risultato tutt'altro che negativo, anche se resta la sensazione che il potenziale fosse superiore. Lewis ha infatti complicato il suo sabato con l'incidente avvenuto nelle fasi finali della FP3, un impatto violento contro le barriere molto simile a quello che ieri aveva coinvolto Pierre Gasly, costato all'Alpine anche la sostituzione della power unit. Al pilota inglese è andata meglio: il motore non ha riportato danni e i meccanici della Ferrari sono riusciti a completare il lavoro sulla monoposto pochi istanti prima dell'inizio della qualifica.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Lewis aveva confermato un passo molto veloce fin dall'inizio del weekend – ha commentato Frederic Vasseur - ma dopo un incidente come quello che ha avuto siamo riusciti a finire la macchina trenta secondi prima della sessione, senza però avere il tempo di fare un setup completo. Non so se abbiamo lasciato qualcosa di inesplorato, ma non è il modo ideale per preparare le qualifiche”.

Il bilancio resta però positivo, e lascia entrambe le Ferrari in piena corsa per il podio. Non ci sono riferimenti sul passo gara, l’incidente di Gasly in FP2 non ha permesso di completare i long run, quindi sarà una corsa che in termini di passo inizierà senza le solite informazioni. Al momento prevedere i valori in campo sul passo gara è impossibile. “Vedremo domani – ha concluso Vasseur - siamo sempre un po' più forti in gara rispetto alla qualifica, tutto è ancora possibile”.