F1 | Vasseur: "Charles ha perso una posizione su Russell per la bandiera, ma guardiamo alla gara"

La Ferrari si difende sulla pista che sulla carta era ostica per la Rossa: a Spa-Francorchamps la Scuderia schiererà al via Charles Leclerc in seconda fila, al quarto posto grazie alla penalizzazione di Lando Norris, terzo, e con Lewis Hamilton subito dietro al monegasco.

Leclerc forse ha perso una posizione perché nella percorrenza della Chicane del Bus Stop all’ultimo giro ha alzato leggermente il piede dopo aver visto una bandiera gialla all’ingresso della corsia dei box: Charles nel briefing dei piloti, come tutti i suoi colleghi, era stato avvisato che, in caso di problema in pit lane, sarebbe stata sventolata la bandiera gialla all’ingresso della corsia box, ma che non avrebbe riguardato i piloti in pista.

Ancora una volta una bandiera gialla ha scatenato le polemiche.

Fred Vasseur cerca di smussare gli angoli a chi gli chiede se Leclecr ha perso una posizione al via del GP di domani...

“E’ difficile dirlo, però bisogna considerare che ci sono dei distacchi minimi. Anche Norris è davanti a Russell di pochissimo, qualche millesimo. Non so cosa sia successo nell'ultima curva, l’unica cosa certa è che sicuramente Charles ha un pochino alzato il piede dall’acceleratore e quanto meno ha ha perso una posizione su Russell”.

“E ricordiamo che Norris sarà penalizzato e quindi la griglia si riequilibra. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione pura: oggi abbiamo recuperato rispetto al resto del weekend. Sì, ci sono un po' di sensazioni contrastanti perché sapevamo già che questa pista sarebbe stata più che difficile per noi. Ma nel complesso penso che il ritmo sia stato discreto. Considerando che Verstappen aveva la scia e Charles si è visto sventolare la bandiera gialla, penso che non sia stata una brutta sessione per noi”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La rossa è in seconda fila: domani potrà lottare per le posizioni che contano?

“La gara sarà lunga, possiamo esserci visto che andiamo sempre meglio in gara. Abbiamo fatto un buon passo avanti, dopo le prime prove, trovando un buon passo per le qualifiche ed era importante. Vedremo domani...”.

Le aspettative per questo appuntamento erano molto basse per la Ferrari: paga mezzo secondo nel giro secco, ma in gara?

“Sappiamo di avere un passo decisamente migliore in gara rispetto alla qualifica. Ieri avevamo visto che c’erano diverse opzioni per l'erogazione dell'energia. Vedremo una bella lotta fra i team per capire dove sia meglio erogare più energia per difendersi e per attaccare. Sarà una strategia difficile da definire per tutti, ma vedremo cosa potrà accadere”.

La Mercedes ha quattro motori nella top 10: avere più dati può essere un vantaggio per definire come affrontare la gara in materia di gestione dell’anergia?

“No, non penso che sia quello. L'erogazione della potenza sarà importante anche per portare dell'energia in curva. E in casa Mercedes vediamo strategie molto diverse fra quello che fanno in McLaren o in Alpine”.

Il team principal è sincero quando ammette che il rischio di bandiera gialla all’ingresso della pit lane non è stata discussa all’interno del team..

"Il commissario della corsia box era molto vicino alla pista, in una curva a bassa velocità per cui la bamdiera che è stata sventolata era nella visuale del pilota. La situazione è stata critica per Charles, ma guardiamo a domani per fare il meglio...”.