F1 | Leclerc spiega il caso della bandiera gialla: "Sono arrabbiato, ho rallentato per non prendermi rischi"

Fino ad ora, per Charles Leclerc è stato un weekend dai due volti. Il venerdì e la mattina del sabato sono stati particolarmente complicati, soprattutto per le difficoltà nel comprendere le ragioni del distacco accumulato sui rettilinei rispetto al compagno di squadra, con un deficit di velocità piuttosto evidente. Qualcosa era già emerso al termine del venerdì, ma in FP3 i problemi sono diventati ancora più chiari.

Per questo, dopo la sessione, i tecnici hanno lavorato intensamente per comprendere la natura del gap. Come avevano già evidenziato durante la sessione stessa, una parte era legata alla guida. Queste vetture sono molto sensibili, quindi il momento in cui si va sul pedale dell’acceleratore deve essere scelto con grande precisione.

In alcuni casi, posticipare il momento dell’apertura dell’acceleratore permette di sfruttare il motore elettrico più a lungo sul rettilineo, dove il guadagno è maggiore. È anche per questo che durante la FP3 a Leclerc era stato chiesto di essere più incisivo in ingresso di curva 9, così da recuperare terreno in quel punto e poter ritardare l’applicazione del gas in uscita verso Pouhon.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Un’indicazione simile a quella data a Lewis Hamilton a Silverstone nel tratto veloce per massimizzare la velocità di punta sull’Hangar Straight. Il problema è che questi aspetti legati alla guida rappresentavano solo una piccola parte del gap accumulato dal monegasco, evidente già sul rettilineo del Kemmel all’inizio del giro, quando la batteria non era ancora scarica.

Era come se la Power Unit di Leclerc entrasse in derating prima rispetto a quella del compagno di squadra, e questo si rifletteva su tutto l’allungo, portandolo a raggiungere una velocità di punta più bassa. Un deficit di cui anche in Ferrari faticavano a comprendere la natura precisa, tanto che sono state necessarie analisi più approfondite nel post FP3 per arrivare a individuarne le cause.

“Abbiamo avuto dei problemi. Dei problemi dal mio lato ieri, soprattutto anche in FP3 dove sono peggiorati tantissimo. Abbiamo trovato qualcosa che abbiamo cambiato per la qualifica ma stavolta non era niente sulla guida. Anzi, sulla guida puoi sempre fare meglio e su queste macchine è sempre molto difficile”, ha commentato il monegasco ai microfoni di Sky dopo la qualifica.

“Questo acceleratore bisogna andare il più tardi possibile, soprattutto su una pista così. Quindi c'era sempre del fine tuning sulla guida. Però lì c'era un problema specifico che abbiamo risolto, perché il distacco prima era troppo grande”, ha aggiunto Leclerc, facendo riferimento proprio al fatto che il deficit fosse molto ampio anche in zone dove non doveva esserlo, per cui era un problema che andava oltre la guida.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il Ferrarista ha chiuso la qualifica al quinto posto, ma domani beneficerà della penalità di dieci posizioni che Lando Norris dovrà scontare per la sostituzione della centralina sulla sua vettura, salendo così fino alla quarta casella in seconda fila. Resta però un rimpianto per Leclerc, perché durante l’ultimo tentativo ha visto una bandiera gialla che lo ha spinto a essere più cauto nella fase di percorrenza della chicane conclusiva.

“Il weekend è stato molto difficile per ragioni diverse rispetto a quelle precedenti, ma purtroppo abbiamo avuto qualcosa che al momento non sappiamo spiegare, ed è stato complicato da capire: perdevo mezzo secondo, quattro decimi sui rettilinei per tutto il tempo”, ha aggiunto Charles.

“Poi però, per le qualifiche, abbiamo individuato qualcosa, l’abbiamo cambiato ed è andato molto più in linea con ciò che ci aspettavamo. La sensazione non era troppo negativa già da FP1, quindi sì, è un po’ un peccato per quell’ultimo giro e per quel fraintendimento con la bandiera gialla all’ultima curva, ma è così che va”.

L'incomprensione della bandiera gialla

Parlando dopo la sessione, Leclerc lo ha definito un fraintendimento, ma è rimasto comunque seccato, perché ha reagito istintivamente restando leggermente più a lungo sul freno senza accelerare in modo aggressivo nel transitorio. La classifica non sarebbe cambiata in modo radicale, anche perché prima della chicane era in linea con il giro precedente, ma pochi centesimi in meno gli avrebbero permesso di superare Russell e guadagnare una posizione in griglia.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Curiosamente, Leclerc è stato l’unico a cui è stata esposta la bandiera gialla, perché nel momento del passaggio degli altri il commissario era fermo e non stava sventolando la bandiera, che tra l’altro non serviva a segnalare un pericolo in pista, come spiegato nelle note del direttore di gara sin dall’inizio del weekend e ribadito durante il briefing con i piloti.

Il monegasco ha però voluto sottolineare un punto, cioè il fatto che lo steward con la bandiera gialla fosse più in mezzo di quanto si aspettasse. In realtà, osservando le immagini, lo steward è completamente sulla destra dell’ingresso della pit lane, nella via di fuga dove si può anche recuperare una vettura ferma, motivo per il quale la bandiera gialla non era intesa per i piloti che rimanevano in pista ma solo per chi rientrava ai box.

“Per l'ultima curva sono un po' arrabbiato però allo stesso tempo al briefing è stato discusso che lì ci sarebbe stata una bandiera gialla per la pit entry però non sapevamo esattamente dove era. A me sembrava molto in mezzo, in uscita di curva 18 l'unica cosa che potevo vedere era la bandiera gialla. Per non prendere rischi ho lasciato e ho perso quello che ho perso”.

“È un peccato. Sappiamo che la Mercedes ha una macchina molto migliore qua rispetto a noi però, sì, quarto partiremo domani con la penalità di Lando. Con questo grande rettilineo non è così poi male di partire un po' più indietro”.