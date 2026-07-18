Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

Formula 1
Belgio
F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

MotoGP
MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

F1 | Racing Bulls: promosso il nuovo pacchetto di raffreddamento che permette anche un incremento di carico aerodinamico

Formula 1
Belgio
F1 | Racing Bulls: promosso il nuovo pacchetto di raffreddamento che permette anche un incremento di carico aerodinamico

WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville

WRC
Rally di Estonia
WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville

GT World | Valentino Rossi in Pole Position per Gara 1 a Misano

GT World Challenge Europe Sprint
Misano
GT World | Valentino Rossi in Pole Position per Gara 1 a Misano

Il GT World pronto ad anticipare Portimao al sabato per evitare la concomitanza col WEC

GT World Challenge Europe Endurance
Il GT World pronto ad anticipare Portimao al sabato per evitare la concomitanza col WEC

F1 | Spa, Libere 3: Antonelli resta imprendibile davanti a Norris, Hamilton sbatte a fine turno

Formula 1
Belgio
F1 | Spa, Libere 3: Antonelli resta imprendibile davanti a Norris, Hamilton sbatte a fine turno

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Belgio, Qualifiche

Formula 1
Belgio
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Belgio, Qualifiche
Ultime notizie
Formula 1 Belgio

F1 | Racing Bulls: promosso il nuovo pacchetto di raffreddamento che permette anche un incremento di carico aerodinamico

Il team di Faenza gira a Spa con il pacchetto completo di novità solo sulla VCARB 03 di Arvid Lindblad. Alan Permane conferma: "La differenza tra i pacchetti montati a Spa non è grande, ma c'è e fa quello che ci aspettavamo".

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Per la Racing Bulls è un momento positivo. Molto positivo. Quindi, in questo periodo estivo, è bene cavalcare l'onda. Il team di Faenza è in piena rimonta nei confronti di Alpine nella lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori e a Spa-Francorchamps l'obiettivo è mettere la freccia nei confronti dei rivali transalpini.

Per fare questo, la squadra faentina ha introdotto un nuovo pacchetto di novità per le VCARB 03 di Liam Lawson e Arvid Lindblad, sebbene le due monoposto non possano contare esattamente sulle stesse componenti.

L'intero pacchetto di novità è stato affidato a Lindblad, ma non certo per una scelta diretta del team. La squadra italo-austriaca, infatti, non aveva tempo per realizzare tutte le parti necessarie per una mancanza di tempo. Dunque, per evitare di favorire uno dei due piloti, aveva deciso di affidarlo a chi sarebbe arrivato davanti nelle qualifiche di Silverstone. I due piloti, per altro, si erano detti d'accordo su questa modalità.

Il nono posto di Lindblad - a fronte del decimo di Lawson - ha permesso ad Arvid di averlo. Certo, Racing Bulls avrebbe potuto aspettare una gara in più per fare esordire le novità, ma ha preferito portarlo in pista il prima possibile per valutarlo, anche se ha dovuto montarlo completo solo su una vettura.

Sì, perché anche la monoposto di Lawson ha montate diverse novità. Alan Permane ha spiegato le differenze tra ciò di cui potrà disporre in più Lindblad rispetto a Lawson, ma anche il fatto che le parti montate sulla VCARB 03 dell'esordiente confermano un incremento di carico aerodinamico cercato dal team, forte di una velocità di punta sui rettilinei davvero solida.

"Abbiamo portato un aggiornamento importante su entrambe le vetture. In realtà, Arvid ha anche qualcosa in più, con un nuovo pacchetto di raffreddamento sulla sua macchina. Sta funzionando molto bene. Penso che ci sia ancora margine di miglioramento, anche se siamo più o meno nella nostra posizione abituale, nella parte finale della top 10". 

Arvid Lindblad, Racing Bulls Team

Arvid Lindblad, Racing Bulls Team

Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"La vettura si comporta estremamente bene con la gomma media, un po' meno con la gomma soft. Perciò questa sera ci concentreremo sull'estrarre un po' più di prestazione dalla gomma soft in vista delle qualifiche".

"Se guardate le due vetture, ora sono in realtà piuttosto diverse. La presa d'aria sopra il roll hoop della macchina di Arvid, che convoglia molta aria al motore ma anche a molti altri sistemi, è stata ridotta. Inoltre, la vettura monta pance laterali riviste e una carrozzeria modificata. Si tratta quindi di un nuovo pacchetto di raffreddamento che porta con sé anche un incremento del carico aerodinamico".

Permane si è detto contento dei primi riscontri derivati dalle nuove parti. I dati raccolti confermano quanto già visto nelle simulazioni fatte in fabbrica, dunque questo sta rendendo più facile il lavoro del team. 

"Gli aggiornamenti che abbiamo montato su entrambe le monoposto stanno funzionando esattamente come previsto. Entrambe hanno una nuova ala posteriore e nuove prese d'aria dei freni anteriori, che rappresentano un buon passo avanti. Solo Arvid dispone del pacchetto di raffreddamento aggiornato della power unit".

"Abbiamo potuto confrontare ciò che avevamo previsto dai nostri dati con quello che poi misuriamo realmente in pista. Quando le due cose coincidono, il lavoro diventa decisamente più semplice. Tra le due monoposto abbiamo visto una piccola differenza di prestazione. Sappiamo esattamente quanto vale, ma non lo dirò. Su un circuito così lungo il guadagno non è enorme, però c'è".

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Foto di: AG Photo

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03

Foto di: AG Photo

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Spa, Libere 3: Antonelli resta imprendibile davanti a Norris, Hamilton sbatte a fine turno
Prossimo Articolo LIVE Formula 1 | Gran Premio del Belgio, Qualifiche

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville

WRC
WRC
Rally di Estonia
WRC | Rally Estonia, PS8-11: Solberg ci prova. Si accende la lotta per il podio tra Fourmaux e Neuville
More from
Liam Lawson

F1 | Racing Bulls chiude la... bocca: sulla VCARB 03 di Lindblad c'è un airbox più piccolo

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | Racing Bulls chiude la... bocca: sulla VCARB 03 di Lindblad c'è un airbox più piccolo

F1 | Racing Bulls svela la livrea speciale per il GP che si disputa a Barcellona

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Racing Bulls svela la livrea speciale per il GP che si disputa a Barcellona

F1 | L'idea Alpine con il mini-flap piace a Racing Bulls, Haas e Audi: è ideale per Monaco

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | L'idea Alpine con il mini-flap piace a Racing Bulls, Haas e Audi: è ideale per Monaco
More from
Racing Bulls

F1 | Racing Bulls continua a macinare punti: come è diventata la miglior vettura a centro gruppo

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Racing Bulls continua a macinare punti: come è diventata la miglior vettura a centro gruppo

F1 | Tris storico per Racing Bulls: per la prima volta chiude 3 gare di fila con entrambe le vetture a punti

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Tris storico per Racing Bulls: per la prima volta chiude 3 gare di fila con entrambe le vetture a punti

F1 | "Siete dei maghi": come Racing Bulls ha fatto jackpot a Monaco con il miglior risultato dell'anno

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | "Siete dei maghi": come Racing Bulls ha fatto jackpot a Monaco con il miglior risultato dell'anno

Ultime notizie

F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

Formula 1
Belgio
F1 | Spa-ziale pole di Antonelli in Belgio davanti a Max. Ferrari quarta con Leclerc

MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

MotoGP
MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

F1 | Racing Bulls: promosso il nuovo pacchetto di raffreddamento che permette anche un incremento di carico aerodinamico

Formula 1
Belgio
F1 | Racing Bulls: promosso il nuovo pacchetto di raffreddamento che permette anche un incremento di carico aerodinamico

LIVE Formula 1 | Gran Premio del Belgio, Qualifiche

Formula 1
Belgio
LIVE Formula 1 | Gran Premio del Belgio, Qualifiche