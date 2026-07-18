F1 | Racing Bulls: promosso il nuovo pacchetto di raffreddamento che permette anche un incremento di carico aerodinamico

Per la Racing Bulls è un momento positivo. Molto positivo. Quindi, in questo periodo estivo, è bene cavalcare l'onda. Il team di Faenza è in piena rimonta nei confronti di Alpine nella lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori e a Spa-Francorchamps l'obiettivo è mettere la freccia nei confronti dei rivali transalpini.

Per fare questo, la squadra faentina ha introdotto un nuovo pacchetto di novità per le VCARB 03 di Liam Lawson e Arvid Lindblad, sebbene le due monoposto non possano contare esattamente sulle stesse componenti.

L'intero pacchetto di novità è stato affidato a Lindblad, ma non certo per una scelta diretta del team. La squadra italo-austriaca, infatti, non aveva tempo per realizzare tutte le parti necessarie per una mancanza di tempo. Dunque, per evitare di favorire uno dei due piloti, aveva deciso di affidarlo a chi sarebbe arrivato davanti nelle qualifiche di Silverstone. I due piloti, per altro, si erano detti d'accordo su questa modalità.

Il nono posto di Lindblad - a fronte del decimo di Lawson - ha permesso ad Arvid di averlo. Certo, Racing Bulls avrebbe potuto aspettare una gara in più per fare esordire le novità, ma ha preferito portarlo in pista il prima possibile per valutarlo, anche se ha dovuto montarlo completo solo su una vettura.

Sì, perché anche la monoposto di Lawson ha montate diverse novità. Alan Permane ha spiegato le differenze tra ciò di cui potrà disporre in più Lindblad rispetto a Lawson, ma anche il fatto che le parti montate sulla VCARB 03 dell'esordiente confermano un incremento di carico aerodinamico cercato dal team, forte di una velocità di punta sui rettilinei davvero solida.

"Abbiamo portato un aggiornamento importante su entrambe le vetture. In realtà, Arvid ha anche qualcosa in più, con un nuovo pacchetto di raffreddamento sulla sua macchina. Sta funzionando molto bene. Penso che ci sia ancora margine di miglioramento, anche se siamo più o meno nella nostra posizione abituale, nella parte finale della top 10".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Team Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"La vettura si comporta estremamente bene con la gomma media, un po' meno con la gomma soft. Perciò questa sera ci concentreremo sull'estrarre un po' più di prestazione dalla gomma soft in vista delle qualifiche".

"Se guardate le due vetture, ora sono in realtà piuttosto diverse. La presa d'aria sopra il roll hoop della macchina di Arvid, che convoglia molta aria al motore ma anche a molti altri sistemi, è stata ridotta. Inoltre, la vettura monta pance laterali riviste e una carrozzeria modificata. Si tratta quindi di un nuovo pacchetto di raffreddamento che porta con sé anche un incremento del carico aerodinamico".

Permane si è detto contento dei primi riscontri derivati dalle nuove parti. I dati raccolti confermano quanto già visto nelle simulazioni fatte in fabbrica, dunque questo sta rendendo più facile il lavoro del team.

"Gli aggiornamenti che abbiamo montato su entrambe le monoposto stanno funzionando esattamente come previsto. Entrambe hanno una nuova ala posteriore e nuove prese d'aria dei freni anteriori, che rappresentano un buon passo avanti. Solo Arvid dispone del pacchetto di raffreddamento aggiornato della power unit".

"Abbiamo potuto confrontare ciò che avevamo previsto dai nostri dati con quello che poi misuriamo realmente in pista. Quando le due cose coincidono, il lavoro diventa decisamente più semplice. Tra le due monoposto abbiamo visto una piccola differenza di prestazione. Sappiamo esattamente quanto vale, ma non lo dirò. Su un circuito così lungo il guadagno non è enorme, però c'è".

Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03 Foto di: AG Photo Dettaglio tecnico Racing Bulls VCARB03 Foto di: AG Photo