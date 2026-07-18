F1 | La Haas sostituisce i piloni e lancia un convogliatore di flusso ai lati del muso della VF-26

La Haas non si adagia: la squadra americana era partita molto (come accade spesso nella sua storia) ma poi si è un po’ persa, mentre gli avversari del centro gruppo hanno saputo sviluppare le loro monoposto alzando la soglia prestazionale.

Il team diretto da Ayao Komatsu sembrava in lizza per il quinto posto nel mondiale Costruttori, in grado di sfidare Alpine e Racing Bulls, ma questa speranza è naufragata perché la VF-26 non ha rispettato le attese e ora si trova settima posizione con appena 21 punti e un distacco rispettivamente di 39 e 38 lunghezze.

Lo staff tecnico diretto da Massimo De Zorzo nel GP del Canada aveva introdotto un pacchetto di novità importanti che dovevano alzare il valore prestazionale della macchina, ma che ha reso più difficile la guida ai due piloti, Oliver Bearman e Esteban Ocon. I risultati, insomma, non sono stati pari alle aspettative.

E la Haas, una squadra molto parca nello spendere i soldi del budget cap nello sviluppo, è intervenuta nella speranza di rendere la vettura più guidabile. Gli interventi sono essenzialmente raccolti nella parte anteriore e non può passare inosservato il nuovo disegno dei piloni dell’ala anteriore.

Dettaglio tecnico della Haas VF-26 con la vecchia versione dell'ala provata in comparazione con la nuova Foto di: AG Photo

Non ci sono più i supporti arcuati che hanno contraddistinto la VF-26 finora, ma è stata introdotta una soluzione che potrebbe anche fare scuola: in una posizione molto più arretrata e alta, infatti, si notano due derive orizzontali che distanziano i nuovi sostegni perfettamente verticali che si protendono molto in avanti nella congiunzione con il profilo principale e superano in altezza i supporti creando un soffiaggio.

Il tentativo è chiaro: in Haas cercano una maggiore controllo del flusso destinato sotto alla scocca e hanno generato una sorta di grande convogliatore di flusso che ha richiesto anche una revisione del naso del muso, per cui si è spostato anche il centro di pressione sull’ala anteriore.

Da un punto di vista meccanico è stato ripensato anche il comando dei flap mobili con un piccolo risparmio di peso nel sistema metallico che garantisce apertura e chiusura degli elementi.

Per quanto concerne il profilo principale non sfugge la comparsa di un piccolo ricciolo proprio in prossimità della paratia laterale. L'ultimo flap mobile è stato scaricato nella porzione centrale. Anche l’endplate è stato rivisto grazie allo spostamento del diveplane che è stato arretrato e abbassato rispetto alla versione utilizzata a Silverstone: è a corda corta all’attaccatura della paratia, mentre cresce sensibilmente verso l’esterno protraendosi un po’ in avanti.

Il marciapiede del footplate ora si trasforma in ricciolo molto vistoso e in coda non manca il deviatore di flusso inclinato verso fuori per facilitare l’effetto outwash, utile a spingere l’aria all’esterno della ruota anteriore.

Haas VF-26: il posteriore con la diversa beam wing Foto di: Ben Vinel

Nel posteriore si segnala una diversa beam wing che rende più efficiente l’estrazione del flusso dal diffusore. Bearman nelle libere del venerdì sembra aver beneficiato delle novità, mostrando subito un buon adattamento.