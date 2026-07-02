F1 | Ferrari: ecco il comando dell'ala Macarena celato nella paratia laterale della SF-26

Quella di Silverstone non è forse una delle piste più favorevoli alla Ferrari: il circuito britannico richiede un basso carico aerodinamico ed è caratterizzato da molte curve medio veloci che certo non esalteranno le doti della SF-26 che, invece, emerge in particolare nelle curve lente. Se ci aggiungiamo che secondo gli ingegneri della Brembo, la pista di 5.891 metri, rientra nella categoria di quelle scarsamente impegnative per l’impianto frenante (in una scala da 1 a 5, l'indice di difficoltà è pari a 1) è evidente che anche la gestione dell’energia sarà più complessa, dal momento che la ricarica della batteria favorirà, tanto per cambiare, le squadre motorizzate con le power unit Mercedes.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Roberto Chinchero

La Scuderia, quindi, ha un approccio all’appuntamento britannico molto misurato, perché arriva subito dopo il deludente GP d’Austria che ha visto la rossa precipitare al ruolo di quarta forza a seguito del perentorio successo di Lewis Hamilton con la SF-26 di due settimane prima a Barcellona.

La squadra del Cavallino ha capito gli errori nella delibera del setup in Stiria e cercherà di fare tesoro delle indicazioni emerse anche per Silverstone dove la sequenza di curve velocissime (le mitiche Maggotts-Becketts-Chapel) generano carichi laterali molto elevati tali da stressare notevolmente gli pneumatici.

La SF-26 deve ritrovare la capacità di esaltare le proprie doti di telaio e di aerodinamica: l’eccessiva downforce registrata in Austria si è trasformata in resistenza all’avanzamento.

Gli aerodinamici diretti da Diego Torndi stanno lavorando alla riduzione del drag: in Gran Bretagna vedremo una versione evoluta dell’ala reversibile. Nella fase della Macarena aperta, infatti, si dovrebbe registrare una maggiore luce fra i due flap mobili e il profilo principale, puntando ad un incremento delle velocità massime, indispensabili per fare bella figura a Silverstone.

Ferrari SF-26: il comando idraulico dell'ala Macarena visibile nella paratia laterale Foto di: Roberto Chinchero

L’immagine di Roberto Chinchero, intanto, ci mostra per la prima volta un particolare molto interessante dell’ala posteriore del Cavallino: la mancanza del coperchio sulla paratia laterale ci mostra il comando idraulico che consente il movimento attivo dei due flap mobili. I tecnici Ferrari hanno lavorato a lungo sulla miniaturizzazione del sistema e sui tempi di apertura e chiusura che devono stare entro i quattro decimi fissati per regolamento.

Parliamo di un esercizio molto complesso risolto positivamente da Ferrari e Red Bull, mentre la McLaren, che era pronta a far debuttare sperimentalmente la sua soluzione in Austria, ha dovuto rinunciare perché non funziona ancora a dovere.

Dino Beganovic, Ferrari SF-26, in Austria senza il flap di ostruzione dello scarico a fini aerodinamici Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La fotografia non ci consente di dare uno sguardo anche al sistema FTM: la Scuderia con Dino Beganovich ha effettuato degli esperimenti al Red Bull Ring facendo girare lo svedese anche senza il flap che occlude parzialmente lo scarico e devia i gas di scarico per produrre un carico posteriore aggiuntivo.

L’operazione costa fra 5 e 7 cavalli di potenza, ma la perdita deve essere controbilanciata da un incremento della downforce, con un delta finale favorevole al migliore tempo sul giro. A Maranello stanno valutando se sulle piste a basso carico non valga la pena di rivedere quello che era uno dei punti fermi del progetto, tenuto conto anche nel 2027 è già stata cassata dalla FIA.