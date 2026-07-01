F1 | Hamilton: "I miglioramenti si fanno con piccoli passi, impegno e fiducia. In Ferrari vedo tutto questo"

Lewis Hamilton si appresta a prendere parte al secondo gp di casa, quello di Gran Bretagna, da pilota della Ferrari. Quest'anno, però, il 7 volte campione del mondo ci arriva con una fiducia e una consapevolezza del proprio mezzo ben differente da quelle avute nel 2025.

Poche settimane fa il campione britannico ha riportato alla vittoria la Ferrari, firmando allo stesso tempo la prima vittoria della carriera sotto l'insegna del Cavallino Rampante. Una bella soddisfazione, ma, come si dice in questi casi, l'appetito viene mangiando.

La battuta d'arresto al Red Bull Ring ha confermato il fatto che la Ferrari - almeno al momento - non è in grado di lottare alla pari con la Mercedes su tutte le piste. Ma è altresì vero che il risultato finale è stato peggiore di ciò che la Ferrari avrebbe potuto ottenere.

Ora c'è Silverstone e Hamilton ha tutta l'intenzione di fare una bella figura davanti ai suoi connazionali e alla sua famiglia.

Silverstone è uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario, con curve iconiche come Maggotts, Becketts e Copse che mettono a dura prova sia la vettura sia il pilota. Che cosa rende questa pista così speciale dal punto di vista di chi guida e qual è l'aspetto che ti piace di più?

"Non esiste un altro luogo come Silverstone. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario e quei tratti da alta velocità, soprattutto Maggotts, Becketts e Copse, rappresentano una vera sfida perché si affrontano a velocità elevatissime, con la vettura a pino carico aerodinamico. Ci sono pochissimi circuiti che riescono a metterti alla prova quanto questo, ma non c’è solo il tracciato di speciale. Più di ogni altra cosa, c’è l'atmosfera: il sostegno dei tifosi è sempre straordinario e quando sei in pista riesci davvero a percepire tutta quella energia: aggiunge qualcosa di unico all'intera esperienza".

Il Gran Premio di Gran Bretagna è sempre caratterizzato da un'atmosfera unica, con centinaia di migliaia di tifosi che danno vita a uno dei più grandi eventi sportivi dell'anno. Correre in casa ha ancora un sapore diverso dopo tutti questi anni? E quanta motivazione in più ti dà il sostegno del pubblico di Silverstone?

"Quella di Silverstone è sempre una delle gare più belle della stagione. C'è qualcosa di davvero speciale nel correre in casa, sul circuito che guardavo da bambino, davanti alla mia famiglia, ai miei amici e ai tifosi che mi sostengono da così tanti anni. È stato bellissimo vedere quanto questo evento sia cresciuto nel tempo. Non è solo una questione di numeri, ma anche di varietà del pubblico. Vedi tifosi di tutte le età e si percepisce davvero un'atmosfera da grande evento per tutta la famiglia. Dal momento in cui esci dal garage senti l'energia, vedi le bandiere, ascolti il rumore del pubblico: tutto questo crea un'atmosfera incredibile e ti dà immediatamente una carica in più. Quel sostegno significa tantissimo per me e rappresenta sicuramente una motivazione aggiuntiva. I tifosi hanno avuto un ruolo fondamentale nei successi che ho ottenuto qui nel corso degli anni".

In Formula 1 il successo è spesso il risultato di una serie di piccoli miglioramenti più che di un'unica grande svolta. Dal tuo punto di vista, come hai visto evolversi la squadra nel corso della stagione e che cosa ti dà fiducia nella direzione che la Ferrari sta seguendo?

"Nel motorsport non esistono bacchette magiche: tutto nasce da tanti piccoli passi, costruiti attraverso mesi di duro lavoro, impegno e fiducia da parte di tutte le persone coinvolte, ed è esattamente quello che sto vedendo in Ferrari. Sono orgoglioso di questa squadra e del percorso che stiamo facendo insieme. Ho trovato un gruppo di persone determinate, instancabili e capaci di lavorare davvero come una squadra, e questo mi dà grande fiducia. Tutti a Maranello lavorano senza sosta, così come tra una gara e l'altra. Ora si tratta di continuare a costruire, trovare sempre maggiore continuità e riuscire a sfruttare al massimo ogni singolo weekend di gara".