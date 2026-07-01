F1 | Wolff, la Ferrari e il budget cap: quando la partita si gioca davanti ai microfoni

In Formula 1 non sono solo le soluzioni tecniche ad essere estreme. Tutto ciò che può garantire anche il più piccolo vantaggio competitivo viene curato nei minimi dettagli, compresa la capacità di complicare la vita agli avversari. In fondo, tra guadagnare un decimo e fare in modo che sia l’avversario a perderne uno, la differenza è minima. E a volte quella sfida non si gioca in pista, ma davanti ai microfoni.

Domenica scorsa, nella conferenza stampa post gara, Toto Wolff ha lanciato un attacco nei confronti della Ferrari. L’argomento era il budget cap, un terreno minato che già negli ultimi mesi della scorsa stagione, lontano dai riflettori, aveva alimentato più di una tensione tra le squadre. Interrogato sugli sviluppi che Mercedes ha in programma per le prossime gare, Wolff ha imboccato una direzione che ha sorpreso. La domanda riguardava la Mercedes, la risposta è diventata un’analisi del programma di sviluppo Ferrari.

“Sono previsti piccoli aggiornamenti – ha spiegato il team principal – e posso dire che siamo un po' sorpresi che la Ferrari riesca a portare così tante novità sulla sua monoposto. Credo che presto dovrebbero restare senza budget. Posso confermare che noi non disponiamo del margine di spesa necessario per poter portare in pista così tanti aggiornamenti come fanno loro. Gli unici che non stanno rallentando sono loro. Se guardo noi, McLaren e Red Bull, vedo un grande aggiornamento e poi un rallentamento”.

È davvero così? Fare i conti in tasca ad una squadra è praticamente impossibile. La voce dedicata agli sviluppi è solo una parte di un quadro molto più ampio, che comprende l’efficienza complessiva della struttura, la pianificazione delle risorse e anche gli imprevisti, come il costo degli incidenti. Senza dimenticare che tutte le squadre hanno ricevuto un margine di spesa aggiuntivo destinato all’adattamento alle power unit del 2027. Soprattutto, siamo ancora troppo lontani dalla fine della stagione per poter immaginare chi arriverà davvero al limite del budget. Perché allora Wolff ha scelto di alzare i toni?

È possibile, e nemmeno troppo improbabile, che si tratti di una mossa studiata per lanciare il pallone nel campo avversario. Del resto, in Formula 1 la memoria è molto lunga. Ventiquattr’ore prima era stato Frederic Vasseur a parlare di “una moneta che casca sempre nella stessa direzione”, commentando a caldo il caso Russell emerso in qualifica. Da inizio stagione sono diversi gli episodi che hanno acceso il dibattito nel paddock e nei media, dalla vicenda del rapporto di compressione alla procedura di partenza, fino ai risultati dell’ADUO, situazioni nelle quali la Mercedes si è ritrovata più volte al centro delle discussioni.

La Ferrari ha fatto sentire la propria voce, muovendosi sul sottile confine che separa la legittima difesa dei propri interessi dall’intenzione di indirizzare l’attenzione verso un rivale. La replica di Wolff sembra avere la stessa natura: una risposta giocata con le medesime armi, nel tentativo di spostare il fuoco mediatico lontano dal box Mercedes e, magari, accendere qualche riflettore in più su quello Ferrari.

È una dinamica che in Formula 1 si ripete da sempre. Le conferenze stampa non servono soltanto a raccontare ciò che è accaduto in pista: spesso rappresentano il primo giro di un'altra gara, quella combattuta sul terreno della politica e della pressione psicologica. E se l'avversario è costretto a perdere tempo per difendersi, il primo obiettivo è già stato raggiunto.