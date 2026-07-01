F1 | Cadillac: ecco la livrea speciale per le MAC-26 che vedremo al GP di Gran Bretagna

250 anni e non sentirli, almeno dal punto di vista geopolitico interno. Il prossimo 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, si terrà la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna (ma anche le qualifiche) e Cadillac ha deciso di dedicare alla sua patria la livrea delle proprie monoposto.

A Silverstone, sede del prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, la Casa statunitense non si presenterà con la solita veste bianco-nera che ha usato tutta la stagione sino a Spielberg, ma i tre colori che contraddistinguono la bandiera a stelle e strisce.

Blu, bianca e rossa. Così sarà la livrea delle MAC-26 che al Gran Premio di Gran Bretagna saranno affidate a Sergio Perez e Valtteri Bottas. I tre colori saranno visibili assieme sui profili dell'ala anteriore, al pari del corpo vettura.

Il bianco trova spazio sul muso, sulle pance e sulla parte centrale del cofano motore. Il blu, invece, è sugli endplate dell'ala anteriore, sull'halo, e nella parte anteriore dell'abitacolo. Il rosso, invece, ha spazio soprattutto sul retrotreno: la zona coca-cola ospita diversi raggi rossi, mentre l'ala posteriore sarà tutta rossa.

Oltre alla livrea delle MAC-26, anche il vestiario del team e le tute e i caschi dei piloti avranno gli stessi colori e uno schema molto simile, sempre per festeggiare il 4 luglio nel migliore dei modi.

CadillacF1Team

"Il weekend del 4 luglio rappresenta per noi un momento per dimostrare ancora una volta il nostro orgoglio nel rappresentare gli Stati Uniti sul palcoscenico mondiale della Formula 1", ha dichiarato Dan Towriss, CEO di Cadillac Formula 1® Team Holdings. "Vogliamo cogliere questa occasione per permettere a nuove comunità di scoprire questo sport e condividere la nostra passione".

In pista, l'obiettivo della squadra americana sarà quello di riscattarsi dopo un fine settimana difficile vissuto in Austria, soprattutto per via di un problema di surriscaldamento all'impianto frenante che in 5 giri ha messo fuori dai giochi prima Bottas e poi Perez.

"Il Gran Premio d'Austria è stato una sfida per noi, ma non c'è una sola squadra in pit lane che non abbia affrontato giornate simili", ha dichiarato Graeme Lowdon, Team Principal. "Abbiamo lavorato intensamente per risolvere i problemi emersi. Abbiamo visto che gli aggiornamenti introdotti a Spielberg hanno dato risultati positivi e il nostro obiettivo a Silverstone è disputare un weekend pulito, così da sfruttare al massimo il potenziale prestazionale che abbiamo individuato".

"Sappiamo che si tratta di un compito impegnativo, soprattutto a così breve distanza dall'Austria, ma coglieremo ogni opportunità per imparare, fare un passo avanti e continuare il nostro percorso di crescita come squadra".