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F1 | Ferrari: è pronto il pacchetto completo per Austin, la SF-26 cerca la sua nuova anima

A parte un particolare del diffusore, la squadra del Cavallino è riuscita a completare il quarto e ultimo aggiornamento stagionale che farà il suo debutto nelle libere del GP degli Stati Uniti, rispettando le tempistiche e recuperando un piccolo ritardo nella delibera.

Franco Nugnes

Pubblicato: 19 ott 2026, 13:58

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Ferrari SF-26: ad Austin verranno cambiate le pance e le bocche dei radiatori

Foto di: AG Photo

La corsa all’interno della factory è finita: la Ferrari è riuscita a spedire ad Austin il quarto pacchetto aerodinamico che verrà fatto debuttare nel weekend del GP degli Stati Uniti. Mancherà, pare, solo un particolare del diffusore, ma tutto il resto che era stato deliberato dallo staff del direttore tecnico, Loic Serra, andrà regolarmente in macchina in Texas.

Il pacchetto che è stato varato per la triplice nel continente americano è piuttosto corposo e c’era il timore che non arrivasse dalla produzione in tempo la fornitura dei singoli particolari per vestire le due SF-26, potendo contare anche sulla disponibilità dei ricambi. A Maranello, una volta di più, hanno dato la dimostrazione della reattività di chi opera in Gestione Sportiva, assicurando a Lewis Hamilton e Charles Leclerc gli ultimi sviluppi della stagione che non siano solo degli adeguamenti della monoposto alle piste.

La Ferrari vuole difendere il secondo posto nel mondiale Costruttori dalla McLaren, dopo aver nuovamente dilatato il margine sulla squadra papaya che è salito a 105 punti quando mancano ancora sei gare in calendario, anche se l’obiettivo principale è agguantare la terza vittoria dopo i successi di Hamilton nel GP di Spagna e di Leclerc nel GP di Gran Bretagna.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

La Scuderia introduce un nuovo fondo, modifica la bocca dei radiatori e l’andamento delle fiancate, riguardando anche l’engine cover per gestire al meglio non solo i flussi esterni, ma anche migliorare la fluidodinamica all’interno delle pance.

Per effetto di tutte queste cose non ci sorprenderemmo se sono state riviste anche le cover in carbonio che coprono i bracci della sospensione posteriore per alimentare il flusso destinato al retrotreno.

Gli ingegneri del Cavallino si augurano con questo intervento piuttosto profondo di allargare la finestra di funzionamento della rossa: non c’è tanto la ricerca spasmodica di carico aerodinamico (che comunque è sempre il benvenuto), quanto rendere molto più stabile la mappa aerodinamica, puntando ad un comportamento più prevedibile della vettura nelle più diverse situazioni di utilizzo.

Charles Leclerc, Ferrari, sul podio di Singapore festeggia con Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

La speranza, infatti, è di rendere più costante la prestazione, rinunciando magari ad un’altezza da terra limite, lavorando per assicurare meno perdite improvvise di downforce, potendo sfruttare assetti leggermente più morbidi a favore di una migliore tutela degli pneumatici dall’usura e dal surriscaldamento delle gomme posteriori.

Questi indirizzi sono utili alla definizione di una mappa aerodinamica più stabile che dovrebbe assicurare un comportamento meno imprevedibile della vettura a vantaggio di una messa a punto fine: la SF-26 è sensibile alle modifiche, per cui dovrebbe assicurare una più facile esecuzione nell’arco del weekend cercando meno differenze fra il giro secco in qualifica e i long run per la gara.

Inutile sottolineare che i dati raccolti nella nuova configurazione saranno particolarmente interessanti per capire se l’orientamento progettuale che è stato preso per la 679 è nella direzione giusta, dal momento che la rossa del 2027 avrà importanti scostamenti dalla SF-26 che sta correndo.

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