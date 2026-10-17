Analisi

Formula 1

F1 | Ghini: "I giovani piloti sanno domare l'eccesso dei numeri della F1"

Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido, con Franco Nugnes e Antonio Ghini che commentano i temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 in questi ultimi giorni.

Franco Nugnes Antonio Ghini

Pubblicato: 17 ott 2026, 07:20

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Williams salta una numerazione nel telaio per festeggiare con la FW50 il mezzo secolo di storia



Formula 1



Formula 1 1 g



F1 | Williams salta una numerazione nel telaio per festeggiare con la FW50 il mezzo secolo di storia





F1 | Qatar e Abu Dhabi non si fermano nonostante i missili in Arabia Saudita, ma Imola è all'erta



Formula 1



Formula 1 1 g



F1 | Qatar e Abu Dhabi non si fermano nonostante i missili in Arabia Saudita, ma Imola è all'erta





F1 | Audi e Öhlins: la partnership sugli ammortizzatori di inizio stagione entra nella fase calda



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



1 g



F1 | Audi e Öhlins: la partnership sugli ammortizzatori di inizio stagione entra nella fase calda

Ultime notizie





F1 | Ghini: "I giovani piloti sanno domare l'eccesso dei numeri della F1"



Formula 1



F1 Formula 1 1 min



F1 | Ghini: "I giovani piloti sanno domare l'eccesso dei numeri della F1"





GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°



GT World Challenge Europe Endurance



GTWC GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



12 h



GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°





Tutto il fumo negli occhi della nuova Tesla Roadster



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Tutto il fumo negli occhi della nuova Tesla Roadster





F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



14 h



F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti