Analisi
Formula 1
F1 | Ghini: "I giovani piloti sanno domare l'eccesso dei numeri della F1"
Inauguriamo il sabato mattina di Motorsport.com con una nuova puntata del nostro Candido, con Franco Nugnes e Antonio Ghini che commentano i temi che stanno caratterizzando il mondo della Formula 1 in questi ultimi giorni.
Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato: 17 ott 2026, 07:20
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Franco Nugnes
F1 | Williams salta una numerazione nel telaio per festeggiare con la FW50 il mezzo secolo di storia
Formula 1
Formula 1 1 g
F1 | Williams salta una numerazione nel telaio per festeggiare con la FW50 il mezzo secolo di storia
F1 | Qatar e Abu Dhabi non si fermano nonostante i missili in Arabia Saudita, ma Imola è all'erta
Formula 1
Formula 1 1 g
F1 | Qatar e Abu Dhabi non si fermano nonostante i missili in Arabia Saudita, ma Imola è all'erta
F1 | Audi e Öhlins: la partnership sugli ammortizzatori di inizio stagione entra nella fase calda
Formula 1
Formula 1
Stati Uniti
1 g
F1 | Audi e Öhlins: la partnership sugli ammortizzatori di inizio stagione entra nella fase calda
Ultime notizie
F1 | Ghini: "I giovani piloti sanno domare l'eccesso dei numeri della F1"
Formula 1
F1 Formula 1 1 min
F1 | Ghini: "I giovani piloti sanno domare l'eccesso dei numeri della F1"
GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°
GT World Challenge Europe Endurance
GTWC GT World Challenge Europe Endurance
Portimão
12 h
GT World | Porsche-Boutsen VDS in Pole Position a Portimão, Verstappen partirà 15°
Tutto il fumo negli occhi della nuova Tesla Roadster
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Tutto il fumo negli occhi della nuova Tesla Roadster
F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla
Formula 1
F1 Formula 1
Stati Uniti
14 h
F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti