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F1 | La Haas torna 'mostruosa': ad Austin riecco la livrea dedicata a Godzilla

Il team diretto da Ayao Komatsu, dopo aver usato la livrea dedicata al mostro cinematografico già al Gran Premio del Giappone, riproporrà la stessa colorazione al Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà la prossima settimana sul tracciato di Austin.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 16 ott 2026, 16:29

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Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Godzilla torna a mostrarsi e lo fa ancora... sulle Haas. Il team statunitense ha ufficializzato che correrà ancora con la livrea vista al Gran Premio del Giappone di quest'anno e lo farà il prossimo fine settimana, quando al Circuit of the Americas di Austin andrà in scena il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1.

La collaborazione tra Haas e TOHO, lo studio giapponese d'intrattenimento, tornerà così nel fine settimana texano per promuovere l'uscita del nuovo film dedicato al mostro, "Godzilla Minus Zero", prevista il 6 novembre negli Stati Uniti.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Foto di: Haas F1 Team

La livrea speciale sarà svelata online lunedì 19 ottobre, in vista del Gran Premio degli Stati Uniti. L'invasione di Godzilla coinvolgerà anche le tute da gara dei piloti TGR Haas F1 Team, Esteban Ocon e Ollie Bearman, oltre a quelle della pilota della F1 Academy Kaylee Countryman.

Un evento esclusivo dedicato ai tifosi, organizzato presso il centro commerciale Domain NORTHSIDE di Austin, ospiterà la presentazione dal vivo della campagna. Saranno presenti Ayao Komatsu, team principal di TGR Haas F1 Team, i piloti Esteban Ocon e Ollie Bearman, Jack Doohan e Kaylee Countryman.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

"Stiamo aprendo una nuova strada in Formula 1 presentando una seconda livrea legata a questa collaborazione, ed è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. Ci offre un'altra opportunità per proporre contenuti che i nostri tifosi vogliono vedere e creare qualcosa capace di mettere in contatto la Formula 1 con un nuovo pubblico. Godzilla è un personaggio iconico e vedere questa partnership prendere nuovamente vita negli Stati Uniti sarà qualcosa di davvero speciale per il team e per i nostri tifosi".

"Siamo profondamente onorati di collaborare nuovamente con TGR Haas F1 Team per una speciale iniziativa congiunta questo autunno, dopo il successo della nostra collaborazione in occasione del Gran Premio del Giappone a marzo", ha aggiunto Keiji Ota, direttore, senior managing executive officer e CGO (Chief Godzilla Officer) di TOHO.

Livrea del Team Haas F1 per il Gran Premio del Giappone

Foto di: Haas F1 Team

"In occasione del precedente Gran Premio del Giappone, la potente sinergia tra una squadra che continua a spingersi oltre i limiti ai vertici del motorsport mondiale e Godzilla, un personaggio che continua ad affascinare i fan di tutto il mondo, ha generato una risposta straordinaria. Mentre ci avviciniamo alla fase finale della stagione e la competizione si fa sempre più intensa, la nostra partnership promette di portare un nuovo livello di entusiasmo al Gran Premio degli Stati Uniti di ottobre".

"Con l'uscita del nuovo film Godzilla Minus Zero prevista per novembre, invitiamo tutti a seguire con entusiasmo questa dinamica collaborazione tra Godzilla, sempre più protagonista sulla scena mondiale, e una squadra che continua ad abbattere le barriere".

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