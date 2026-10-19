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F1 | Horner svela il problema del secondo pilota Red Bull: “Contro Max era una missione impossibile”

L'ex team principal di Milton Keynes spiega perché Gasly, Albon e Lawson abbiano incontrato tante difficoltà accanto a Verstappen. Dalle monoposto sviluppate sulle esigenze dell'olandese alle promozioni premature volute da Helmut Marko, fino al retroscena del 2022, quando Perez riusciva a tenere il passo del compagno perché...

Roberto Chinchero

Pubblicato: 19 ott 2026, 08:05

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Christian Horner

Foto di: Autosport

Per anni è stata una delle questioni più discusse nel paddock di Formula 1: perché piloti considerati di grande talento, una volta approdati in Red Bull, sembravano improvvisamente perdere competitività? Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez e Liam Lawson hanno sperimentato le difficoltà di un sedile che, accanto a Max Verstappen, è diventato uno dei più complicati dell'intera Formula 1.

Ora, parlando al podcast High Performance, Christian Horner ha fornito una spiegazione dettagliata di quanto è accaduto. L'ex team principal della Red Bull ha ricostruito le ragioni tecniche e sportive che hanno reso così difficile il compito dei compagni dell'olandese. Un racconto che chiarisce molti aspetti rimasti finora senza una spiegazione completa e che comprende anche un'ammissione: alcuni errori di gestione sono stati effettivamente commessi.

Il primo elemento riguarda Verstappen e la sua straordinaria capacità di adattamento a monoposto dalle caratteristiche molto particolari.

"Max è estremamente esigente in ciò che chiede alla vettura e possiede una capacità fuori dal comune: vuole sempre più avantreno e riesce a gestire qualsiasi reazione del posteriore - ha spiegato Horner - nel tentativo di dargli lo strumento che desidera, inevitabilmente il reparto tecnico, i sistemi di sviluppo e le priorità progettuali si orientano verso quelle caratteristiche. Ma per gli altri piloti diventano difficili da gestire”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

È probabilmente il passaggio più significativo dell'intera ricostruzione. Horner conferma che la Red Bull ha progressivamente sviluppato monoposto sempre più vicine alle preferenze di Verstappen, non necessariamente per una scelta politica, ma come conseguenza della volontà di massimizzare il potenziale del pilota più veloce.

“Qualunque reparto tecnico tende spontaneamente ad ascoltare il proprio pilota più veloce, e ogni squadra cerca di privilegiare chi può garantirle il risultato migliore”.

Secondo Horner, il processo iniziò a manifestarsi nel 2018, quando Ricciardo e Verstappen erano ancora compagni di squadra. Fino a quel momento la monoposto era relativamente gestibile e i due piloti riuscivano a esprimersi su livelli vicini. Successivamente, le caratteristiche delle Red Bull sono diventate progressivamente più estreme, rendendo sempre più difficile il compito di chi doveva confrontarsi con Max.

Max Verstappen e Sergio Perez, primo e terzo posto nel GP di Abu Dhabi 2022

Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il caso Perez e la Red Bull del 2022 che Max non voleva

Per comprendere fino in fondo il fenomeno, Horner ha raccontato un episodio particolarmente significativo risalente all'inizio della stagione 2022. Durante il 2021, mentre la squadra era impegnata nella battaglia mondiale contro Mercedes, Alex Albon aveva svolto un intenso lavoro al simulatore per contribuire allo sviluppo della monoposto destinata al nuovo regolamento tecnico.

“Alex fece un lavoro straordinario dietro le quinte per evolverea la macchina del 2022. Contribuì a svilupparla seguendo uno stile di guida più classico, probabilmente vicino a quello di Sergio o Daniel”. Il risultato fu una vettura inizialmente molto diversa da quella desiderata da Verstappen.

“Quando iniziò il 2022, Max odiava quella macchina: aveva troppo sottosterzo. Sergio, grazie alla prevedibilità della vettura, era improvvisamente competitivo; all'inizio della stagione vinsero una gara ciascuno ed erano molto più vicini”.

Una situazione che provocò anche un intervento diretto dell'entourage dell'olandese. “Ricordo una riunione con il management di Max intorno al Gran Premio dell'Azerbaijan. Mi dissero, in sostanza: 'Avete sviluppato questa macchina intorno a Checo, dovete seguire ciò che serve a Max'. Il messaggio era chiarissimo”.

La Red Bull orientò quindi lo sviluppo nella direzione richiesta dal suo pilota di riferimento. Una scelta che Horner considera comprensibile, considerando che Verstappen rappresentava la migliore possibilità di conquistare il Mondiale, ma che contribuisce a spiegare perché Perez abbia progressivamente incontrato difficoltà sempre maggiori.

Pierre Gasly nell'ultimo GP con la Red Bull in Ungheria 2019

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Gasly, Albon e Lawson: "Sono arrivati tutti troppo presto"

La seconda parte della spiegazione riguarda la gestione dei giovani piloti, un tema sul quale Horner non ha nascosto le proprie divergenze con Helmut Marko. “Alex è arrivato troppo presto. Gasly è arrivato troppo presto. Lawson è arrivato troppo presto. Avevano bisogno di più tempo per crescere”.

Secondo Horner, la volontà di valorizzare rapidamente i talenti del programma Red Bull ha finito per compromettere proprio le opportunità che si volevano offrire loro. “C'era la determinazione a scegliere piloti del vivaio Red Bull perché, credo nella visione di Helmut, il programma non avrebbe giustificato la propria esistenza senza promozioni rapide. Secondo me, a volte, avvenivano prima che i ragazzi fossero pronti”.

Horner ha citato come termine di paragone il percorso di George Russell, rimasto per tre stagioni alla Williams prima di essere promosso in Mercedes. Un'esperienza che gli ha permesso di completare la propria formazione lontano dalle pressioni di una squadra impegnata nella lotta per il titolo. La situazione dei giovani Red Bull era radicalmente diversa.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Venivano catapultati in una squadra di vertice, su una monoposto difficile, contro un talento generazionale. In quelle condizioni era quasi impossibile riuscire. E quando entri in un top team, l'attenzione mediatica e la pressione aumentano enormemente”.

Horner ha ricordato anche le conseguenze psicologiche di quelle esperienze. “Ricordo Pierre doppiato in Austria e in Ungheria, in due gare consecutive: era distrutto. E all'inizio dello scorso anno si vedeva il prezzo che Liam stava pagando. Per me la ragione era sempre la stessa: erano arrivati troppo in fretta”.

Le divergenze con Marko: “Il sistema poteva essere brutale”

La ricostruzione di Horner mette in luce anche una differenza di visione all'interno della struttura Red Bull. Da una parte l'approccio particolarmente severo di Marko, dall'altra la convinzione dell'ex team principal che alcuni piloti avrebbero avuto bisogno di maggiore protezione.

“Helmut ragiona in modo molto netto: se non riesci a sopportare la pressione, non avrai mai successo. Da un lato aveva ragione: i due piloti che sono riusciti a reggerla, Sebastian e Max, sono diventati entrambi campioni del mondo”.

Horner non ha però nascosto i limiti di quel sistema. “Red Bull offriva opportunità enormi, ma il modo in cui venivano gestite poteva essere brutale: eri il favorito del momento, fino a quando non lo eri più”.

L'ex responsabile della squadra ha precisato di non aver mai avuto il controllo diretto del programma giovani, pur potendo contribuire alle valutazioni e proporre alcuni nomi. Ha inoltre rivendicato il lavoro svolto per offrire una seconda opportunità ai piloti che non erano riusciti ad affermarsi accanto a Verstappen, ricordando in particolare il proprio intervento per favorire l'approdo di Albon alla Williams.

Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto di: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Le parole di Horner non ridimensionano il talento di Verstappen. Al contrario, ne confermano una caratteristica che lo distingue da molti colleghi: la capacità di sfruttare monoposto con un avantreno estremamente reattivo, accettando un livello di instabilità del posteriore che altri piloti faticano a gestire.

Ma la sua ricostruzione permette di guardare sotto una luce diversa alle difficoltà incontrate dai compagni di squadra. Non si trattava semplicemente di piloti incapaci di reggere il confronto con un campione. Il divario era amplificato da un contesto tecnico sempre più specifico, da un percorso di crescita spesso incompleto e dalla pressione di una struttura nella quale i risultati venivano richiesti immediatamente.

Il secondo sedile Red Bull non era difficile soltanto perché dall'altra parte del box c'era Verstappen, ma perché tutto il sistema tecnico e sportivo della squadra finiva inevitabilmente per ruotare intorno alle sue straordinarie capacità.

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