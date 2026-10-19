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F1 | Mercedes: a Singapore ha debuttato la tuta traspirante di nuova generazione sviluppata da OMP

Nel weekend di Marina Bay, Mercedes ha portato al debutto assoluto con Antonelli e Russell la terza generazione della One Art Air sviluppata da OMP. Grazie a una maggiore traspirabilità e alla tecnologia di stampa sublimatica, la tuta migliora il comfort dei piloti nelle condizioni più estreme senza aggiungere peso, anche con le livree speciali.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 19 ott 2026, 13:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Singapore è uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione dal punto di vista fisico, soprattutto per il forte caldo tipico di queste zone. Infatti, pur correndo in notturna, temperature e umidità restano molto elevate; inoltre, le numerose curve lente limitano le velocità e riducono il flusso d’aria fresca destinato a raffreddare l’abitacolo.

Lo stesso principio alla base del raffreddamento delle Power Unit, ossia la minore disponibilità di aria fresca per smaltire il calore sotto la carrozzeria, vale anche per il pilota. Studi scientifici hanno dimostrato che maggiore è il comfort nell'abitacolo, migliore è la capacità di reazione, per cui non è quindi solo una questione di prestazione, ma anche di sicurezza.

Cosa significa tutto ciò? Che serve trovare un modo per permettere al corpo di respirare, favorire l’evaporazione del sudore e massimizzare il flusso di aria fresca. Per questo, durante il weekend del Gran Premio di Singapore, Mercedes ha utilizzato per la prima volta la nuova generazione della One Art Air, la tuta più traspirante al mondo, sviluppata e fornita dall’italiana OMP nell’ambito della collaborazione esclusiva con Adidas.

Tuta One Art Air di OMP: è la tuta più traspirante al mondo

Foto di: Racing Force Group

Dopo aver testato le prime due generazioni in altri appuntamenti, tra cui quella floreale portata a Miami lo scorso anno dove Andrea Kimi Antonelli ottenne la sua prima pole in F1, l'italiano e George Russell hanno portato al debutto assoluto a Marina Bay la terza evoluzione della tuta, progettata proprio per incrementarne ancora la traspirabilità.

“Nell'arco degli anni, dopo parecchi sforzi, tante ore passate a fare ricerca, siamo riusciti a creare questa tuta racing con cui è possibile usare la tecnica della sublimazione, è particolarmente performante sia in termini di peso, ma anche su altre caratteristiche, tra cui la traspirabilità”, ha spiegato Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, gruppo che comprende anche OMP, in un’intervista esclusiva a Motorsport.com.

“È risultata essere la tuta più traspirante al mondo, ed è il motivo per cui, ad esempio, in Mercedes l’ha scelta per il GP di Singapore”. La spinta a migliorare ulteriormente la traspirabilità non è arrivata dalla FIA, ma dalla stessa OMP, che ha individuato nel comfort del pilota un aspetto chiave per ottenere benefici sia sul fronte delle prestazioni sia della sicurezza. Una filosofia che si sta applicando anche ai caschi Bell, che rientrano all'interno del gruppo Racing Force.

La tuta con il motivo floreale usata a Singapore

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Mercedes a Singapore ha utilizzato per la prima volta al mondo la generazione 3, ossia la versione 2027 di questa tuta, che ha delle prestazioni ancora superiori rispetto alle prime generazioni. E ci sono già in cantiere nuove versioni che arriveranno in futuro”.

Qual è l’aspetto particolare? Per l’appuntamento di Singapore Mercedes ha anche introdotto una livrea speciale per celebrare la tappa asiatica, con decorazioni floreali particolarmente elaborate sulle tute. Fino a qualche anno fa una soluzione del genere non sarebbe stata possibile, perché riprodurre dettagli così complessi avrebbe richiesto l'applicazione di strati aggiuntivi di materiale, con un incremento di peso.

Una delle caratteristiche distintive di questa tuta è la tecnologia di stampa sublimatica che, pur essendo già diffusa nel mondo della moda, OMP è stata la prima a portarla nel motorsport (su cui torneremo). A differenza delle tecniche tradizionali, fa sì che colori e grafiche penetrino direttamente nel tessuto della tuta, permettendo dettagli complessi senza incrementi di peso e senza compromettere la traspirabilità, un aspetto fondamentale in condizioni climatiche impegnative come quelle di Marina Bay.

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