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Formula 1 Singapore
F1 | Alpine meglio in qualifica che in gara: i problemi di degrado gomma dipendono anche dai cerchi
A Singapore, la squadra francese era riuscita a centrare un'ottima quarta fila in qualifica, piazzandosi davanti a tutti i rivali di centro gruppo. Tuttavia, al di là delle due posizioni perse al via, Gasly ha patito un degrado gomma importante che, a suo avviso, dipende anche dai cerchi (molto chiusi) montati sulla A526.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 18 ott 2026, 13:00
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Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Pierre Gasly ha sfiorato la zona punti a Singapore, chiudendo in undicesima posizione proprio alle spalle di Isack Hadjar, partito dal fondo dopo i problemi accusati in qualifica al cambio, nonostante il francese in realtà fosse scattato dalla settimana casella. Era prevedibile che George Russell e Hadjar potessero rimontare dal fondo, anche a Marina Bay, ma l’obiettivo era restare in zona punti.
Due posizioni sono state subito perse al via, quando sia Liam Lawson che Nico Hulkenberg sono riusciti a scavalcarlo nelle prime curve. "Non avevamo potenza allo stacco. Dobbiamo analizzare l'accaduto, perché quest'anno avevamo sempre fatto delle ottime partenze”, ha raccontato Gasly dopo la corsa che in qualifica era riuscito a battere tutti i suoi rivali diretti a centro gruppo.
Ma al di là delle posizioni perse al via, che a Singapore hanno sempre un peso specifico importante, c’è un altro elemento che ha compromesso la sua gara, ossia le difficoltà nel gestire gli pneumatici. Gasly aveva preso il via della corsa con la media, per poi passare alla soft nella seconda metà di gara. A circa sette giri dalla bandiera a scacchi, il francese si trovava in decima posizione, a otto secondi da Lawson.
Pierre Gasly, Alpine
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Tuttavia, ha poi progressivamente subito un crollo, perdendo una decina di secondi dal neozelandese e addirittura 14 da Hadjar nelle ultime tornate, il che gli è costato la zona punti finendo fuori dalla top 10. Questo degrado era chiaramente legato al comportamento della vettura. "Su un tracciato con molte curve a bassa velocità e tanta trazione, siamo semplicemente rimasti senza gomme dopo tre giri," ha spiegato Gasly.
"In qualifica le gomme sono fredde e su un singolo giro non hanno il tempo di surriscaldarsi così tanto. In gara, appena sali in macchina la sensazione è buona; un giro, due giri, ma al terzo giro le nostre temperature sono alle stelle e non abbiamo più trazione. Sappiamo che è un limite della monoposto, ma speravo in qualcosa di meglio”.
Come si è visto nell’ultima parte di gara, Hulkenberg è riuscito a tenere alle spalle Russell, nonostante il britannico avesse dalla sua potenzialmente un passo migliore. È vero che anche il pilota della Stella a quel punto aveva dovuto sfruttare gli pneumatici per completare la sua rimonta, ma a fare la differenza è stato anche il modo in cui il tedesco si è difeso, massimizzando le uscite dalle curve e l’energia.
Pierre Gasly, Alpine
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Qualcosa che, invece, non è riuscito a Gasly, proprio perché in fase di trazione non riusciva a scaricare la potenza a terra scivolando con il posteriore. Questo ha un doppio effetto: con le gomme che soffrono, non solo si esce più lentamente dalle curve, ma si consuma anche più energia.
"Il nostro problema è che non riesco a uscire da nessuna curva. Un conto è essere lenti, ma se riesci a uscire dalla curva con una velocità buona, puoi tenerteli dietro. Il problema è che andavo di traverso ogni volta che sfioro l'acceleratore. A volte ero anche più veloce di Nico, ma non riuscivo a uscire dalle curve, ogni volta che andavo sul gas andavo di traverso e non riesco a recuperare in rettilineo”, ha detto Gasly.
Perché è un tema così interessante? Perché il francese ha sottolineato come ciò sia connesso anche ai cerchi scelti per questo appuntamento. Il problema è che a Singapore, sebbene i piloti non abbiano riportato grossi problemi di warm up date le alte temperature, non è comunque semplice mandare in temperatura le coperture anteriori, tanto che si sono visti approcci differenti tra i piloti.
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine, nella sprint bagnata: si notino i cerchi chiusi
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ci sono tante curve, ma sono anche lente ed è difficile trasmettere energia agli pneumatici anteriori. Per questo i team lavorano con i cerchi e, se si presta attenzione alla A526, sarà facile notare che anche a Singapore ha scelto dei cerchi chiusi. Tendenzialmente, più i cerchi sono chiusi, più aiutano la fase di warm-up, ma se non si riescono a gestire le temperature, il rischio è quello di incrementare il degrado, anche perché pressione tende a salire riducendo la superficie di contatto.
I team quest’anno hanno investito tante risorse sui cerchi, tanto che Pirelli ha notato differenze piuttosto importanti non solo rispetto alla scorsa stagione, dove le opportunità di sviluppo erano limitate essendo un componente standard, ma anche tra le squadre. Per Gasly, questo aspetto a Singapore è emerso in maniera ancora più importante su un Singapore dove le temperature sono piuttosto alte.
"Penso sia piuttosto chiaro su cosa dobbiamo lavorare. Sappiamo perché abbiamo alcuni di questi problemi legati ai cerchi che stiamo utilizzando. Il punto è che su una pista del genere questo ci costa davvero tantissimo”, ha aggiunto il francese.
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