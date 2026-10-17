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F1 | Ferrari: è una questione di... fondo dare una SF-26 meno imprevedibile a Leclerc e Hamilton
La Scuderia farà debuttare ad Austin l'ultimo pacchetto di aggiornamento della rossa del 2026: sicuramente ci sarà un fondo nuovo utile a generare più carico con il corpo vettura. riducendo la resistenza all'avanzamento, ma l'obiettivo è poter deliberare setup meno estremi per salvaguardare le gomme.
Franco Nugnes
Pubblicato: 17 ott 2026, 08:45
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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton Ferrari
Foto di: Clive Mason/Getty Images
La Ferrari si gioca una delle sue ultime carte del mazzo nel GP degli Stati Uniti. La Scuderia, infatti, introduce ad Austin un pacchetto di aggiornamento aerodinamico con il quale conta di alzare la soglia prestazionale della SF-26. Si tratta del quarto programmato per il 2026, visto che l’impegno dell’ufficio tecnico è da tempo concentrato sulla SF-27.
Il secondo posto di Charles Leclerc a Singapore, accompagnato dal deludente sesto di Lewis Hamilton, ha consolidato il posto d’onore del Cavallino nel mondiale Costruttore, ma l’aspettativa della Scuderia è di tornare a vincere una gara, visto che non accade dal GP di Gran Bretagna di inizio luglio.
Le ultime novità associate poi alla seconda evoluzione dello 067/6 con l’ADUO2 non hanno dato in pista quanto a Maranello si potessero aspettare e serve, quindi, un colpo di reni per chiudere in modo positivo un campionato fatto di troppi alti e bassi.
Lo staff tecnico diretto da Loic Serra ha cercato di estrarre dalla SF-26 quanto è rimasto da tirare fuori da una macchina che è ormai arrivata abbastanza vicina al limite dello sviluppo, dopo aver sparato molte cartucce nella prima fase di questo 2026, tant’è che la monoposto del prossimo anno sarà decisamente diversa da questa.
Il pacchetto di novità era stato deliberato con gli ultimi aggiornamenti di galleria del vento per tempo, ma non c’è ancora certezza che tutte le soluzioni previste arrivino per il GP degli Stati Uniti.
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: AG Photo
Vedremo sicuramente l’evoluzione del fondo, mentre c’è stata una corsa per spedire le pance modificate con una diversa carrozzeria. Quello che eventualmente non debutterà al COTA sarà operativo a Città del Messico la settimana dopo.
Il tracciato di Austin sarà molto indicativo sull’andamento dei sei GP mancanti: l’impianto del Texas, che è da medio carico, propone tutte le tipologie che esaltano una monoposto competitiva. Le asperità dell’asfalto che aumentano ogni anno a causa di un fondo non stabile determinano improvvise perdite di grip a danno del carico aerodinamico. Se ci aggiungiamo che lo Snake propone curve in sequenza con elevati carichi laterali che agiscono sulle gomme, è facile capire quanto debba essere importante trovare un buon bilanciamento aerodinamico associato ad un adeguato setup meccanico.
Il nuovo fondo, dunque, è stato pensato per aumentare la downforce o mantenere la stessa spinta verticale di adesso, ma permettendo di deliberare un assetto un po’ meno rigido rispetto a quello utilizzato di recente per allargare, come dicono quelli che ne sanno, la finestra di funzionamento. In parole povere l’intenzione è di disporre di una “cassa” più stabile non solo nel lento, anche nel medio-veloce.
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: AG Photo
L’azione sulla bocca dei radiatori e sulle fiancate, invece, sarà finalizzata alla ricerca di una maggiore efficienza: la minore resistenza all’avanzamento dovrebbe consentire una più fruibile parcellizzazione dell’energia. La presa frontale più piccola non avrà effetti sull’impianto di raffreddamento, visto che il sistema non ha sfruttato tutte le opportunità offerte del motore “caldo”.
Sarà interessante vedere la Ferrari quale filone di sviluppo delle pance avrà scelto, visto che gli avversari hanno adottato soluzioni filosoficamente molto diverse chi con fiancate molto spioventi e chi mantenendo la “murata” del sidepod per gestire le perdite date dalle turbolenze della ruota anteriore.
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren
Foto di: Joe Portlock / Getty Images
McLaren, con novità annunciate, e Mercedes che riproporrà la W17 più evoluta anche con la nuova ala solo testata rapidamente a Singapore contano di mettere i bastoni fra le ruote alla Red Bull che ha completato i suoi aggiornamenti a Baku, vincendo a Sepang e Singapore con Max Verstappen.
Quale sarà la collocazione della Ferrari? I tifosi del Cavallino ricordano con nostalgia il successo di Leclerc del 2024. Era ieri l’altro, non un secolo fa...
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