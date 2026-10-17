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F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?

Abbiamo parlato con Koji Watanabe, presidente di Honda Racing, dello stato attuale della power unit per la F1 in difficoltà.

田中健一

Pubblicato: 17 ott 2026, 10:20

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L’Aston Martin Honda sta affrontando una stagione difficile. Era naturale che le aspettative crescessero molto, con una monoposto sviluppata sotto la guida di Adrian Newey, una nuova factory e una power unit (PU) ufficiale Honda. Tuttavia, contrariamente a quelle aspettative, la stagione è stata segnata da difficoltà…… cosa sta succedendo esattamente? Anche per voi lettori, è comprensibile sentirsi perplessi.

Per questo motorsport.com Giappone ha richiesto un’intervista al presidente di Honda Racing (HRC), Koji Watanabe, che ha gentilmente accettato, e ci siamo recati a HRC Sakura, la base di sviluppo delle power unit F1 di HRC. Abbiamo quindi chiesto al presidente Watanabe di rispondere nel modo più franco possibile su ciò che sta accadendo ora.

Va inoltre ricordato che è stato annunciato che il presidente Watanabe lascerà l’incarico alla fine di quest’anno. Dal 1° gennaio del prossimo anno, l’attuale vicepresidente Keiichi Yasuda assumerà la presidenza. Questa intervista è stata realizzata esattamente una settimana prima di quell’annuncio.

«Guardando a questa stagione, penso che non si possa che definirla difficile. È qualcosa che ho detto molte volte, ma con un nuovo regolamento, una nuova squadra, nuovi carburante e olio, e nuovi piloti…… tutto è nuovo. Anche noi abbiamo affrontato la sfida con grandi ambizioni, e questo non è cambiato, ma la situazione è più difficile del previsto»

Così ha detto il presidente Watanabe, proseguendo poi come segue.

«Tuttavia, non dobbiamo perdere l’atteggiamento di voler vincere, e verso gli obiettivi che ci siamo posti dobbiamo continuare a migliorare anche solo un po’ a ogni gara, facendo sforzi che portino al futuro. È questo ciò che penso adesso»

■La power unit Honda è davvero inferiore?

Honda RA626H power unit

写真: Honda

Tuttavia, Aston Martin Honda fatica a mostrare segnali davvero brillanti. A volte si dice che il problema sia la monoposto, altre che le prestazioni della PU Honda siano inferiori. Guardando le immagini onboard, a volte la vettura appare molto difficile da guidare, mentre i piloti lamentano “mancanza di potenza”. Dall’esterno è davvero difficile capire quale sia la causa delle difficoltà.

In questo contesto, abbiamo chiesto francamente al presidente Watanabe: «Le prestazioni della PU Honda sono inferiori?». Su questo, Watanabe ha risposto così.

«A giudicare dai livelli di prestazione misurati dalla FIA ai fini dell’ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), penso che siamo chiaramente inferiori rispetto alle PU degli altri costruttori. Naturalmente non possiamo conoscere con precisione i valori delle PU rivali, quindi questo vale se ci fidiamo dei numeri della FIA»

«Lo dicono anche i piloti, ma l’aspetto più importante è che la potenza è inferiore rispetto agli altri. Per questo, con la PU specifica 2, puntavamo ad aumentare gradualmente quella potenza mancante»

«Con quella specifica 2 abbiamo raggiunto la potenza che ci eravamo prefissati, ma abbiamo modificato leggermente il modo di combustione e altri aspetti, e di conseguenza la parte della guidabilità è tornata a una sensazione simile a quella dei primi tempi della specifica 1»

«Per quanto riguarda questo aspetto, sia sul piano hardware sia su quello del controllo, possiamo migliorare se abbiamo tempo. Anche in mezzo a una lotta difficile, abbiamo potuto confermare che la guidabilità sta migliorando. Tuttavia, la potenza continua a mancare. È su questo che dobbiamo migliorare»

Tuttavia, anche se il regolamento è cambiato in modo significativo, sorprende vedere la PU Honda, che fino allo scorso anno era in posizione per lottare per il titolo, soffrire così tanto. Perché si è arrivati a questo punto?

«Penso che, in fondo, il punto di partenza sia stato il ritardo nell’avvio dello sviluppo»

Così ha spiegato il presidente Watanabe.

«Trasformando HRC in una società di sviluppo per le corse, abbiamo continuato a mantenere viva la fiamma della F1 anche a livello di ricerca di base. Quindi lo sviluppo F1 non è mai sceso a zero. Tuttavia, quando nel 2023 abbiamo annunciato il rientro, avremmo dovuto costruire rapidamente la struttura di sviluppo, ma questo ha richiesto tempo»

«Il fatto di aver preso la decisione di rientrare un anno dopo rispetto agli altri e il tempo necessario per mettere in piedi la struttura di sviluppo hanno significato, in pratica, perdere quasi due anni. In quel contesto, abbiamo deciso di concentrarci prima sullo sviluppo della batteria e del motore elettrico, che richiedono tempo, e credo che in quelle aree abbiamo raggiunto gli obiettivi. Ma questo ha comportato un ritardo nello sviluppo dell’ICE (motore)»

«Se avessimo potuto iniziare lo sviluppo fin dall’inizio con una struttura completa, avremmo potuto distribuire le risorse tra la parte elettrica e il motore. Ma all’inizio eravamo a corto di personale, quindi abbiamo avviato prima lo sviluppo dell’area elettrica e poi ci siamo concentrati sul motore. Abbiamo portato avanti lo sviluppo per recuperare, ma poi ci siamo scontrati con il budget cap e con il limite delle ore di lavoro, e alla fine non siamo riusciti a colmare il ritardo»

Secondo il presidente Watanabe, il motivo per cui ci è voluto tempo per organizzare la struttura di sviluppo è stato che spostare personale da reparti diversi dalla F1 era complicato. A suo dire, lo staff del reparto di sviluppo F1 è composto quasi esclusivamente da talenti di alto livello, del calibro di project leader nei rispettivi reparti, e anche una volta decisi i trasferimenti non potevano iniziare immediatamente a lavorare allo sviluppo F1.

«Naturalmente non posso dire i numeri, ma dopo la fine della partecipazione nella quarta era, molti degli ingegneri che si occupavano di F1 sono stati trasferiti, dal 31 marzo 2022, ai reparti di sviluppo per la neutralità carbonica e le tecnologie avanzate. Quando siamo rientrati in F1, non bastava riportare indietro tutti quegli ingegneri. Ci sono state anche assunzioni a metà carriera e persone arrivate da altri reparti»

«Tuttavia, gli ingegneri che si occupavano di F1 occupavano ciascuno posizioni importanti. Perciò non era semplice farli tornare di nuovo allo sviluppo F1. In ciascuna posizione c’erano anche passaggi di consegne da completare. Quindi è vero che ci è voluto parecchio tempo prima che fossero tutti riuniti»

«Gli ingegneri che si occupano dello sviluppo F1, se vanno in altri reparti, sono quasi tutti persone di livello project leader. In qualunque azienda, credo non sia facile spostare persone di quel livello»

In altre parole, un’organizzazione piena di project leader. Questo è il team di sviluppo F1 di Honda.

■Per raggiungere obiettivi elevati, il motore è stato sviluppato da zero

HRC Sakura

写真: Honda

Nella realtà, però, le prestazioni della PU Honda sono inferiori rispetto ai rivali.

In effetti, alla fine dello scorso anno, durante un talk show HRC tenuto al Museo ferroviario di Kyoto, il presidente Watanabe aveva detto: «Vorrei fare in modo di non ritrovarci troppo indietro fin dall’inizio». Anche prima dell’apertura della stagione non si erano sentiti commenti particolarmente pessimisti.

Quali prospettive aveva allora Honda/HRC? Quando glielo abbiamo chiesto, il presidente Watanabe ha risposto così.

«È difficile…… A prescindere dal fatto che fossero accurate o meno, avevamo informazioni sui concorrenti, comprese le voci. Tenendone conto, non pensavo affatto che fossimo in una posizione comoda»

«Già allora avevamo la consapevolezza che potessimo essere indietro sul piano della potenza. Tuttavia, è anche vero che non pensavo emergessero problemi così grandi nella parte della guidabilità»

Detto questo, la PU Honda fino allo scorso anno esprimeva prestazioni tali da lottare per il titolo. È difficile capire come, pur con un ritardo nello sviluppo, si sia arrivati a soffrire così tanto. Che cosa è successo esattamente?

«Non so cosa abbiano fatto gli altri. Ma per quanto riguarda noi, c’è stato sicuramente il fatto di voler cambiare molto»

«Non abbiamo sviluppato il motore basandoci su quello utilizzato fino al 2025; abbiamo creato un motore nuovo. Penso che lì ci siano state diverse difficoltà»

«Per raggiungere i valori obiettivo che ci eravamo fissati, abbiamo verificato se fosse meglio basarci su ciò che avevamo fino al 2025 oppure no. E quindi abbiamo portato avanti lo sviluppo partendo da una base completamente nuova»

Nel portare avanti quello sviluppo, con il primo ADUO si è puntato ad aumentare la potenza e, come già riportato, con il secondo ADUO è stata introdotta una versione aggiornata del turbocompressore per migliorare la guidabilità.

Anche se il divario dai primi resta, le prestazioni stanno certamente aumentando e, secondo il presidente Watanabe, c’è ancora un ampio margine di crescita.

■Le difficoltà continuano…… il rapporto con Aston Martin è a posto?

Mike Krack and Shinataro Orihara

写真: Honda

Le difficoltà fin qui incontrate devono essere state inattese per Honda/HRC, ma lo stesso dovrebbe valere per il partner Aston Martin. In alcuni ambienti sono circolate perfino voci secondo cui Aston Martin avrebbe contattato altri costruttori di PU.

Non ci sono problemi nel rapporto con Aston Martin?

«L’obiettivo è lo stesso fin dall’inizio. A ogni livello, non abbiamo altra scelta che rafforzare saldamente la partnership, e capiamo reciprocamente che è proprio questo l’aspetto messo alla prova. Perciò penso che il rapporto stia diventando ancora più solido»

«Discutiamo davvero apertamente di come aumentare la competitività di PU e telaio come un’unica monoposto, di cosa sia in ritardo in questo momento…… di quali siano i problemi e di quali misure siano necessarie per risolverli. Sia la PU sia il telaio hanno ancora molti problemi. Non è che una delle due parti sia perfetta. L’atteggiamento di migliorare con decisione entrambe non è cambiato affatto»

Il presidente Watanabe afferma che approfondire ulteriormente la collaborazione con Aston Martin è un elemento importante per migliorare la competitività in futuro. Watanabe ricorda che anche con i partner con cui hanno lavorato in passato…… per esempio Red Bull o la McLaren dell’epoca d’oro, devono esserci state difficoltà simili.

«Penso che l’importante sia elevare ulteriormente la prospettiva di costruire un’unica monoposto. Credo che l’accumulo di questi passi porterà a un miglioramento della competitività in futuro»

«Il telaio e la PU sono realizzati da aziende diverse. In questo contesto, ritengo importante procedere nello sviluppo collaborando a un livello più alto. Con il tempo, maturando come un unico team e approfondendo la comprensione reciproca dei rispettivi modi di lavorare, anche la velocità e l’efficienza dello sviluppo dovrebbero migliorare ulteriormente. Come risultato, penso che il livello complessivo della monoposto verrà innalzato»

«Anche finora abbiamo sempre faticato. Abbiamo semplicemente superato quelle difficoltà con il tempo»

Dopo il GP del Giappone, ha fatto notizia il fatto che il telaio Aston Martin sia rimasto in Giappone e sia stato portato a HRC Sakura per effettuare vari test. Anche questo può essere considerato parte delle misure per rendere ancora più stretta la collaborazione tra Aston Martin e Honda.

«Un esempio che cito spesso è quello di aver portato qui (a HRC Sakura) la vettura reale dopo il GP del Giappone per svolgere dei test…… anche adesso a Sakura ci sono membri dello staff Aston Martin»

«Questo credo significhi che si è creata una mentalità, una prospettiva, orientata ad aumentare la competitività come un’unica monoposto.»

La F1 attuale è diventata qualcosa di estremamente complesso. Per esprimere prestazioni in una F1 del genere, l’importanza di integrare saldamente telaio e PU è probabilmente maggiore che in qualunque epoca passata. Per farlo, come dice il presidente Watanabe, Aston Martin e Honda devono “unirsi” a un livello ancora più avanzato.

«Penso che servirà ancora molto tempo prima che questo arrivi al 100%. Però dobbiamo fare in modo di poter correre correttamente il prossimo anno. Credo che questa sia, prima di tutto, la cosa importante»

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