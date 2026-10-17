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F1 | Gabriele Miní torna al volante dell'Alpine: ha girato al Paul Ricard in un'altra sessione di test TPC

Dopo le precedenti uscite a Silverstone e Portimao, il pilota siciliano è tornato al volante di una vettura di Formula 1 dell'Alpine per una nuova sessione del programma TPC, questa volta al Paul Ricard.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 17 ott 2026, 07:52

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Gabriele Mini, F2

Foto di: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Prosegue il percorso di crescita di Gabriele Miní con Alpine, che continua a investire sul pilota siciliano attraverso un intenso programma di test TPC con una vettura dello scorso ciclo tecnico. Nella giornata di venerdì, l'italiano è sceso in pista al Paul Ricard, in Francia, aggiungendo ulteriori chilometri ed esperienza al proprio bagaglio.

Dopo aver girato a Silverstone alcuni mesi fa, accumulando oltre seicento chilometri al volante di una Formula 1, il giovane pilota dell'Academy Alpine era tornato in pista anche a settembre a Portimao per un'altra sessione del programma TPC.

Il programma è proseguito con una nuova giornata di test al Paul Ricard, tracciato che nel corso degli anni si è affermato come uno dei punti di riferimento per i test grazie alle numerose configurazioni disponibili, che permettono di variare il layout, e a condizioni meteo favorevoli grazie a un clima mite non essendo distante dal mare.

Per le squadre, i test TPC rappresentano un'opportunità per consentire ai giovani piloti o a chi lavora al simulatore di accumulare esperienza al volante di monoposto ben più performanti rispetto a quelle delle categorie propedeutiche, in modo da poter poi trasferire quei feedback nella realtà virtuale.

La scuderia francese, d'altronde, è sempre stata una delle più attive sotto questo punto di vista. Nel corso degli anni il team francese ha infatti organizzato diversi test dedicati ai piloti della propria Academy e, più recentemente, ha offerto opportunità in pista anche ad altri prospetti, tra cui Ugo Ugochukwu, che nei mesi scorsi ha avuto modo di provare una Formula 1 a Monza pur non facendo parte del vivaio Alpine.

A due appuntamenti dal termine della stagione, quelli di Lusail e Abu Dhabi, Miní occupa il quarto posto in campionato a circa quaranta punti dal leader Rafael Camara, atteso il prossimo anno al debutto in Formula 1 con Haas. Sul bilancio del siciliano hanno pesato soprattutto gli ultimi weekend difficili, tra il doppio zero di Monza e quello maturato nella Sprint di Madrid, risultati che ne hanno rallentato la rincorsa in classifica.

Minì è particolarmente apprezzato anche fuori dalla Formula 2, con diversi estimatori in Formula E dove ha avuto in più occasioni di provare una Gen3 con Nissan ma, per il momento, l'obiettivo del pilota italiano resta ancora la categoria regina.

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