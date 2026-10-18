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Il "rollercoaster" della F1 con il record di 197 metri di dislivello: ecco come la pista del Ruanda vuole essere unica

Costruita a circa 1400 metri d'altitudine, la pista che sorgerà in Ruanda vuole essere unica e divertente per i piloti, con banking oltre il 12% e pendenze del 15%, ma senza rinunciare a punti di sorpassi con forte staccate dopo un rettilineo lungo un chilometro. Il cambio di elevazione sarà di 197 metri, quasi il doppio di Spa.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 18 ott 2026, 07:33

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Circuito Kigali, Rwanda

Foto di: Tilke GmbH

Il caso del Ruanda è quasi più unico che raro. C’è un contratto siglato di dieci anni, ma senza sapere in che stagione il Gran Premio debutterà nel calendario, seppur l’obiettivo sia quello di centrare l’obiettivo per i primi anni del prossimo decennio, in parte perché l'area dovrà essere costruita da zero, anche per quanto riguarda le strade, gli hotel e le infrastrutture adiacenti. Un piano ambizioso sul piano economico, più di quanto si pensi.

Anche la scelta della posizione dove sorgerà il tracciato non è casuale. Il Ruanda vuole diventare un hub centrale a livello turistico e logistico per i trasporti, per cui sta sorgendo un nuovo aeroporto nell'area di Bugesera, proprio accanto a dove dovrebbe nascere il nuovo circuito di F1 che ospiterà il Gran Premio. Un aeroporto che, sulla carta, dovrebbe essere in grado di ospitare cinque milioni di viaggiatori durante l’anno.

Nel progetto ci sarà il coinvolgimento anche del Qatar, uno degli sponsor della Formula 1, che ha scelto di investire in questo Paese, così come altri partner, creando degli hub per coordinare attività future. Ma, dal punto di vista della F1, la domanda più importante riguarda il lato sportivo legato alla competizione: come sarà il tracciato del Ruanda?

Il render del nuovo tracciato in Ruanda sorgerà accanto all'aeroporto. Servirà però costruire anche tutte le infrastrutture adiacenti che nasceranno insieme all'aeroporto, incluse strade e hotel

Foto di: Tilke GmbH

Il attesa di capire quando inizierà (e terminerà) la costruzione, sia la zona, sulle colline accanto all'aeroporto e a un lago, sia il design in larga parte è già stato definito, realizzato in collaborazione tra Tilke e Wurz Design. La promessa è quella di essere una delle piste più divertenti per i piloti dell’intero campionato, ma senza dimenticare che le opportunità di sorpasso sono e saranno vitali per rendere avvincente la gara alla domenica.

Le sfide di essere a oltre 1400 metri sul mare

La prima grande sfida è quella dell’altitudine a cui si trova il tracciato, a circa 1400 metri sul mare, secondo solamente al GP del Messico che si trova a oltre 2000 metri di quota. Cosa significa? Che l’aria sarà meno densa, il che non solo potenzialmente renderà più difficile raffreddare le PU, ma anche che ci sarà minor grip aerodinamico per le vetture.

Questo è un elemento che è stato preso in considerazione durante lo sviluppo del tracciato e, al fine di aiutare le vetture, sono state pensate alcune sezioni che presenteranno del banking. "Dobbiamo tenere presente che ci troviamo a un'altitudine compresa tra i 1.300 e i 1.400 metri sul livello del mare. Questo significa che la pressione dell'aria è inferiore e, di conseguenza, anche il carico sarà ridotto”.

Ruanda

Foto di: Formula 1

“Possiamo però compensare in parte questo aspetto attraverso le pendenze del tracciato. In alcune curve superiamo il 12% di inclinazione. Non ci sono curve in contropendenza, anche se potrebbe sembrare così osservando alcuni rendering. Per quanto riguarda i cambi di elevazione, le nostre analisi tecniche indicano variazioni altimetriche fino al 14%, e in alcuni punti quasi al 15%”.

“E sarà sia in salita che in discesa. Posso dirvi che sarà una pista fatta per i piloti. E, se mi concedete un po' di fiducia, credo che diventerà immediatamente uno dei grandi classici del calendario”, ha aggiunto Wurz.

Il rollercoaster della F1: avrà il maggior cambio di elevazione

Questo è il primo elemento, ossia un largo uso del camber non solo per motivi scenici, ma anche per motivi più tecnici, in modo aiutare le vetture su un tracciato che non vedrà lo stesso livello di carico aero di altri circuiti situati al livello del mare. Guardando il render, che offre solo una prima prospettiva della pista, appare evidente un DNA che sia una pista che in qualifica regalerà spettacolo per i piloti.

Tante curve in successione, alcune delle quali molto veloci, ma anche tanti cambi di elevazione. Se c’è un aspetto che infatti non emerge con chiarezza dal render sono i numerosi cambi di elevazione che si succederanno lungo il tracciato, rendendolo unico nel calendario. Su questo fronte, come ha ammesso Carsten Tilke, la scelta del luogo non è casuale, perché è ricca di colline.

Cambio di elevazione nel mondiale

Foto di: Gianluca D'Alessandro

Certo, essendo un tracciato costruito appositamente sarà possibile modellarlo a piacimento, specie in ottica delle curve con camber positivo, ma il fatto che la zona sia ricca di colline renderà i continui cambi di elevazione molto più naturali: “Abbiamo potuto contare su un sito davvero unico. Siamo stati molto fortunati perché il terreno è estremamente collinare, c'è un lago e ci sono tutti quegli elementi che un progettista sogna quando disegna un circuito”, ha spiegato Tilke.

“Sono proprio queste caratteristiche naturali a definire il DNA della pista: un tracciato molto scorrevole, veloce e modellato dal territorio e dalla bellezza paesaggistica dell'area. Per questo motivo presenta anche notevoli variazioni altimetriche”.

Durante la conferenza stampa, Tilke ha spiegato che dislivello complessivo durante il giro raggiungerà i 197 metri e sarà un record assoluto per il calendario, proprio con quelle continue salite e discese a cui faceva riferimento Wurz che toccheranno anche il 13% di pendenza. La sensazione sarà quella di una grande montagna russa, come avviene ad esempio a Portimao, altra pista che ha fatto di questo aspetto il suo vero punto di forza e si arriva a toccare il 12% in pendenza in discesa.

“Considerando un intero giro, il dislivello complessivo raggiunge i 197 metri, un valore record per il calendario della Formula 1. Si tratta quindi di una vera e propria montagna russa, con numerosi tratti sopraelevati e pendenze che arrivano al 13% in discesa e al 12% in salita. Il progetto sfrutta al massimo la topografia naturale del sito, rendendolo un circuito unico nel suo genere”, ha aggiunto Tilke.

I cambi di elevazione di Portimao

Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ci saranno opportunità di sorpasso?

Ma dopo la qualifica, arriva anche la gara e la domanda chiave è: ci saranno opportunità di sorpasso? Si tratta di una pista non pensata specificatamente per la F1, ma che può ospitare diverse competizioni, sia a due che quattro ruote. Con i suoi 6 chilometri di lunghezza e 17 curve, nella mente dei progettisti, il tracciato è stato sviluppato per valorizzare al massimo la topografia naturale dell'area di Bugesera.

Accanto a una sequenza di curve veloci e guidate, che dovrebbero rappresentare una sfida tecnica per i piloti, il progetto prevede anche un rettilineo di circa un chilometro seguito da un tornante più lento, in salita e con una grossa staccata, elemento studiato per creare punti di sorpasso e favorire lo spettacolo in gara. A dare il suo responso sarà poi la pista quando sarà costruita, ma c’è tanta scienza dietro questo studio. Non è una novità, è stato fatto per tanti circuiti, ma i progettisti credono in questo progetto.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare sul tracciato, c'erano alcuni obiettivi fondamentali. Il primo era realizzare una pista straordinaria da guidare, impegnativa per i piloti, ma allo stesso tempo capace di favorire gare spettacolari. Dovevamo creare opportunità di sorpasso, garantire strategie differenti e offrire sia qualifiche interessanti sia gare combattute”, ha detto Tilke.

“Avremo lunghi rettilinei, tornanti e tutte le principali curve già studiate e testate al simulatore” – ha poi aggiunto Wurz -. “Stiamo lavorando molto sulle variazioni di pendenza e di inclinazione delle curve, soprattutto in quei punti in cui si genera maggiore degrado. Analizziamo anche le temperature degli pneumatici nelle diverse sezioni del tracciato, in modo da creare situazioni in cui il pilota che si difende possa trovarsi in svantaggio sul successivo lungo rettilineo”.

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