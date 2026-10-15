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F1 | Williams salta una numerazione nel telaio per festeggiare con la FW50 il mezzo secolo di storia

La scuderia di Grove lancia un evento a Londra dall'11 al 28 febbraio. In occasione di “W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing” saranno esposte le monoposto che hanno fatto la storia e sarà visibile anche la show car della FW50, la F1 che dovrà sancire il rilancio di una scuderia con un passato glorioso.

Franco Nugnes

Pubblicato: 15 ott 2026, 16:41

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Williams FW50

Foto di: Williams F1

La Williams dà un segno di vita e con una sola immagine ci regala due informazioni: la prossima monoposto salterà una cifra nella tradizionale denominazione delle sue macchine visto che la squadra di Grove compirà nel 2027 il mezzo secolo e si passerà dalla deludente FW48 di questa stagione alla FW50.

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La fotografia pubblicata sui social del team ci mostra anche lo sticker che è stato attaccato sul lato sinistro della monoscocca all’interno del telaio 001. La seconda notizia, quindi, è che dopo il disastro di questa stagione, lo staff tecnico diretto da Pat Fry ha cercato di mettersi aventi con i lavori.

Come si ricorderà la Williams era stata costretta a saltare lo shakedown di Barcellona a fine gennaio, tre giorni di test su cinque in calendario sulla pista di Montmelò, perché la FW48 non aveva superato una serie di crash test per ottenere l’omologazione della FIA dopo l’inasprimento delle regole di sicurezza. La vettura per passare i controlli era stata appesantita ed è nata con una trentina di chili in più che poi sono stati smaltiti solo in quest’ultima parte della stagione.

James Vowles, Williams

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

James Vowles, discusso team principale di Grove, deve dare una sterzata ad una struttura che è solo ottava nel mondiale Costruttori, dopo essere stata la prima degli altri (quinta subito dietro i quattro top team) nel 2025, sebbene la vettura abbia potuto contare sulla fornitura della power unit Mercedes, universalmente riconosciuta come la più competitiva.

Il salto di numerazione della sigla è un modo plastico per ufficializzare che ci sarà un taglio netto con la storia recente Williams per dare il via ad un nuovo corso. La scuderia britannica che è nata ufficialmente nel 1977 promuove un evento per i suoi tifosi.

Alan Jones, Williams FW07 Ford: prima vittoria nel 1979

Foto di: Motorsport Images

Per celebrare il cinquantennale dall’11 al 28 febbraio a Londra si svolgerà un evento denominato “W50 Live: Williams, 50 Years of F1 Racing” nel quale i visitatori potranno fare un percorso immersivo attraverso le cinque decadi: oltre alle monoposto vittoriose nei campionati mondiali (nove titoli Costruttori e sette piloti) saranno esposti numerosi cimeli e la show car della FW50.

La prevendita dei biglietti per i membri del W Club avrà inizio il 26 ottobre 2026, mentre la vendita generale aprirà il 29 ottobre 2026. Carlos Sainz e Alexander Albon ci contano che sia davvero una ripartenza...

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