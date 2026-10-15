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Formula 1
F1 | Test Pirelli: Mercedes completa oltre 600 km con Vesti a Magny-Cours alla ricerca del punto di crossover
Dopo aver lavorato nella prima giornata con le gomme intermedie, oggi il terzo pilota della squadra di Brackley ha provato diverse soluzioni da asciutto proprio per andare ad inviduare il punto di crossover. Dopo un breve ritardo dovuto alla nebbia, la sessione è proseguita nel migliore dei modi.
Redazione Motorsport.com
Pubblicato: 15 ott 2026, 17:00
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Frederik Vesti, terzo pilota Mercedes, ai test Pirelli a Magny-Cours - Daniel Manicus Photo
Foto di: Pirelli
Si è conclusa con ancora Frederik Vesti al volante la seconda giornata di test organizzata da Pirelli sul circuito di Magny-Cours. Il terzo pilota Mercedes ha completato oggi 138 giri per un totale di 609 chilometri.
Vesti ha testato diverse soluzioni di pneumatici da asciutto, con mescole di differente durezza, che hanno consentito, fra le varie valutazioni effettuate, di individuare il punto di crossover con gli pneumatici da bagnato provati invece nel corso della giornata di ieri.
A parte un leggero ritardo iniziale dovuto a banchi di nebbia che limitavano la visibilità in pista, il programma di lavoro si è svolto regolarmente, con temperature più elevate rispetto a quelle registrate ieri. La massima dell’asfalto ha infatti raggiunto i 31 °C, mentre quella dell’aria si è attestata a 24 °C. Il miglior tempo registrato da Vesti è stato di 1'15"766.
La due giorni di Magny-Cours fa parte di un intenso programma di test di sviluppo organizzato da Pirelli nel corso della stagione, che ha visto complessivamente 20 giornate di prove in pista su nove differenti autodromi, in alcuni casi in coda ai fine settimana di gara e in altri come appuntamenti dedicati.
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