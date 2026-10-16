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La Ferrari Driver Academy annuncia i suoi programmi 2027: 3 i nuovi talenti aggregati

Tre nuovi piloti entrano a far parte del programma giovani di Maranello: Daniel Miron, Alp Aksoy e Salim Hanna. Saranno in totale otto i talenti che rappresenteranno l’Academy, dal karting alla Formula 2, passando per la F1 Academy. Dino Beganovic e Rafael Câmara completano invece il loro percorso.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 16 ott 2026, 10:20

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Scuderia Ferrari Driver Academy 2027

Foto di: Ferrari Media Center

La Scuderia Ferrari Driver Academy ha definito i programmi sportivi per la stagione 2027, che vedrà otto giovani talenti del vivaio di Maranello impegnati nelle competizioni che vanno dal karting alla Formula 2, passando per Formula 3, Formula Regional, Formula 4 ed F1 Academy. Tre i nuovi ingressi per questo anno accademico: il turco Alp Aksoy, il colombiano Salim Hanna e l’olandese Daniel Miron.

Karting

Il più giovane dei tre nuovi ingressi è Miron, nato il 7 settembre 2013, che proseguirà la sua carriera nei kart passando alla categoria OK dopo una stagione 2026 in cui è stato tra i protagonisti internazionali della OK-Junior, chiudendo al secondo posto il Campionato Europeo FIA di categoria.

Dal karting alla Formula 4

Il 2027 vedrà Noah Baglin e Filippo Sala compiere un passo importante nella loro carriera: i due lasceranno infatti il karting per debuttare in monoposto, disputando il Campionato Spagnolo di Formula 4. Noah, britannico nato nel 2012, affronta questa nuova sfida dopo una stagione straordinaria culminata con il titolo europeo nella categoria OK, che si aggiunge al Campionato del Mondo Junior conquistato l’anno precedente. Anche Filippo, italiano nato nel 2011, è stato protagonista sia del Campionato Europeo sia della Champions of the Future Series.

Un nuovo talento per la Formula Regional

Alp Aksoy prenderà parte al Campionato Europeo Formula Regional. Nato a Istanbul il 10 ottobre 2010, entra a far parte del programma giovani di Maranello dopo una promettente stagione d’esordio in monoposto. Quest’anno il pilota turco è impegnato nel Campionato Italiano di Formula 4 e nella serie Euro4, dove ha già conquistato tre vittorie a Misano e al Paul Ricard.

Alba ancora in F1 Academy

Alba Larsen proseguirà il suo percorso in F1 Academy. Arrivata a Maranello a inizio 2026, la pilota danese ha compiuto importanti progressi nel corso della stagione, ottenendo due secondi posti a Zandvoort, i suoi primi podi nella categoria. Alba continuerà nello stesso campionato anche nel 2027, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’esperienza acquisita nella sua prima stagione da pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy.

Formula 3

Un altro dei nuovi ingressi è Salim Hanna (nato a Barranquilla il 20 novembre 2009), che quest’anno ha gareggiato in Formula Regional conquistando una vittoria a Imola, e che nel 2027 disputerà il campionato di Formula 3. Con lui ci sarà anche Niccolò Maccagnani, promosso direttamente dalla Formula 4 dopo aver ottenuto due vittorie nel 2026, a Misano e al Mugello.

Formula 2

Tuukka Taponen, finlandese classe 2006, correrà in Formula 2 con il team ART Grand Prix nel 2027, tornando dunque nella squadra con cui aveva esordito in Formula 3 nel 2025. Il pilota finlandese sale di categoria dopo aver concluso il campionato 2026 al terzo posto, conquistando una vittoria e altri due podi nel corso della stagione.

Percorso completato

Il 2026 segna anche la conclusione dell’esperienza di Dino Beganovic e Rafael Câmara nella Scuderia Ferrari Driver Academy. Per entrambi inizia un nuovo capitolo della carriera: ieri è stato annunciato che Rafael debutterà in Formula 1 nel 2027 con Haas F1 Team, mentre Dino Beganovic continuerà a far parte della Scuderia Ferrari HP nel ruolo di development e reserve driver al fianco di Antonio Giovinazzi.

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