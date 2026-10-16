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F1 | Camara, il sogno nato a Recife: “Papà, il vero matto eri tu”

Il nuovo pilota della Haas racconta le origini di una passione nata quasi per caso, i sacrifici della famiglia e il percorso che lo ha portato in Formula 1. Dal fratello che non amava il kart al trasferimento a San Paolo, fino alla telefonata che gli ha cambiato la vita.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 16 ott 2026, 07:39

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Quando Rafael Câmara ha saputo che nel 2027 sarebbe diventato un pilota di Formula 1, la prima reazione è stata di incredulità. “Sei sicuro?”. È stata questa la domanda rivolta Ayao Komatsu, pochi istanti dopo che il team manager gli ha comunicato la decisione della Haas di affidargli un sedile per la prossima stagione.

Poi è arrivata la felicità, seguita dal desiderio di condividere immediatamente la notizia con le persone che più di tutte avevano contribuito a rendere possibile quel momento: i suoi genitori. “Sono andato da loro e ho potuto dirglielo di persona. Ci siamo abbracciati, è stato un momento bellissimo. Sono particolarmente felice per loro, perché hanno fatto tanti sacrifici per permettermi di arrivare fin qui”.

La storia di Câmara comincia a Recife, nel nord-est del Brasile, in una famiglia che non apparteneva al mondo del motorsport. Nessun programma costruito fin dall'infanzia per arrivare in Formula 1, nessun percorso già tracciato. Soltanto una passione nata quasi per caso, grazie a una circostanza che avrebbe potuto non avere alcun seguito.

“Un collega di mio padre gli raccontò che si poteva correre con i kart e diede a mio fratello la possibilità di provare. Lui lo fece per qualche mese, ma non gli piaceva per niente. Io, invece, ero sempre quello che voleva accompagnarlo in pista, vedere cosa succedeva, stare lì”.

Rafael era ancora piccolissimo, ma quella curiosità si trasformò rapidamente in qualcosa di più. “Avevo cinque anni e continuavo a chiedere di poter provare anch'io. Quando ne ho compiuti sei, ho insistito ancora e alla fine mio padre mi ha accontentato. All'inizio era soltanto un divertimento, qualcosa da fare per passione. Poi, poco alla volta, è diventato qualcosa di molto più serio”.

C'è un particolare curioso nella storia familiare del brasiliano. Pur non provenendo da un ambiente legato professionalmente alle corse, Camara ha raccontato che anche sua nonna aveva guidato automobili da competizione. Un passato del quale, però, Rafael non era particolarmente consapevole quando ha cominciato ad appassionarsi al kart. La sua scelta non era stata influenzata da quella storia: era nata semplicemente dalla voglia di fare ciò che aveva visto fare al fratello.

Con il passare degli anni, quello che sembrava un passatempo infantile ha iniziato a richiedere impegni sempre maggiori. E per assecondare il talento del figlio, la famiglia Camara ha dovuto prendere decisioni che avrebbero cambiato radicalmente la vita di tutti.

Il primo grande passo è stato il trasferimento da Recife a San Paolo, necessario per proseguire il percorso nel karting. Non si è trattato soltanto di cambiare città, ma di abbandonare abitudini, certezze e una quotidianità che fino a quel momento non aveva avuto nulla a che vedere con le esigenze di una carriera sportiva.

“I miei genitori non hanno dovuto vendere nulla, ma hanno cambiato completamente la loro vita. Avevano già tutto organizzato, non avevano alcuna necessità di affrontare cambiamenti così grandi. Eppure, hanno deciso di impegnarsi completamente per realizzare un sogno che era mio”.

Una scelta che ha coinvolto anche il fratello e che, con il passare del tempo, ha trasformato l'intera famiglia in una piccola squadra al seguito di Rafael. Viaggi, trasferimenti, gare e una vita scandita dalle necessità delle competizioni. “La vita normale che avevano prima non era più possibile. Hanno rinunciato a tante cose per seguirmi. Per questo oggi credo di essere ancora più felice per loro che per me”.

Ripensando a quegli anni, Camara ha raccontato anche una conversazione avuta recentemente con il padre, nella quale ha riassunto con una battuta il coraggio, e forse anche un pizzico di incoscienza, che era stato necessario per iniziare quell'avventura.

“Gli ho detto: quello matto eri tu! Io non avevo idea di dove stessi andando o di cosa sarebbe successo. Probabilmente neppure lui conosceva davvero quanto fosse difficile il mondo del motorsport. Forse, se dovessimo ricominciare oggi, sarebbe diverso. Ma è stato un bellissimo viaggio fatto insieme”.

Un viaggio che ha portato Camara a lasciare il Brasile per inseguire il sogno europeo, fino all'ingresso nella Ferrari Driver Academy e ai successi nelle categorie propedeutiche. Un percorso nel quale hanno avuto un ruolo importante anche le persone che lo hanno accompagnato nella gestione della carriera, a cominciare da Enrico Zanarini e Francesco Principe, con i quali il brasiliano collabora da quattro anni. “Mi hanno sempre messo nelle condizioni di avere le migliori opportunità. Abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme e possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo costruito”.

Come molti ragazzi brasiliani cresciuti con il mito della Formula 1, Camara ha avuto in Ayrton Senna il proprio riferimento. Ma non soltanto per le imprese sportive. “Senna è sempre stato qualcuno a cui ho guardato. Non solo per quello che ha fatto nelle corse, ma anche per ciò che ha rappresentato in Brasile e fuori dal motorsport. Anche le persone che non seguono le gare lo considerano un idolo. È una figura che continua a ispirare sotto tanti aspetti”.

Oggi Camara è parte di una nuova generazione di piloti brasiliani che sta riportando il Paese ai vertici delle categorie internazionali. Un movimento del quale si sente parte, pur senza voler attribuire spiegazioni particolari ai successi degli ultimi anni. “Credo che siamo stati nelle condizioni giuste per dimostrare il nostro valore e che abbiamo saputo sfruttare le opportunità. Spero che dopo di noi arrivino tanti altri brasiliani”.

La Formula 1 rappresenta adesso il coronamento di un sogno, ma anche l'inizio di una sfida completamente nuova. Camara sa che dovrà imparare a gestire un ambiente molto più complesso, lavorare con una squadra numerosa e affrontare responsabilità mai incontrate prima.

Ora, però, c'è un momento che vuole concedersi. Tornare a casa, ritrovare i familiari e festeggiare insieme, compresa la nonna, ancora oggi orgogliosa del percorso del nipote. È forse questa l'immagine più bella della storia di Rafael Camara. Quella di un bambino di Recife che voleva soltanto provare il kart, di un padre che ha deciso di seguirlo senza sapere dove lo avrebbe portato quella scelta e di una famiglia che ha cambiato vita per inseguire un sogno.

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