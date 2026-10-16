Analisi
Formula 1
F1 | Mercedes: il nuovo pacchetto ha un anteriore più forte del previsto e ha sbilanciato la W17
Le novità hanno centrato l'obiettivo di generare più carico, specie nelle curve veloci, ma non in maniera uniforme e ciò ha spostato la mappa della W17 un po' troppo sull'avantreno in maniera inaspettata. Il cambio di bilanciamento ha reso più difficile trovare la finestra operativa: si lavorerà sul setup, anche meccanico, per ribilanciare la W17.
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato: 16 ott 2026, 13:00
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Se dopo la Malesia in casa Mercedes c'erano più interrogativi che certezze, il weekend di Singapore ha iniziato a fornire le prime risposte di cui erano alla ricerca i tecnici della Stella sul nuovo pacchetto. È vero che quello di Marina Bay è stato un weekend sprint, ma la riapertura del parco chiuso e la scelta di differenziare le configurazioni tra i due piloti hanno offerto un'opportunità preziosa per sperimentare e raccogliere dati utili.
Numeri che verranno analizzati durante la settimana di pausa prima del ritorno in pista ad Austin, con l'obiettivo di rispondere alla domanda più importante: cosa non sta funzionando nel pacchetto introdotto in Malesia? Un tema che abbiamo affrontato in un video dedicato, ma con l'aggiunta di un tassello: la conferma della Mercedes che le novità hanno alterato il bilanciamento della vettura, rendendo la W17 più difficile da guidare.
Sebbene il nuovo pacchetto abbia raggiunto l'obiettivo primario dei tecnici, ovvero incrementare il carico aerodinamico, come in effetti si è visto nelle curve veloci in Malesia, il problema è emerso altrove. Le novità hanno infatti cambiato la mappa aerodinamica della W17 spostandola troppo verso l'anteriore, il che ne ha alterato il bilanciamento e ridotto la finestra di funzionamento in maniera inattesa.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Credo che, se vogliamo considerare il problema nel modo più semplice possibile, il nostro obiettivo fosse ottenere più prestazione, più carico. E i dati ci mostrano che sulla vettura abbiamo effettivamente misurato un aumento del carico”, ha spiegato il vice-direttore tecnico Mercedes, Simone Resta, nel podcast Nu Silver Arrows Radio Show della Stella.
“Purtroppo, però, non si tratta di un problema in bianco e nero. Non è una questione da zero o uno. È un contesto molto complesso, con molte variabili in gioco. Pensiamo di aver effettivamente generato più carico, ma forse non siamo riusciti a ottenere lo stesso livello di incremento in ogni singola condizione di funzionamento della vettura. Questo ha iniziato a modificare leggermente il bilanciamento della vettura in certe condizioni”.
Il bilanciamento si è spostato verso l'anteriore
In parte era prevedibile che, intervenendo sul concept attraverso modifiche al fondo e alle pance, sarebbe cambiato anche il bilanciamento della vettura. Il problema, però, è che Mercedes è riuscita sì a trovare il carico aerodinamico ricercato, ma in maniera uniforme in tutte le condizioni di funzionamento, uscendo dalle loro previsioni. Anche per questo i tecnici hanno faticato a trovare il setup per estrarre il potenziale dalla vettura.
Nel pacchetto malese, la Mercedes è intervenuta in maniera importante sia sulle pance che sul fondo, ma non ha trovato carico in modo uniforme
Foto di: AG Photo
“Ci sono ancora alcuni aspetti che dobbiamo sistemare, soprattutto perché tendiamo a osservare una vettura che presenta un bilanciamento diverso rispetto a prima. L'anteriore è diventato più efficace, forse addirittura più di quanto ci aspettassimo. Di conseguenza, bisogna ricentrare la finestra di funzionamento della vettura. E questo richiede tempo”, ha aggiunto Resta, chiarendo però che c'è potenziale inespresso nel nuovo pacchetto.
Cosa significa tutto ciò? Che serve parzialmente ripensare il setup e il modo in cui si guida la macchina per riuscire ad estrarre il potenziale, ma anche che individuare quella finestra di funzionamento corretta è più complesso rispetto a quanto avveniva con la vecchia specifica della W17. La performance c’è, ma il modo di estrarla è cambiato e questo sbilanciamento ha reso la vettura anche più difficile da guidare.
Ma come? La W17 è sempre stata una vettura caratterizzata da un posteriore solido, soprattutto in fase di trazione. Non a caso, sui tracciati stop & go la monoposto di Brackley è spesso stata estremamente rapida, non solo per la competitività della Power Unit, ma anche per la capacità di scaricare a terra la potenza in uscita dalle curve lente.
In staccata e in ingresso ora il posteriore è meno stabile
Tuttavia, il cambio di bilanciamento ha costretto a rivedere anche alcuni aspetti dello stile di guida. In particolare, Andrea Kimi Antonelli ha sempre cercato di "tagliare" il più possibile la traiettoria in ingresso curva, forzando l'anteriore per ridurre la distanza percorsa a centro curva, guadagnare tempo e tornare presto sull'acceleratore in uscita.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Uno stile che ha funzionato molto bene fino ad ora, in parte anche proprio perché la vecchia specifica garantiva un posteriore stabile, senza che la W17 si scomponesse in fase di frenata, permettendo a Kimi di forzare l’anteriore e tagliare la curva. Ma il nuovo pacchetto malese ha reso la monoposto più sbilanciata, troppo sull’avantreno, perdendo parte di quella stabilità in ingresso.
La conseguenza è che i piloti devono adattare l'approccio sia in inserimento sia in percorrenza. Non a caso, sia in Malesia sia a Singapore, Antonelli ha lamentato sottosterzo a centro curva, proprio perché non sempre riesce a far ruotare la vettura nella fase iniziale come vorrebbe, compromettendo così tutto il resto della traiettoria, sia a centro curva che in uscita quando si deve tornare sull'acceleratore.
La finestra è più stretta, ma c'è potenziale da estrarre
Per contrastare quel sottosterzo, a quel punto le strade sono due: aumentare l'angolo volante, mettendo sotto stress le gomme anteriori, oppure usare l'acceleratore per aiutare la rotazione della vettura a centro curva, come avvenuto a Sepang. Il problema è che, su un tracciato con asfalto abrasivo e temperature elevate come quello malese, far ciò aumenta lo stress e il degrado termico sulle coperture posteriori. Anche per questo a Sepang la W17 è andata doppiamente in crisi nelle curve lente.
Confronto Antonelli tra le due qualifiche a Singapore: con un setup rivisto, al sabato ha trovato performance in particolare nei tratti più guidati dove il vecchio pacchetto era più semplice e prevedibile
Foto di: Gianluca D'Alessandro
Non deve quindi sorprendere che a Singapore, una volta riaperto il parco chiuso dopo la sprint, Mercedes abbia scelto di imboccare una direzione opposta rispetto a quella seguita nella prima parte del weekend, proprio per la necessità di raccogliere ulteriori dati e sperimentare. La strada intrapresa in vista di qualifica e gara si è poi rivelata quella corretta, andando proprio a ridurre l'eccessiva incisività dell'avantreno.
Un’indicazione che in parte è arrivata anche dalla sprint bagnata, dove generalmente avere un anteriore forte aiuta, tuttavia nel caso di Antonelli era anche fin troppo predominante: “Avevamo una vettura che all'inizio era sbilanciata verso l'anteriore, con tanto sovrasterzo e difficile da guidare. Man mano che gli pneumatici anteriori si sono usurati, abbiamo ritrovato un bilanciamento molto più soddisfacente. Da lì in poi Kimi ha avuto il passo dei leader”, ha aggiunto Bradley Lord, vice-Team Principal.
Ciò si è riflesso anche nei riferimenti cronometrici: al sabato, nonostante una pista più lenta, Antonelli è stato l'unico pilota della top 10 insieme a Lewis Hamilton a migliorare il tempo ottenuto nelle qualifiche del venerdì. Una parte significativa di quel progresso è arrivata proprio nel secondo settore, quello più guidato, dove ha potuto spingere di più in quelle aree in cui la vecchia specifica utilizzata da Russell risultava più prevedibile.
Ad Austin ritornerà anche l’ala usata nelle libere di Singapore, con l’obiettivo di ricalibrare la vettura in modo da riuscire a trovare la finestra operativa con più semplicità per estrarre un potenziale che c'è: “Dobbiamo ricentrare la finestra di funzionamento. Dobbiamo rielaborare alcuni aspetti meccanici della vettura, cercando di affinare delle caratteristiche che stiamo osservando con questo pacchetto”, ha poi aggiunto Resta.
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