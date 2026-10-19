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McLaren, Fornaroli resta in F1 e raddoppia: nel 2027 correrà anche nel WEC

Fornaroli proseguirà il suo percorso come pilota di riserva e terzo pilota McLaren, affiancando al programma F1 un ruolo nello sviluppo della nuova LMDh e la partecipazione al WEC. In un'intervista esclusiva a Motorsport.com racconta le prime sensazioni al volante della vettura, la voglia di tornare a gareggiare e il sogno di Le Mans.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 19 ott 2026, 11:01

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Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto di: McLaren

La McLaren rinnova la fiducia a Leonardo Fornaroli e rilancia. Il pilota italiano è stato confermato nel ruolo di terzo pilota e riserva della squadra di Formula 1 anche per la stagione 2027, ma il suo programma si arricchirà di una seconda sfida di grande prestigio: il debutto nel World Endurance Championship al volante della nuova McLaren Hypercar. Per Fornaroli si apre così un capitolo importante della carriera, che gli permetterà di proseguire il percorso di crescita in Formula 1 e, contemporaneamente, tornare a gareggiare ai massimi livelli, contribuendo allo sviluppo di un progetto che riportarà il marchio di Woking nella massima categoria dell'Endurance.

La conferma nel programma Formula 1 rappresenta un passaggio significativo. Nel corso del 2026 Fornaroli ha avuto modo di approfondire il proprio rapporto con la squadra attraverso un programma che ha compreso sessioni di test TPC, due partecipazioni alle prove libere dei Gran Premi e un intenso lavoro al simulatore. Un percorso che proseguirà anche nella prossima stagione, parallelamente all'impegno nel WEC.

“Il programma che mi ha dato McLaren quest'anno è incredibile - ha raccontato a Motorsport.com - le giornate TPC che ho svolto insieme al team, le due sessioni di FP1 e tutto il lavoro che ho fatto al simulatore sono state esperienze importantissime. Ogni volta che lavoro con la squadra imparo qualcosa di nuovo. Voglio ringraziare McLaren per il supporto e per la formazione che mi stanno dando”.

L'esperienza accumulata in Formula 1 costituirà una base importante anche per affrontare la nuova sfida nel mondiale Endurance, una categoria che richiederà inevitabilmente un periodo di adattamento. Fornaroli ne è consapevole, ma è convinto che il percorso affrontato finora gli abbia fornito strumenti preziosi.

“Tutto questo sarà molto importante anche per il WEC, perché è una categoria molto competitiva e ci sarà tanto da imparare, dai sorpassi alle strategie, oltre naturalmente alla conoscenza di una macchina completamente nuova”.

Fornaroli ha avuto modo di percorre una manciata di chilometri con la McLaren Hypercar, anche se per il momento si è trattato soltanto di un primo assaggio. Nella giornata di ieri il pilota italiano ha infatti completato un solo giro al volante della vettura, sufficiente però per scoprire sensazioni completamente nuove rispetto a quelle alle quali era abituato. Proprio oggi è previsto l'inizio del primo vero test con la squadra, che gli consentirà di approfondire la conoscenza della Hypercar e iniziare il lavoro di sviluppo in vista del debutto nel WEC.

“È stata una bella esperienza – ha ammesso Fornaroli - entrare per la prima volta in un cockpit chiuso, chiudere la portiera e partire prima con la parte elettrica e successivamente con il motore vero e proprio è stato qualcosa di completamente nuovo, ma molto, molto bello. Non vedo l'ora di risalire in macchina e percorrere i primi veri chilometri con il team”.

Fornaroli sarà coinvolto anche nel lavoro di sviluppo della Hypercar, un aspetto che rende ancora più significativo il suo ingresso nel progetto. McLaren affronterà la stagione d'esordio nel WEC con ambizioni importanti e il giovane italiano è convinto di poter contare su una struttura all'altezza della sfida.

“È una bellissima sensazione essere parte di questo programma. Ovviamente sarà il primo anno nel WEC, però sono molto fiducioso. La line-up dei piloti è molto competitiva, ci sono piloti di grande esperienza e giovani molto forti. Gli ingegneri sono molto competenti, così come i meccanici. Stiamo parlando di McLaren, una squadra che ha ottenuto successi importantissimi nella storia del motorsport. Sarà incredibile gareggiare con loro l'anno prossimo”.

Al di là degli aspetti tecnici e delle prospettive professionali, il programma Endurance risponde anche a un'esigenza che Fornaroli non ha mai nascosto: tornare a correre. Dopo una stagione trascorsa prevalentemente nel ruolo di pilota di riserva, osservando dall'interno il lavoro di una squadra di Formula 1, la possibilità di ritrovare il confronto diretto in pista rappresenta uno stimolo particolarmente forte.

“Sì, mi è mancato molto gareggiare - ha ammesso - ogni weekend che sono in pista come pilota di riserva sono molto geloso quando vedo Lando e Oscar che gareggiano. Quindi tornare a correre sarà una grandissima emozione”.

Nel calendario 2027 ci sarà anche un appuntamento speciale: la 24 Ore di Le Mans. Per Fornaroli non sarà soltanto una delle gare più importanti della stagione, ma la realizzazione anticipata di un desiderio che lo accompagna da molti anni.

“Assolutamente sì: Le Mans è sempre stata un sogno. Non mi sarei mai aspettato di poterla disputare già il prossimo anno. È una gara alla quale ho pensato per tanti anni e riuscire a parteciparvi così presto sarà incredibile. Seguo la 24 Ore ogni anno, anche fino a notte fonda, credo che sarà una bella emozione scendere in pista in uno scenario unico come Le Mans per la prima volta”.

Il 2027 si annuncia così come una stagione di particolare importanza per il futuro di Fornaroli. Da una parte la continuità nel programma Formula 1, con la possibilità di consolidare ulteriormente il rapporto con McLaren e proseguire il proprio percorso di crescita. Dall'altra il ritorno alle gare, in un campionato mondiale di altissimo livello e con un ruolo attivo nello sviluppo di una vettura completamente nuova.

Due impegni differenti, ma complementari, attraverso i quali McLaren continuerà a investire sul giovane italiano, offrendogli un programma che combina formazione, esperienza tecnica e il ritorno alla competizione, l’aspetto che a Fornaroli mancava di più.

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