F1 | Ceccarelli: "Wolff decide gli ordini di squadra, mentre Vasseur non è un dittatore e media"

La ripresa del mondiale di F1 a Zandvoort ci ha offerto diversi spunti di analisi del GP d'Olanda. Con Riccardo Ceccarelli, mental coach e titolare di Formula Medicine, cerchiamo di capire se la sosta estiva ha portato a qualche cambiamento dei valori in campo...

“Beh, io mi sto facendo un quadro di conferme. C'è stata la sosta estiva e i piloti hanno potuto ricaricare le batterie, resettando un po’ la mente prima di tornare in pista in Olanda. Ma ho avuto la sensazione che non ci siano stati dei cambiamenti nei valori”.

George Russell è parso bello carico dopo che Carmen Montero Mundt ha accettato l’anello di fidanzamento: pole e vittoria nella Sprint...

“Sì è vero, ma poi in gara, in un modo o nell'altro, Antonelli mostra sempre qualcosa di più. E George, poi, ha dovuto subire l’ordine scuderia lasciando passare il compagno di squadra. L’inglese ha provato a lamentarsi, ma lui stesso non sembrava convinto di quello che diceva. E nel dopo gara ha ammesso che la decisione era stata giusta”.

Lo consideriamo un declassamento di Russell a seconda guida o solo un episodio all'interno di una gara per permettere alla Mercedes di sfruttare il massimo risultato?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Perché la differenza sembra importante...

“Ci vedo entrambi i significati. Hanno fatto passare la macchina più veloce, ma George via radio aveva chiesto se Kimi avesse effettivamente la speranza di andare a prendere Norris che era in testa e questa eventualità non è mai stata concreta. Nessuno in Mercedes ha pensato che Antonelli potesse vincere, ma era più veloce, è in testa al campionato, per cui non c’era un motivo per rimanere dietro”.

In effetti Lewis Hamilton era in rimonta e ha sperato di riprendere le due Mercedes...

“Certo, e la scelta di Toto Wolff è stata ovvia. Kimi ne aveva di più ed era normale che George si accodasse. E, quindi, ci si può vedere anche un declassamento di Russell: è Antonelli il pilota sul quale Mercedes deve puntare per vincere il campionato mondiale”.

“La sensazione è stata piuttosto chiara, poi è ovvio che se Russell firma tutte pole position e vince tutte le gare, magari tra quattro gare e cinque gare se ne potrà riparlare, però mi sembra uno scenario alquanto improbabile visto il trend dell'anno. George è un ragazzo intelligente e i piloti non sono stupidi: se avesse avuto un appiglio per fare valere le sue ragioni, lo avrebbe fatto, ma ha capito e accettato la situazione. Non è una partita giocata a tavolino, ma il riconoscimento dei galloni che Kimi si è conquistato sul campo. Ecco perché non ci sono state polemiche e Toto deve aver chiarito bene le cose fra i due piloti prima della gara”.

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Diverso è stato lo scenario che abbiamo visto in Ferrari: sulla carta la rossa era parsa anche più competitiva della stessa Mercedes...

“Sì, perlomeno in gara, visto che in qualifica Hamilton e Leclerc avevano un po' faticato. Guardando la corsa è sembrato che le rosse se la potessero giocare con le Mercedes, ma, guardando da fuori, è sembrato abbastanza evidente il contrasto tra la capacità decisionale della Mercedes e l'indecisione in casa Ferrari nel momento topico, quando le due SF-26 erano vicine, con Hamilton che per diversa strategia era più veloce, nettamente più veloce”.

Fred Vasseur doveva dare un ordine perentorio come ha fatto Toto Wolff?

"Parto sempre da un presupposto, forse perché non sono completamente asettico perché rispetto Vasseur che conosco molto bene. Ho molto stima per Fred: lo ritengo una persona intelligente, molto capace, e devo aggiungere che in Ferrari è più difficile gestire i piloti rispetto a quelli in Mercedes. A Maranello c'è più pressione. E questo è evidente...”.

Tutto vero ma sono due team principal di top team...

“Credo che per Toto conti il fatto che è anche un comproprietario del team. È un amovibile: è al comando da una vita, mentre in Ferrari c'è sempre il dubbio se chi comanda arriverà a mangiare il panettone perché vive con una pressione addosso che non si riscontra in nessun’altra squadra. E gestire due cavalli di razza come Lewis e Charles non è facile”.

Jean Todt, Team Principal, Ferrari e Michael Schumacher, campione del mondo di F1 nel 2000 Foto di: Motorsport Images

È vero, ma Jean Todt ha gestito l’era Schumacher da vero “dittatore”, imponendo senza discussioni delle decisioni che più di una volta hanno scatenato delle violente polemiche.

“Quando si è nel paddock più di una voce dice in maniera sommessa che in Ferrari servirebbe un... dittatore, vale a dire una persona molto forte che si assuma le responsabilità e che comandi in maniera anche un po' autoritaria. E probabilmente è quello che ha fatto un po’ Toto Wolff in privato, mettendo in chiaro che l’interesse della squadra viene prima di quello dei piloti e chi non rispetta le regole si può accomodare fuori. Ma in Ferrari è più difficile...”.

Lo ripetiamo, Todt c’è riuscito...

“Certo, ma Jean aveva l’appoggio incondizionato del presidente Luca di Montezemolo e poteva contare sul pieno sostegno del direttore tecnico, Ross Brawn. E non dimentichiamo che Michael Schumacher era indiscutibilmente considerato il numero uno e, quindi, c’era poco da discutere. Vasseur non ha questo tipo di carattere e, forse, non ci sono neanche le condizioni in questo momento per un polso duro. Non mi stupisce se Vasseur abbia la tendenza naturale a mediare i rapporti fra i piloti, evitando di ostacolarli”.

Il risultato è stato che a Zandvoort Lewis non è riuscito a lottare per il podio...

“Effettivamente è andata così e Lewis non le ha mandate a dire, scusandosi poi con la squadra a freddo. Del resto la Ferrari non mi sembra in lotta per il mondiale piloti, per cui certe scelte non debbono nemmeno essere forzate”.

Significa che Lewis, pur essendo secondo a pari punti con Russell nella classifica piloti, non potrà ribaltare la situazione su Kimi?

“A meno che la Ferrari non porti un grosso step tecnico da Monza, la vedo molto dura. È vero che l'anno scorso Verstappen aveva 100 punti di distacco da Piastri proprio dopo l’Olanda: l’olandese è arrivato solo a due lunghezze da Norris che ha vinto il campionato. Ci vedo più Lando con la McLaren tentare una rincorsa impossibile...”.