F1 | Mercedes: l'arma di Antonelli a Monza potrebbe essere il motore dotato dell'ADUO?

Toto Wolff è un personaggio istrionico, molto carismatico. Di grande peso politico. Ogni volta sa raccontare la sua storia sempre con un canovaccio accattivante, credibile. Il manager austriaco è consapevole che la stagione di F1 è entrata nella fase cruciale, con Kimi Antonelli, neo 20enne, che comanda la classifica iridata con 59 punti sulla coppia formata da Lewis Hamilton e il compagno di squadra, George Russell.

"Non abbiamo i soldi per mettere sviluppi sulla macchina – ha spiegato Toto a Zandvoort -. L’ho già detto: stiamo cercando di distribuire gli aggiornamenti in modo uniforme durante l’anno, basandoci sui nostri calcoli su quando possiamo introdurre le novità più importanti e ottimizzare i punti in campionato. Ma semplicemente non possiamo realizzare ciò che non possiamo fare".

Toto Wolff, Mercedes Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Chiaro, chiarissimo. Quello che non è così lampante è se la Mercedes si è vista “stringere i bulloni” nel budget cap di quest’anno dopo aver esagerato l’anno scorso, quando la squadra di Brackley era stata molto chiacchierata per la presunta violazione dei costi. Non c’era stata nessuna sanzione, ma potrebbe essere scattato un limite da pagare in questo campionato.

Se così fosse, le parole di Wolff assumerebbero un altro significato. Probabilmente la Mercedes contava di definire la partita dei due mondiali nel corso dell’estate e la speranza era di non spendere troppi soldi dopo il pacchettone di sviluppo portato in Canada. La storia ci dice, invece, che McLaren e Ferrari non sono affatto fuori dalla partita iridata e che il margine tecnico che la W17 aveva a inizio stagione sembra svanito.

E, allora, Monza rischia di diventare uno snodo del campionato molto importante che potrebbe dare l’orientamento sul proseguo dl mondiale. La Ferrari in occasione del GP d’Italia farà debuttare il motore 067/6 dotato del secondo sviluppo dell’ADUO. Si parla di un’unità che potrebbe valere una quindicina di cavalli con la nuova benzina Shell, in grado di ridurre in modo significativo il gap dalla power unit della Stella, visto che sette cavalli erano stati sfruttati nel 6 cilindri che è stato usato dal GP dell’Austria.

La Scuderia, quindi, gioca il suo asso dopo aver portato a Zandvoort un pacchetto aerodinamico di aggiornamento sul fondo, il bargeboard e il diffusore, nel tentativo di rimettersi in lotta per il mondiale.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Eric Le Galliot

Ma c’è un aspetto che, al momento, è stato sottostimato. Wolff ha ufficializzato che Kimi Antonelli nel tempio della velocità andrà in penalità e partirà 20 posizioni indietro rispetto alla qualifica, ma nessuno ha sottolineato che il quinto motore che sarà smarcato nella gara tricolore dovrebbe disporre delle modifiche che la FIA ha concesso alla Mercedes. E dovrebbe averlo anche George Russell.

Essendo stato deliberato dall’Ente di Governo che è il Red Bull – Ford DM01 è il propulsore endotermico più prestazionale, Toto Wolff è riuscito a strappare uno sviluppo dell’ADUO anche per l’unità curata a Brixworth da Hywel Thomas. Inizialmente il team principal aveva detto che non avrebbe fatto ricorso all’evoluzione di motore quest’anno, ma stando alle indiscrezioni che filtrano dalla Gran Bretagna il motore numero 5, rivisto non solo nella gestione della turbina grande (inclinazione e numero delle palette), potrebbe rappresentare la grande risposta di Mercedes alla Ferrari per Monza.

Se il 6 cilindri M17 E Performance dovesse rivelarsi un oggettivo passo avanti anche grazie al nuovo carburante Petronas (con l'aumento di potenza non ci sarà un incremento dei consumi), ecco che potrebbe diventare lo strumento utile a ristabilire le gerarchie con la freccia nero e argento in grado di arginare il perentorio ritorno della McLaren e lo sviluppo della SF-26. Tanto più che il motore ADUO potrebbe essere poi fornito anche ai team clienti e la stessa McLaren potrebbe giovarne.

Il GP d’Italia, quindi, dovrebbe dare indicazioni molto importanti su quello che sarà l’andamento dei due campionati iridati, in attesa che James Allison e Simone Resta portino il pacchettone di aggiornamento aerodinamico della W17 in Malesia programmato per il 4 ottobre.