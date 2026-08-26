F1 | Imola si prepara a tornare in calendario come GP del Qatar o Abu Dhabi

C’è una data sul calendario e per ora poco di più. Il 29 novembre potrebbe concludersi il mondiale di Formula 1 con il GP del Qatar, ma la gara non verrebbe disputata a Lusail, come sempre, ma all’Enzo e Dino Ferrari. La possibilità che sia Imola a decretare il campione del mondo 2026 è tutt’altro che peregrina.

Una decisione deve essere presa entro il 15 settembre: fra GP di Spagna a Madring e quello dell’Azerbaijan bisognerà sapere se le ultime due gare in calendario (Qatar e Abu Dhabi al 6 dicembre, ma con meno probabilità) dovranno alzare bandiera bianca per la situazione di instabilità che ancora esiste nel Golfo, dal momento che non si è ancora trovato un accordo definitivo fra Stati Uniti e Iran sul transito delle navi a Hormuz.

Il tempo stringe e i margini organizzativi per prendere delle decisioni sono ormai arrivati quasi a zero. Stefano Domenicali sta facendo i salti mortali per trovare una degna chiusura del campionato 2026 e non è da escludere che la gara Qatariota (o quella di Abu Dhabi) venga trasferita a Imola, replicando il concetto che il 4 ottobre permetterà la disputa del GP del Bahrain in Malesia sulla pista di Sepang.

Imola, dunque, si potrebbe vedere restituire quella gara saltata nel 2023 per l’alluvione che aveva flagellato l’Emilia Romagna, potendo contare su una sorta di “miracolo”: la gara, infatti, si disputerebbe grazie al budget che verrebbe messo a disposizione dal Qatar: tutta la campagna di promozione, infatti, verrebbe portata avanti dall’organizzatore del paese del Golfo Persico, mentre la gestione della gara verrebbe affidata all’ACI e a Formula Imola, vale a dire la società che cura l’Enzo e Dino Ferrari.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Foto di: Franco Nugnes

In questo caso, quindi, i ricavi degli sponsor e i biglietti delle tribune andrebbero al promotore mediorientale, mentre a Imola verrebbero riconosciuti i costi di organizzazione della gara.

E, probabilmente, alla fine tutti potrebbero essere soddisfatti: il Qatar (come il Bahrain) manterrebbe la titolarità del suo GP nel calendario, mentre Liberty Media assicurerebbe la disputa di 22 gare nella stagione, evitando il rischio di dover pagare delle forti penali alle televisioni che hanno i diritti per trasmettere la F1, visto che negli accordi siglati si parla di ventidue appuntamenti.

Imola, molto a sorpresa, tornerebbe nel giro e il presidente di ACI Italia, Geronimo La Russa beneficerebbe della seconda gara tricolore senza dover sborsare un centesimo. Per Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1 sarebbe una straordinaria quadratura del cerchio.

Per ora il progetto resta sottotraccia e nessuno ne parla ufficialmente perché la speranza è che Donald Trump trovi la soluzione definitiva per chiudere il conflitto con l’Iran, ma pensare che la sfida iridata fra il giovane pilota italiano della Mercedes e la Ferrari possa concludersi nei confini di casa nostra non può che alimentare il sogno.

Le squadre, per non saper né leggere, né scrivere, hanno ovviamente opzionato gli alberghi sul territorio di Imola. Sull’Enzo e Dino Ferrari pende, però, una grande incognita: a fine novembre c’è il rischio del maltempo. La paura non sarebbe tanto il freddo o la pioggia, quanto la nebbia: gli elicotteri che assicurano la sicurezza sul tracciato non potrebbero volare, paralizzando l’attività.

Tenuto conto che le giornate andranno accorciandosi, se il GP del Qatar dovesse disputarsi in Emilia Romagna verrebbe rivisto il programma orario dell’appuntamento con un anticipo di qualifiche e gara per evitare qualsiasi rischio di oscurità.