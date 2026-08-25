F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

La penalità assegnata a Franco Colapinto durante il GP d’Olanda per aver superato un’altra vettura sotto bandiere gialle nel corso del primo giro ha generato diverse polemiche, soprattutto in Argentina, dove molti non hanno preso bene la sanzione inflitta al pilota dell’Alpine.

Tutto si è infatti innescato in uscita dall’ultima curva, quando Max Verstappen è finito contro le barriere, provocando numerosi detriti e un’immediata doppia bandiera gialla. Essendo rimasto quasi in mezzo alla pista, alcune vetture come per esempio quella di Yuki Tsunoda sono state costrette ad alzare il piede per evitare l’olandese, mentre altre hanno provato a farsi strada nel traffico.

Tra queste c’era anche Colapinto, che ha completato un sorpasso proprio su Tsunoda in prossimità dell’incidente, nella zona dove erano esposte le doppie bandiere gialle. Più avanti Arvid Lindblad ha preso la scia e superato l’Alpine di Pierre Gasly prima di tagliare il traguardo. Anche il francese, come il giapponese della Racing Bulls, aveva rallentato per evitare un ulteriore incidente.

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Eric Le Galliot

Nel caso di Colapinto, il sorpasso è stato quasi non voluto, perché data la velocità le alternative erano quelle o di quasi inchiodare per non superare Tsunoda oppure completare la manovra. Dopo la corsa, il pilota argentino ha sottolineato come non abbia voluto "inchiodare" per evitare che si potesse innescare un incidente a catena che sarebbe stato certamente ancora più pericoloso.

Tuttavia, c’è anche un altro elemento. Colapinto non ha minimamente accennato a restituire la posizione guadagnata prima che la direzione gara esponesse la bandiera rossa, nonostante vi fosse il tempo per farlo. Pur con le attenuanti legate alla situazione, i commissari hanno comunque deciso di assegnare una sanzione.

"La vettura 43 si trovava dietro la vettura 22 all'ingresso della curva 14 e ha sorpassato la vettura 22 nel settore con doppia bandiera gialla prima della linea del traguardo alla fine del giro 1. Di norma, tale infrazione comporta una punizione con stop/go di 10 secondi, ma i commissari riconoscono le complicazioni causate dalla notevole quantità di detriti in pista in quel punto e ne tengono conto come circostanza attenuante”, si legge nel comunicato dei commissari.

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Eric Le Galliot

Colapinto ha ritenuto la penalità estremamente severa ma, a norma di regolamento, le sanzioni per entrambi i piloti sono apparse casi indiscutibili, dato che l’organo di governo tratta le infrazioni legate alla sicurezza con estrema rigidità, soprattutto considerando che nessuno dei due piloti ha accennato a restituire la posizione. Inoltre, la Federazione ha tenuto comunque conto di alcune attenuanti, riducendo l'entità della sanzione.

Lo sponsor argentino di Colapinto, Mercado Libre, si è spinto molto oltre sui social media, mettendo in discussione l’integrità dei commissari FIA. I commenti dello sponsor hanno ulteriormente alimentato le polemiche sui social network, con i commissari FIA che hanno ricevuto minacce e insulti, mentre anche i profili social dell’Alpine sono stati presi di mira dai tifosi, convinti che la squadra non avesse difeso Colapinto.

Lunedì Alpine ha dichiarato: "Nutriamo piena fiducia nella FIA e nei commissari per quanto riguarda la gestione di queste regole e l'applicazione delle sanzioni sportive durante la gara. Riteniamo che le penalità inflitte per le infrazioni sotto bandiera gialla durante i giri di apertura del Gran Premio d'Olanda siano state effettivamente severe, ma riconosciamo che si tratti di sanzioni adeguate alla lettera del regolamento e applicate con coerenza a tutti i concorrenti, rappresentando un aspetto da cui possiamo analizzare e imparare come squadra".

Franco Colapinto, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La FIA, che ha istituito la campagna United Against Online Abuse per contrastare gli abusi online nello sport, si è detta amareggiata per la vicenda e ha rilasciato la seguente dichiarazione, valutando anche delle azioni legali: "A seguito del Gran Premio d'Olanda, i commissari FIA sono stati oggetto di insulti online dopo aver applicato sanzioni sportive in linea con i regolamenti FIA. La coalizione United Against Online Abuse condanna ogni forma di abuso e molestia. Il disaccordo con le decisioni fa parte dello sport, ma non deve mai giustificare minacce o attacchi personali”.

Nel 2023 la FIA ha lanciato la coalizione United Against Online Abuse dopo che un commissario era stato vittima di attacchi mirati a seguito del Gran Premio degli Stati Uniti. Invitiamo tutti coloro che seguono il nostro sport a farlo con rispetto e responsabilità, sia online sia offline”.