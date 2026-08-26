F1 | Il sindaco chiede il supporto economico del Governo per il GP finale a Imola



Dal silenzio assoluto alle molte parole. Dopo l’apertura di Geronimo La Russa all’idea di organizzare l’ultimo GP della stagione 2026 a Imola ecco che arriva l’intervento del sindaco, Marco Panieri. D’accordo che la gara finale si potrà disputare grazie al supporto economico degli organizzatori di Qatar o Abu Dhabi, ma ci sono degli investimenti sul territorio che dovranno essere supportati anche dal nostro Governo. Insomma, nonostante l'incredibile impegno di Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1, non tutta sarà gratis, a costo zero...

“Accogliamo con grande apprezzamento le parole del Presidente di ACI Geronimo La Russa e il sostegno dalle istituzioni sportive per l'ipotesi di ospitare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese. È un segnale chiaro che conferma la centralità e il valore strategico dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari”.

Il primo cittadino di Imola rimarca il suo ruolo nella trattativa con F1 e la fiducia incondizionata nel portare avanti i lavori di ristrutturazione del territorio in modo da far trovare la città emiliana pronta ad accogliere il pubblico dei grandi appuntamenti...

“Come abbiamo ribadito anche lo scorso 25 luglio in occasione della nostra presenza al Gran Premio d'Ungheria e del lavoro fatto in questi anni dal 2020 ad oggi, i canali di dialogo con il Circus della Formula 1 non si sono mai interrotti. In quell'occasione abbiamo proseguito l'analisi degli standard internazionali e portato avanti il nostro piano di investimenti: dalla nuova passerella e la copertura del corpo box alla Casa degli Eventi alla curva Tosa, fino agli interventi sul nuovo ponte Tosa e alla nuova viabilità sulla via Emilia. Oggi stiamo proseguendo questo percorso”.

Pietro Benvenuti, direttore dell'Enzo e Dino Ferrari con Marco Panieri, Sindaco di Imola Foto di: Marco Panieri



“Il nostro territorio, insieme alla Regione Emilia-Romagna, sta facendo investimenti importanti sulla struttura per renderla sempre più moderna, competitiva e all’avanguardia. Imola e l’Emilia-Romagna insieme al Presidente, De Pascale, si stanno muovendo nella direzione giusta da tempo e siamo sempre pronti, come già fatto in passato, a rispondere presente. Tuttavia, per cogliere fino in fondo questa straordinaria opportunità e dare continuità a una sfida di questa portata, è fondamentale lavorare uniti: serve un impegno corale e sono necessarie le giuste risorse a livello di Sistema Paese per affiancare gli sforzi che la comunità locale sta già compiendo”.



E a questo punto arriva la richiesta di supporto da parte delle istituzioni nazionali...

“È fondamentale, in un contesto di lavoro di squadra e per garantire gli standard richiesti, come già fatto in passato con Monza, un sostegno economico adeguato del Governo per proseguire il percorso di ammodernamento a favore degli autodromi pubblici, Imola compresa”.



Marco Panieri chiude il suo intervento con una considerazione più ampia...

Guardiamo con profonda attenzione e dispiacere alla complessa e drammatica situazione internazionale che investe il Medio Oriente e altre aree del mondo. Come abbiamo espresso in Ungheria, auspichiamo una normalizzazione rapida delle tensioni. Crediamo fermamente che lo sport e il motorsport non siano soltanto un’occasione di competizione e indotto, ma debbano farsi interpreti di un ruolo più alto: un veicolo universale di speranza, unione e cooperazione tra i popoli per un forte messaggio di pace di cui il mondo ha profondamente bisogno”.

La speranza è che l’Italia sappia fare sistema, indipendentemente dai colori politici, e si riesca a portare a casa una strepitosa opportunità di chiudere la sfida iridata fra Kimi Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes e la Ferrari all’Enzo e Dino Ferrari per far vivere ai nostri connazionali un evento semplicemente straordinario. E ci auguriamo che ciascuno faccia la sua parte...