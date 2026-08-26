F1 | McLaren, la MCL40 non ha trovato solo carico: i nuovi cerchi aiutano a scaldare meglio le gomme

Spesso la differenza la si fa anche nei dettagli. Il trionfo olandese della McLaren, il secondo consecutivo dopo quello di Budapest, conferma un dato importante: le novità introdotte sia prima che dopo la pausa estiva non solo hanno funzionato, restituendo quel carico aerodinamico che mancava alla MCL40, ma hanno anche permesso alla squadra di compiere un deciso salto in avanti.

Già in Spagna, per esempio, erano emersi i punti di forza della McLaren, così come a Spa, dove si era vista la miglior versione della MCL40 fino a quel momento. Più la curva è veloce e lunga, perché non è solo una questione di velocità, più la vettura diventa competitiva, e proprio gli aggiornamenti hanno fornito quel carico extra che l’ha resa il riferimento in quei tratti.

La bontà degli sviluppi ha sorpreso anche la stessa McLaren, perché la forza mostrata nei segmenti più rapidi è andata oltre le aspettative interne. Ma nel trionfo olandese c’è un altro elemento, passato un po’ sottotraccia: il debutto dei nuovi cerchi anteriori, come aveva anticipato alla vigilia Neil Houdley, uno dei direttori tecnici.

Cerchi McLaren: sulla sinistra quelli usati nello scorso GP, sulla destra quelli introdotti a Zandvoort Foto di: Clive Mason / Getty Images

“Abbiamo introdotto una piccola modifica nella parte posteriore del fondo per generare un po’ di carico extra, insieme ad alcuni interventi minori sui condotti dei freni posteriori. Abbiamo anche nuovi cerchi anteriori, che ci aiuteranno a produrre più temperatura nelle gomme. Questi aggiornamenti non sono sostanziali in termini di tempo sul giro, ma contribuiscono a renderci un po’ più competitivi”.

Perché questo tema è così interessante? Giustamente, dopo la corsa Andrea Stella ha rimarcato come sia Budapest che Zandvoort fossero due piste ad alto carico che ben si adattavano alla MCL40. Tuttavia, se si prende Monaco, dove alla vigilia il Team Principal non aveva nascosto la speranza di essere in lotta con i primi per ripetere il successo dell’anno scorso, la vettura non ha brillato.

E perché non ha brillato? Non tanto per una questione legata alla velocità delle curve, dato che a Monte Carlo si ha maggiore libertà nella definizione del setup scendendo a minor compromessi, quanto per un tema di carico mancante e di difficoltà nell’accendere le gomme anteriori, riducendo il grip. Un limite che si era già osservato, per esempio, in Australia e Cina, dove la MCL40 aveva patito un certo graining.

Confronto cerchi Aston Martin 2026 che mostrano una chiara differenza tra anteriore e posteriore per gestire in maniera diversa le temperature Foto di: Gianluca D'Alessandro

Uno dei timori alla vigilia del weekend di Zandvoort era che si potesse innescare del graining sull’asse anteriore, sebbene poi si sia rivelato molto contenuto. Il punto centrale era soprattutto riuscire a far scaldare bene gli pneumatici, anche sul giro secco. Lo si è visto chiaramente nel tentativo finale in Q3 di sabato, quando la McLaren ha fatto subito il tempo della pole, mentre altri team, come per esempio la Ferrari, hanno faticato ad accendere le coperture e hanno dovuto completare un giro extra.

Ed è qui che il tema si incrocia con le novità portate in Olanda, perché da quest’anno lo sviluppo dei cerchi è tornato libero e, come raccontato su Motorsport.com in un approfondimento, ciò ha rappresentato una leva aggiuntiva e molto importante per gestire le temperature e le pressioni di esercizio degli pneumatici. A seconda di come è costruito il cerchio, infatti, ci sono delle tasche che permettono agli ingegneri di controllare passivamente il modo in cui l’aria investe la gomma.

A Zandvoort la McLaren è intervenuta proprio su questo aspetto, per innescare temperature più elevate nel cerchio e, di conseguenza, negli pneumatici. Non a caso solo il cerchio anteriore, prodotto dallo storico partner giapponese Enkei, è stato modificato, introducendo anche un copricerchio più chiuso che riduce l’impatto dell’aria fresca proveniente dall’esterno.

Quello posteriore, invece, è rimasto inalterato, perché nel corso del weekend le squadre hanno comunque patito il consumo del retrotreno, ancor di più con il forte vento che faceva scivolare la vettura nei curvoni veloci, dove avere più carico è estremamente utile, e nelle zone di trazione in uscita dalle curve lente.