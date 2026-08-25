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F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

Il responsabile delle operazioni in pista Mercedes ha chiarito la scelta: evitare una battaglia interna che avrebbe esposto Russell all’attacco di Hamilton e Leclerc. Sulla perdita di passo di Kimi è ancora in corso un’analisi, mentre Shovlin conferma l’arrivo di un pacchetto di aggiornamenti: “Ci aiuterà, ora i valori sono molto ravvicinati”.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il responsabile delle operazioni in pista della Mercedes, Andrew Shovlin, è tornato sulle scelte fatte dal box nel corso della gara di domenica scorsa. Dall’analisi emerge come dietro la richiesta inviata a Russell di lasciar sfilare Antonelli (decisione che ha sollevato qualche polemica dopo la corsa) ci fosse in realtà la volontà di tutelare la terza posizione di George.

“La VSC è entrata in pista al giro 55 – ha spiegato Shovlin – ed entrambe le Ferrari ne hanno approfittato. Quindi alla ripartenza si sarebbero trovate con gomme fresche. Al giro 56 avevamo ancora una finestra che ci permetteva di richiamare Kimi ai box e rimandarlo in pista davanti a Hamilton e Leclerc, mettendolo così in un'ottima posizione per concludere davanti a loro. Bisogna ricordare che George prima dell’ingresso della VSC era in quarta posizione, mentre Kimi, a causa del pit stop, è sfilato alle sue spalle”.

Shovlin è entrato nel merito della decisione di chiedere lo scambio delle posizioni. “L'obiettivo era soprattutto quello di non compromettere il tempo di gara di George. Kimi (con gomme soft più fresche) aveva il grip necessario per passarlo, ma se avessimo lasciato i nostri piloti liberi di battagliare tra loro, George avrebbe perso tempo nei confronti delle Ferrari, aumentando le loro possibilità di attaccarlo e provare a superarlo”.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

I calcoli si sono rivelati corretti e la Mercedes è riuscita a far salire sul podio olandese entrambi i suoi piloti. Ma per Russell gli ultimi giri non sono comunque stati una passeggiata. “George si è difeso in modo straordinario – ha sottolineato Shovlin – ed è stato bello vederlo sul podio, credo che abbia meritato quel risultato. Uno dei momenti più belli della gara è stato proprio vedere quanto bene George sia riuscito a difendersi dalla pressione delle due Ferrari. Non c'era alcuna garanzia che sarebbe riuscito a mantenere la posizione e in un paio di occasioni Lewis è sembrato davvero sul punto di riuscire a infilarsi all'interno nella staccata di curva 1. George ha fatto quanto bastava per impedirglielo. È stato davvero impressionante e, a dire il vero, ha messo insieme un weekend eccellente dall'inizio alla fine: pole nella Sprint, vittoria nella Sprint, una qualifica molto solida e una gara gestita con grande intelligenza. È stato bello vedere George tornare a questi livelli”.

A Brackley si indaga sulla perdita di performance di Kimi

Shovlin ha analizzato anche la perdita di performance accusata da Antonelli nel terzo stint. Una volta passato al secondo set di gomme hard, ha subito lamentato via radio una mancanza di grip che ha inciso notevolmente sul suo passo. I tecnici della Mercedes non

hanno ancora capito l’origine del problema, ma hanno appurato che c’è stato effettivamente qualcosa che non ha funzionato.

Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Eric Le Galliot

“È una delle cose che stiamo analizzando proprio in questo momento – ha ammesso – dopo la gara Kimi ha spiegato che il bilanciamento è diventato progressivamente più difficile con il passare dei giri. Ogni set di gomme gli dava un po' più di sovrasterzo rispetto a quello precedente e stiamo cercando di capire perché sia successo. Non abbiamo modificato la macchina, né cambiato il bilanciamento aerodinamico, che solitamente è il genere di intervento che può spiegare un comportamento del genere. Quindi stiamo analizzando i dati molto approfonditamente per cercare di arrivare alla causa del problema, perché è importante risolvere situazioni di questo tipo prima della prossima gara”.

Arriveranno nuovi sviluppi per la W17

Il responsabile delle operazioni in pista ha anche rivelato che la Mercedes ha in cantiere un pacchetto di aggiornamenti diventato più che mai cruciale per permettere alla W17 di rispondere alla crescita di McLaren e Ferrari. “È evidente che ora i valori in campo siano diventati molto ravvicinati in termini di prestazione. Stiamo ancora aspettando l'arrivo del nostro importante pacchetto di aggiornamenti, che ci aiuterà, ma nel frattempo sarà una battaglia. Nel weekend di Zandvoort è stato bello vedere che, pur non avendo la macchina più veloce, siamo comunque riusciti a conquistare più punti di qualsiasi altra squadra”.

“Ora guardiamo a Monza – ha concluso – dove avremo delle sfide importanti da affrontare. Kimi dovrà scontare una penalità per la sostituzione del motore, ma speriamo di riuscire a ottenere il massimo dalla monoposto, restare nella lotta e fare tutto il possibile per conservare la nostra leadership in entrambi i campionati”.

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