Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

Formula 1
Olanda
F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

F1 | Live post GP Olanda: Lando fa il bis. Dune tempestose per la Ferrari

Formula 1
Olanda
F1 | Live post GP Olanda: Lando fa il bis. Dune tempestose per la Ferrari

WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

WEC
WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

Formula 1
Olanda
F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

GT World | Mitchell al posto di Paul sulla Lamborghini-GRT al Nürburgring

GT World Challenge Europe Endurance
GT World | Mitchell al posto di Paul sulla Lamborghini-GRT al Nürburgring

F1 | Sorpresa Ferrari: la SF-26 a Monza avrà una livrea speciale dedicata a Michael Schumacher

Formula 1
Italia
F1 | Sorpresa Ferrari: la SF-26 a Monza avrà una livrea speciale dedicata a Michael Schumacher

La BMW M2 potrebbe diventare ancora più speciale

Prodotto
Motor1.com Italia
La BMW M2 potrebbe diventare ancora più speciale

Liberty Media riafferma la leadership della famiglia Ezpeleta alla guida della MotoGP

MotoGP
Liberty Media riafferma la leadership della famiglia Ezpeleta alla guida della MotoGP
Ultime notizie
Formula 1 Olanda

F1 | Haas, lo sviluppo della VF-26 continua: "Prima di pensare al 2027 dobbiamo risolvere i problemi attuali"

Il team americano continuerà a sviluppare la vettura attuale: l'obiettivo è trovare i problemi che stanno frenando le VF-26 prima di passare tutte le risorse alla monoposto 2027.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Un via fulminante, da terza forza in pista per le prime tre gare. Poi un progressivo e costante declivio che ha portato Haas a essere superata da diversi team nel Mondiale Costruttori, tanto da trovarsi ora nelle parti meno nobili della classifica.

Questa è stata sino a oggi la parabola della squadra a stelle e strisce. Una partenza a dir poco inattesa, così come inatteso è stato il momento in cui la stagione ha preso una piega molto differente.

"Negli ultimi due anni, credo che abbiamo dimostrato a noi stessi e al mondo esterno di essere in grado di sviluppare la macchina. Abbiamo le persone giuste e il reparto tecnico funziona. Ma, ovviamente, quest’anno il modo in cui siamo partiti è stato ben oltre le aspettative. Non avremmo dovuto iniziare così. Non avremmo dovuto essere davanti alla Red Bull dopo tre gare", ha dichiarato a Zandvoort Ayao Komatsu, team principal di Haas.

"Ma, trattandosi di un regolamento completamente nuovo, sapevamo che ci sarebbe stata un’enorme quantità di sviluppo da fare e un enorme margine di potenziale e di prestazioni da trovare. E, per noi, avere anche solo una minima possibilità di tenere il passo degli altri, considerando le dimensioni del nostro team, significa che tutto deve essere perfetto. Ma non è realistico nella vita di nessuno".

L’aggiornamento di Montreal non è stato perfetto. Alcune componenti hanno funzionato, alcune hanno reso la macchina più veloce, ma altre non erano perfette. Anzi, hanno reso anche la guidabilità più difficile. Quindi stiamo imparando da queste lezioni".

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Il Mondiale di F1 è ripartito lo scorso fine settimana a Zandvoort con il Gran Premio d'Olanda. Haas ha un obiettivo ben chiaro per le prossime settimane: cercare di individuare i problemi che attanagliano le VF-26, risolverli e, una volta fatto questo, destinare tutte le risorse alla monoposto della prossima stagione. Secondo Komatsu sarebbe inutile fare questo prima di avere capito bene cosa non stia funzionando sulla vettura attuale.

"Qual è l’obiettivo per il resto della stagione? Per me è lo stesso degli ultimi due anni. Dobbiamo dimostrare a noi stessi di essere in grado di individuare i problemi chiave, risolverli e poi portarli sulla macchina per fare un passo avanti".

"Perché alcune persone mi chiedono: «Ok, ora siamo dove siamo. Sposteremo semplicemente tutta la nostra attenzione sul 2027?». Per me non possiamo farlo. Perché credo davvero che bisogna affrontare ciò che si ha davanti e risolvere il problema che ci sta palesemente di fronte. Non si può scappare".

"Se dici: «Ok, va bene, nel 2026 abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo perso terreno. È il primo anno del nuovo regolamento. Va bene, passiamo oltre e iniziamo a pensare al 2027», non abbiamo risolto il problema fondamentale. Se facessimo così, non daremmo fiducia alle persone. Devono credere in sé stesse".

Uno dei principali fattori che guidano il modo in cui stanno lavorando adesso, insieme come squadra, è la fiducia e l’unità che hanno acquisito negli ultimi due anni.

"È per questo che abbiamo continuato a sviluppare la macchina fino alla fine del 2025, l’anno scorso, anche se sapevamo che quest’anno ci avrebbe aspettato un’enorme sfida parallela. Per me, era il modo giusto per prepararci".

"Perché all’inizio di quest’anno mi aspettavo che fosse molto, molto, molto peggio. Se lo si guarda sulla carta, considerando la situazione del nostro team, avremmo dovuto partire dalla P10, appena davanti a Cadillac. Questa sarebbe stata la normale previsione".

"Ma, grazie alla fiducia acquisita nei due anni precedenti, siamo stati in grado di sviluppare la macchina e fare progressi. Se le persone hanno la fiducia necessaria per continuare a sviluppare la vettura per tutta la stagione, allora, ancora una volta, vale lo stesso principio: quando vedi i problemi, quando incontri delle difficoltà, devi restare unito, credere in te stesso. È solo continuando a lavorare in questo modo, iterazione dopo iterazione, che acquisisci fiducia. Una fiducia autentica. È questo che stiamo facendo".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | "La distanza tra noi era inferiore a un foglio di carta": Hulk spiega il miracolo con cui ha evitato Bortoleto
Prossimo Articolo F1 | Mercedes: l'arma di Antonelli a Monza potrebbe essere il motore dotato dell'ADUO?

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | "La distanza tra noi era inferiore a un foglio di carta": Hulk spiega il miracolo con cui ha evitato Bortoleto

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | "La distanza tra noi era inferiore a un foglio di carta": Hulk spiega il miracolo con cui ha evitato Bortoleto

F1 | Alonso brilla e lo fa notare: "Radio KO, ma ho gestito tutto perché sono un pilota molto bravo"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Alonso brilla e lo fa notare: "Radio KO, ma ho gestito tutto perché sono un pilota molto bravo"

F1 | Antonelli: "Ora Mercedes è seconda o terza forza. Io avrei potuto difendere meglio su Norris"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Antonelli: "Ora Mercedes è seconda o terza forza. Io avrei potuto difendere meglio su Norris"
More from
Esteban Ocon

F1 | La Haas sostituisce i piloni e lancia un convogliatore di flusso ai lati del muso della VF-26

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | La Haas sostituisce i piloni e lancia un convogliatore di flusso ai lati del muso della VF-26

F1 | Haas: gli aggiornamenti sono migliorativi, ma la VF-26 è diventata difficile da guidare

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Haas: gli aggiornamenti sono migliorativi, ma la VF-26 è diventata difficile da guidare

F1 | Haas, Komatsu e Ocon furiosi sui rumors di rottura: "Notizie inventate, è giornalismo questo?"

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Haas, Komatsu e Ocon furiosi sui rumors di rottura: "Notizie inventate, è giornalismo questo?"
More from
Haas F1 Team

F1 | Haas tra limiti di budget e sviluppi: cosa ha frenato la sorpresa di inizio stagione

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Haas tra limiti di budget e sviluppi: cosa ha frenato la sorpresa di inizio stagione

F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

Formula 1
Formula 1
F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

F1 | Haas, spuntano nuovi mini-flap: ci sono soluzioni di scuola Red Bull sull'ala alla ricerca di carico

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | Haas, spuntano nuovi mini-flap: ci sono soluzioni di scuola Red Bull sull'ala alla ricerca di carico

Ultime notizie

F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

Formula 1
Olanda
F1 | Caso Colapinto: la FIA condanna gli abusi contro i commissari e valuta azioni legali

F1 | Live post GP Olanda: Lando fa il bis. Dune tempestose per la Ferrari

Formula 1
Olanda
F1 | Live post GP Olanda: Lando fa il bis. Dune tempestose per la Ferrari

WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

WEC
WEC | Michelin rinnova la fornitura gomme fino al 2032 per la Classe HYPERCAR, Goodyear resta in LMGT3

F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"

Formula 1
Olanda
F1 | Shovlin: “Ecco perché abbiamo chiesto a Russell di lasciar passare Kimi"