F1 | Haas, lo sviluppo della VF-26 continua: "Prima di pensare al 2027 dobbiamo risolvere i problemi attuali"

Un via fulminante, da terza forza in pista per le prime tre gare. Poi un progressivo e costante declivio che ha portato Haas a essere superata da diversi team nel Mondiale Costruttori, tanto da trovarsi ora nelle parti meno nobili della classifica.

Questa è stata sino a oggi la parabola della squadra a stelle e strisce. Una partenza a dir poco inattesa, così come inatteso è stato il momento in cui la stagione ha preso una piega molto differente.

"Negli ultimi due anni, credo che abbiamo dimostrato a noi stessi e al mondo esterno di essere in grado di sviluppare la macchina. Abbiamo le persone giuste e il reparto tecnico funziona. Ma, ovviamente, quest’anno il modo in cui siamo partiti è stato ben oltre le aspettative. Non avremmo dovuto iniziare così. Non avremmo dovuto essere davanti alla Red Bull dopo tre gare", ha dichiarato a Zandvoort Ayao Komatsu, team principal di Haas.

"Ma, trattandosi di un regolamento completamente nuovo, sapevamo che ci sarebbe stata un’enorme quantità di sviluppo da fare e un enorme margine di potenziale e di prestazioni da trovare. E, per noi, avere anche solo una minima possibilità di tenere il passo degli altri, considerando le dimensioni del nostro team, significa che tutto deve essere perfetto. Ma non è realistico nella vita di nessuno".

L’aggiornamento di Montreal non è stato perfetto. Alcune componenti hanno funzionato, alcune hanno reso la macchina più veloce, ma altre non erano perfette. Anzi, hanno reso anche la guidabilità più difficile. Quindi stiamo imparando da queste lezioni".

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Il Mondiale di F1 è ripartito lo scorso fine settimana a Zandvoort con il Gran Premio d'Olanda. Haas ha un obiettivo ben chiaro per le prossime settimane: cercare di individuare i problemi che attanagliano le VF-26, risolverli e, una volta fatto questo, destinare tutte le risorse alla monoposto della prossima stagione. Secondo Komatsu sarebbe inutile fare questo prima di avere capito bene cosa non stia funzionando sulla vettura attuale.

"Qual è l’obiettivo per il resto della stagione? Per me è lo stesso degli ultimi due anni. Dobbiamo dimostrare a noi stessi di essere in grado di individuare i problemi chiave, risolverli e poi portarli sulla macchina per fare un passo avanti".

"Perché alcune persone mi chiedono: «Ok, ora siamo dove siamo. Sposteremo semplicemente tutta la nostra attenzione sul 2027?». Per me non possiamo farlo. Perché credo davvero che bisogna affrontare ciò che si ha davanti e risolvere il problema che ci sta palesemente di fronte. Non si può scappare".

"Se dici: «Ok, va bene, nel 2026 abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo perso terreno. È il primo anno del nuovo regolamento. Va bene, passiamo oltre e iniziamo a pensare al 2027», non abbiamo risolto il problema fondamentale. Se facessimo così, non daremmo fiducia alle persone. Devono credere in sé stesse".

Uno dei principali fattori che guidano il modo in cui stanno lavorando adesso, insieme come squadra, è la fiducia e l’unità che hanno acquisito negli ultimi due anni.

"È per questo che abbiamo continuato a sviluppare la macchina fino alla fine del 2025, l’anno scorso, anche se sapevamo che quest’anno ci avrebbe aspettato un’enorme sfida parallela. Per me, era il modo giusto per prepararci".

"Perché all’inizio di quest’anno mi aspettavo che fosse molto, molto, molto peggio. Se lo si guarda sulla carta, considerando la situazione del nostro team, avremmo dovuto partire dalla P10, appena davanti a Cadillac. Questa sarebbe stata la normale previsione".

"Ma, grazie alla fiducia acquisita nei due anni precedenti, siamo stati in grado di sviluppare la macchina e fare progressi. Se le persone hanno la fiducia necessaria per continuare a sviluppare la vettura per tutta la stagione, allora, ancora una volta, vale lo stesso principio: quando vedi i problemi, quando incontri delle difficoltà, devi restare unito, credere in te stesso. È solo continuando a lavorare in questo modo, iterazione dopo iterazione, che acquisisci fiducia. Una fiducia autentica. È questo che stiamo facendo".