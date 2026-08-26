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F1 | La Russa è ottimista: "Siamo pronti a organizzare il secondo GP in Italia a Imola"

Il presidente di ACI Italia al Meeting di Rimini, oltre festeggiare i 20 anni di Antonelli ci ha tenuto a sottolineare che l'Enzo e Dino Ferrari potrebbe ospitare la gara di chiusura del mondiale 2026. Geronimo, che è anche membro del Consiglio Mondiale FIA, auspica la seconda gara tricolore, assicurando che che Imola sarebbe pronta.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Geronimo La Russa

Geronimo La Russa

Foto di: ACI Sport

Le acque cominciano a muoversi. Ieri Geronimo La Russa ha partecipato al Meeting di Rimini durante l’incontro “Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilità” e il presidente di ACI Italia non ha perso l’occasione per fare gli auguri a Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes leader del mondiale piloti, che proprio ieri ha festeggiato i 20 anni, e ha lanciato la gara di Monza e la possibilità che a fine stagione si corra anche a Imola... 
“Avremo un Gran Premio d’Italia - ha spiegato il presidente dell’ACI - che farà segnare il tutto esaurito nel nome di una grande festa tricolore, con gli occhi puntati su Antonelli e, come sempre, sulle Ferrari”. 

Poi l’esponente di ACI Sport che siede anche nel Consiglio Mondiale della FIA ha aggiunto: “Stante la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando, insieme alle istituzioni governative e sportive, per farci trovare pronti a organizzare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, già tra pochi mesi, nel campionato in corso. Imola, a pochi chilometri da Rimini, è la soluzione ideale per ospitare un nuovo GP della massima rassegna iridata”. 

La partenza del GP dell'Emilia Romagna 2025 a Imola

La partenza del GP dell'Emilia Romagna 2025 a Imola

Foto di: Red Bull Content Pool

Imola, quindi, potrebbe chiudere il calendario 2026 con una sfida tutta tricolore, anche se con una denominazione della gara che potrebbe essere GP del Qatar o di Abu Dhabi, ereditando la titolarità di uno dei due appuntamenti che dovevano chiudere il campionato, ma che per l’instabilità nel Golfo quasi sicuramente saranno costretti a rinunciare. 

La Russa, quindi, auspica che l’Italia possa avere la seconda gara già quest’anno, potendo contare su un supporto economico che verrà dal Medio Oriente. Una risposta ufficiale è attesa entro il 15 settembre quando la macchina organizzativa dovrà mettersi in moto per essere pronta il 26 novembre.  

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