F1 | Ferrari: quanto ha inciso il peso delle sue scelte in Olanda?
Attraverso l'analisi dei dati offerti dalla telemetria del Gran Premio d'Olanda, scopriamo insieme a Gianluca D'Alessandro quanto la strategia adottata dalla Ferrari ha influito sull'esito di un fine settimana in cui ha raccolto meno di quanto potesse realmente ottenere...
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
Ferrari vuole trasformare i fari posteriori in alettoni attivi
TDS Racing rimane con Oreca per la nuova LMP2 dal 2028
Lamborghini | Super Trofeo Europa: al Nürburgring il via alla fase due della stagione
Porsche presenta la 911 Challenge, il DNA della GT3 per nuovi clienti in pista
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments