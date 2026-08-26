Analisi

F1 | Ferrari: quanto ha inciso il peso delle sue scelte in Olanda? Attraverso l'analisi dei dati offerti dalla telemetria del Gran Premio d'Olanda, scopriamo insieme a Gianluca D'Alessandro quanto la strategia adottata dalla Ferrari ha influito sull'esito di un fine settimana in cui ha raccolto meno di quanto potesse realmente ottenere...