F1 | Quello 2026 è un Norris extra lusso: "Sto eliminando le mie debolezze, e non sono poi così tante"

Quanta frustrazione deve esserci in un pilota che ha vinto da poco il primo titolo iridato, sta correndo in modo mirabile ma non ha il mezzo per lottare con chi sta davanti? La risposta è facile ed è ovvia, ma Lando Norris ha deciso che lamentarsi di tutto ciò fosse inutile, dannoso, almeno davanti alle telecamere. Questa sua scelta, unita anche alla fede che ha riposto nel suo team, ha iniziato a pagare dividendi.

L'avvio dominante della Mercedes e il recupero della Ferrari ha rubato l'occhio della maggior parte degli appassionati, facendo passare sotto traccia ciò che Lando Norris è stato in grado di fare nei primi 5 mesi della stagione.

Eppure, concentrandosi solo su cronologici e piccole sfumature, era già evidente quanto il pilota inglese stesse costruendo. Per i più, l'Ungheria lo ha riportato in auge e l'Olanda ha certificato il suo ritorno. In realtà, Lando non se n'era mai andato.

Anzi, è addirittura riuscito a elevare ciò che nella seconda parte del 2025 è stato in grado di fare, recuperando tanti punti su Oscar Piastri e resistendo alla strepitosa rimonta messa in piedi da Max Verstappen e Red Bull Racing, vincendo il primo titolo iridato della sua carriera.

A rendere il suo inizio di 2026 complesso, oltre a un avvio meno incisivo della McLaren, sono state le nuove monoposto. A Lando, queste, proprio non piacciono. Non è un tipo di guida che lo appaga, tanto da definirle "orribili" a più riprese. E, nella coerenza, ha continuato a farlo anche dopo le due vittorie di fila tra Budapest e Zandvoort.

Ciò che però ha impressionato di più, è la capacità di adattamento e come riuscire a cambiare la monoposto da un giorno all'altro, riuscendo anche a sopperire a mancanze della monoposto con strategie d'utilizzo dell'energia e risparmio gomme che lo hanno portato anche a scavare un solco enorme tra sé e Oscar Piastri.

Lando Norris, McLaren Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ho guidato ad alto livello nella seconda parte del 2025. E' difficile dire che io stia guidando al livello più alto possibile ora, perché queste sono le monoposto più difficili possibili da guidare, da un certo punto di vista", ha detto Norris al termine del fine settimana di Zandvoort.

"Penso abbiate potuto vederlo, perché le distanze tra compagni di squadra sono più ampie rispetto all'anno scorso. Ma credo sia così. Credo di essere in grado ora di capire le situazioni in modo migliore. Di capire meglio la macchina. Certo, questa generazione di vetture è orribile da guidare, ma sto facendo un lavoro migliore nella comprensione, nel comunicare le cose al mio team e nel trovare soluzioni".

Il fatto che Norris sia un pilota anche migliore di quello 2025 risulta evidente. Ma cosa lo ha fatto cambiare ancora in positivo in questi mesi? A suo dire, oltre al lavoro che sta facendo su di sé in pista e ai box con il suo team, c'è anche qualcosa di diverso che fa fuori i tracciati.

"Non si tratta solo del fatto che sto guidando meglio in pista. Sto sicuramente eliminando le mie debolezze in pista, e non ne ho poi così tante, ma conta anche il modo in cui lavoro fuori dalla pista. E per me, il passaggio da sabato a domenica a Zandvoort è un esempio perfetto: il lavoro che abbiamo fatto durante la notte ha trasformato la nostra gara e mi ha dato l'opportunità di vincere".

"Quindi il lavoro che facciamo lontano dalla pista è sicuramente una parte enorme di tutto questo. Sabato sera abbiamo lavorato duramente, davvero duramente. Ho passato molto tempo con i miei ingegneri per capire cosa avremmo potuto fare meglio in gara, come spingere di più, come preservare maggiormente le gomme, come fare tutto in modo migliore rispetto a quanto avevo fatto. E sono convinto di esserci riuscito".

"Il primo stint di gara è stato piuttosto negativo e mi ha ricordato la Sprint Race. Poi abbiamo montato le Hard e le cose hanno iniziato a funzionare: a quel punto la gara è venuta dalla mia parte".