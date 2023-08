WRC | Rovanpera sull'incidente: "E' stupido. non sentivo pericoli"

La prima tappa del Rally di Finlandia ha fatto selezione, facendo perdere 4 grandi protagonisti alla corsa dopo appena 8 prove speciali. L'ultimo di questi è Kalle Rovanpera, campione del mondo in carica, leader del mondiale e, sino a quel momento, leader dell'evento per lui di casa.

Nella PS8, la Myhinpaa 2 di 15,51 chilometri, Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen sono arrivati a una curva sinistrorsa al chilometri 11,1. Il meteo, che sino a quel momento era stato alleato dell'equipaggio di Toyota Racing, ha giocato un brutto scherzo.

Rovanpera ha approcciato normalmente la curva, ma poi ha perso il retrotreno della sua Yaris ed è finito nel fosso. Al suo interno la vettura giapponese ha colpito qualcosa che l'ha fatta volare in aria. L'evoluzione è finita con il capottamento della Yaris numero 69, ma anche con la rottura della sospensione posteriore sinistra.

Tornato al Parco Assistenza di Jyvaskyla, Rovanpera ha dato la propria versione dell'incidente che nella PS8 gli ha tolto la possibilità di vincere il secondo rally di fila dopo aver trionfato 2 settimane fa in Estonia.

"Sto bene, più o meno. Quando si fanno incidenti del genere, con urti di quel tipo, non è mai semplice. Il dottore però mi ha visitato, riposerò e starò bene".

Banner of Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"E' stato, lasciami dire, un incidente stupido. Non ho mai avuto l'impressione che potessimo fare l'incidente in quel punto della curva e nemmeno di avere quella reazione della macchina. A un certo punto della curva ho sentito che la velocità fosse quella giusta, anche il punto di frenata. Sembrava una curva fatta bene".

"Però quando sei il primo a entrare in speciale non ci sono tante linee da seguire e non è facile, specialmente per le gomme posteriori. Probabilmente siamo finiti sul fango o cose del genere con le ruote posteriori e siamo scivolati verso l'esterno. Avevamo le ruote bloccate e siamo finiti con il retrotreno nel fossato all'esterno della curva".

"A quel punto abbiamo colpito qualcosa molto violentemente, probabilmente una roccia, che ci ha fatti volare in aria".

L'incidente di Rovanpera è stato importante e la Yaris del finlandese è uscita malconcia dai numerosi impatti. Difficile dire se Kalle potrà ripartire domani, almeno sino a quando il team non recupererà la vettura e potrà analizzarla al Parco Assistenza.

"Non sappiamo ancora se domani potremo tornare in gara. Aspettiamo che i ragazzi recuperino la vettura dalla foresta, poi faremo un controllo. Di solito i ragazzi possono aggiustare tutto se il telaio è a posto. Vedremo", ha concluso Rovanpera.